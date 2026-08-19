Wenn KI alles weiß, gewinnt der Mensch, dem man vertraut

KI verändert Wissen, Vertrieb und Führung. Je mehr Maschinen leisten, desto wichtiger werden Empathie, Kommunikation, Persönlichkeit und Vertrauen.

Die Renaissance menschlicher Kompetenzen im Zeitalter künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt mit hoher Geschwindigkeit. Systeme können Texte formulieren, Daten analysieren, Präsentationen erstellen, Bilder generieren, Kundenanfragen beantworten und große Informationsmengen in Sekunden auswerten. Wissen, das früher mühsam recherchiert werden musste, ist zunehmend unmittelbar verfügbar.

Damit verschiebt sich jedoch eine zentrale Frage: Wenn Informationen jederzeit abrufbar sind und Maschinen immer mehr Aufgaben übernehmen, woran entscheidet sich künftig die Qualität einer geschäftlichen Beziehung?

Eine mögliche Antwort liegt in einer Fähigkeit, die sich nur begrenzt automatisieren lässt: Vertrauen.

Die zunehmende Verbreitung von KI führt nicht zwangsläufig dazu, dass menschliche Kompetenzen an Bedeutung verlieren. Vielmehr verändert sich ihr Stellenwert. Fachwissen bleibt relevant, verliert aber dort an Differenzierungskraft, wo vergleichbare Informationen für viele Menschen und Unternehmen gleichzeitig verfügbar sind. Kommunikation, Empathie, persönliche Glaubwürdigkeit, Urteilskraft und soziale Wahrnehmung rücken dadurch stärker in den Mittelpunkt.

Das betrifft insbesondere Führung, Vertrieb, Kundenbeziehungen und Zusammenarbeit. In diesen Bereichen entsteht Wert nicht allein durch die Bereitstellung einer Information. Entscheidend ist auch, wie Menschen miteinander umgehen, welche Sicherheit eine Kommunikation vermittelt und ob eine geschäftliche Beziehung als glaubwürdig wahrgenommen wird.

Vom Wissensvorsprung zum Vertrauensvorsprung

Über Jahrzehnte war Wissen ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Wer mehr Informationen hatte, konnte häufig bessere Entscheidungen treffen, Kunden kompetenter beraten oder sich gegenüber Wettbewerbern positionieren.

Die Digitalisierung hat diese Logik bereits verändert. Suchmaschinen, Datenbanken, Plattformen und digitale Netzwerke haben den Zugang zu Informationen erheblich vereinfacht. KI beschleunigt diese Entwicklung nochmals.

Ein Kunde kann heute selbst Produktinformationen recherchieren, Preise vergleichen, Bewertungen analysieren und sich von einer KI verschiedene Lösungsoptionen erklären lassen. Ein Vertriebsmitarbeiter ist deshalb nicht mehr automatisch dadurch relevant, dass er über Informationen verfügt, die sein Gegenüber nicht besitzt.

Das verändert die Rolle des Menschen im Geschäftsprozess.

Die zentrale Frage lautet weniger: „Wer weiß mehr?“ Sie lautet zunehmend: „Wem vertraut man bei einer Entscheidung?“

Vertrauen entsteht allerdings nicht allein durch fachliche Kompetenz. Es entwickelt sich aus einer Kombination verschiedener Faktoren: wahrgenommener Kompetenz, Verlässlichkeit, Transparenz, Kommunikationsqualität und persönlicher Glaubwürdigkeit. Auch die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten und unterschiedliche Interessen zu verstehen, spielt eine Rolle.

Gerade in komplexen Kaufentscheidungen kann dieser Faktor entscheidend sein. Wo Produkte technisch vergleichbar oder Informationen leicht verfügbar sind, wird die Beziehung zwischen den Beteiligten stärker zum Differenzierungsmerkmal.

KI kann Kommunikation erzeugen – Beziehung entsteht anders

KI kann Sprache analysieren und produzieren. Sie kann Gesprächsverläufe zusammenfassen, Formulierungen optimieren und Antworten auf unterschiedliche Zielgruppen zuschneiden. Unternehmen können damit Kommunikationsprozesse skalieren und standardisieren.

Kommunikation besteht jedoch nicht ausschließlich aus Sprache.

Menschen interpretieren auch Tonalität, Pausen, Blickkontakt, Körpersprache, Unsicherheit, Begeisterung und Widersprüche. Sie reagieren auf Zwischentöne und verändern ihr Verhalten abhängig von der Situation. Ein persönliches Gespräch ist deshalb nicht lediglich die Übertragung von Informationen von einem Sender zu einem Empfänger.

Das wird besonders deutlich bei Konflikten, Verhandlungen oder sensiblen Entscheidungen. In solchen Situationen reicht eine formal korrekte Antwort häufig nicht aus. Entscheidend ist, ob sich die beteiligten Personen verstanden, ernst genommen und respektiert fühlen.

Empathie bezeichnet dabei nicht bloß Freundlichkeit. Im beruflichen Kontext bedeutet sie vor allem die Fähigkeit, Perspektiven und Bedürfnisse anderer Menschen wahrzunehmen und in die eigene Kommunikation einzubeziehen.

KI kann Hinweise auf emotionale Muster erkennen und Kommunikation entsprechend formulieren. Die Verantwortung dafür, was in einer konkreten Situation angemessen ist, bleibt jedoch beim Menschen.

Genau hier entsteht ein neues Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine: Die Technologie kann Kommunikationsprozesse unterstützen, ersetzt aber nicht automatisch die soziale Verantwortung innerhalb einer Beziehung.

Soft Skills werden zu strategischen Kompetenzen

Der Begriff „Soft Skills“ wurde lange Zeit teilweise unterschätzt. Fachliche Kompetenz galt in vielen Organisationen als harte Währung, während Kommunikationsfähigkeit, Empathie oder Beziehungsmanagement als ergänzende Eigenschaften betrachtet wurden.

Die zunehmende Automatisierung verändert diese Gewichtung.

Wenn Maschinen standardisierte Aufgaben übernehmen, gewinnen Fähigkeiten an Bedeutung, die nicht ohne Weiteres standardisiert werden können. Dazu gehören unter anderem:

* aktives Zuhören,

* Konfliktfähigkeit,

* Empathie,

* Verhandlungskompetenz,

* kritisches Denken,

* Entscheidungsfähigkeit,

* Selbstreflexion,

* Kommunikationsfähigkeit,

* Beziehungsmanagement und

* situatives Leadership.

Diese Kompetenzen sind nicht neu. Neu ist vielmehr ihre strategische Bedeutung.

Ein Unternehmen kann beispielsweise mithilfe von KI eine große Zahl von Kundenanfragen automatisiert bearbeiten. Das erhöht Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Gleichzeitig kann ein komplexer oder emotional aufgeladener Vorgang eine persönliche Betreuung erfordern.

Die entscheidende Managementaufgabe besteht dann nicht darin, Mensch und Technologie gegeneinander auszuspielen. Es geht um eine sinnvolle Aufgabenverteilung.

Die Maschine übernimmt, was automatisierbar ist. Der Mensch übernimmt dort Verantwortung, wo Kontext, Beziehung, Urteilskraft und Vertrauen relevant werden.

Leadership zwischen Automatisierung und Verantwortung

Auch Führung verändert sich durch KI.

Führungskräfte erhalten zunehmend bessere Möglichkeiten, Daten auszuwerten, Entwicklungen zu prognostizieren und operative Entscheidungen vorzubereiten. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Organisationen menschliches Verhalten zu stark über Kennzahlen, Algorithmen und automatisierte Bewertungen betrachten.

Leadership lässt sich jedoch nicht vollständig aus Daten ableiten.

Eine Führungskraft muss nicht nur wissen, was in einem Unternehmen passiert. Sie muss auch verstehen, warum Menschen handeln, wie sie handeln. Sie muss Widerstände erkennen, Konflikte moderieren und Orientierung geben können.

Gerade in Veränderungsprozessen zeigt sich diese Grenze besonders deutlich. Digitalisierung, Restrukturierungen oder der Einsatz neuer Technologien erzeugen nicht nur technische Fragen. Sie beeinflussen Rollen, Erwartungen, Verantwortlichkeiten und teilweise auch das Selbstverständnis von Mitarbeitern.

Eine Führungskraft, die lediglich die technische Einführung einer KI-Anwendung organisiert, erfüllt daher nur einen Teil ihrer Aufgabe. Ebenso wichtig ist die Kommunikation darüber, welche Veränderungen entstehen, welche Entscheidungen getroffen wurden und wo menschliche Verantwortung erhalten bleibt.

Vertrauen wird dabei zu einer Führungsressource.

Mitarbeiter müssen nicht jede Entscheidung gutheißen, um einer Führungskraft zu vertrauen. Sie müssen jedoch nachvollziehen können, wie Entscheidungen zustande kommen, welche Werte dabei gelten und ob die Kommunikation glaubwürdig ist.

Vertrieb wird weniger informations- und stärker beziehungsorientiert

Besonders sichtbar wird der Wandel im Vertrieb.

Die klassische Vertriebsrolle bestand unter anderem darin, Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Diese Funktion verliert an Exklusivität, weil Kunden sich selbst informieren können und KI-Systeme bei Recherche und Vergleich unterstützen.

Damit verändert sich auch die Vertriebspsychologie.

Ein guter Vertrieb besteht nicht ausschließlich darin, Argumente zu liefern. Es geht darum, den Entscheidungsprozess des Kunden zu verstehen. Welche Ausgangssituation liegt vor? Welche Risiken werden wahrgenommen? Welche Erwartungen bestehen? Welche Informationen fehlen? Welche Personen sind an der Entscheidung beteiligt?

Vertriebsmitarbeiter werden damit zunehmend zu Gesprächspartnern innerhalb eines komplexen Entscheidungsprozesses.

Das bedeutet nicht, dass klassische Verkaufstechniken verschwinden. Bedarfsermittlung, Einwandbehandlung, Nutzenargumentation und Verhandlung bleiben Bestandteile professioneller Vertriebsarbeit. Ihre Wirkung hängt jedoch stärker davon ab, wie glaubwürdig und situationsgerecht sie eingesetzt werden.

Ein standardisiertes Verkaufsskript kann Informationen strukturieren. Es kann jedoch nicht jede individuelle Situation abbilden.

Die Fähigkeit, ein Gespräch tatsächlich zu lesen, wird deshalb wichtiger.

Charisma ist kein Ersatz für Kompetenz

In diesem Zusammenhang gewinnt auch der Begriff Charisma neue Aufmerksamkeit.

Charisma wird häufig mit Ausstrahlung, Selbstbewusstsein oder Bühnenpräsenz gleichgesetzt. Im geschäftlichen Kontext ist diese Betrachtung zu kurz gegriffen. Persönliche Wirkung entsteht aus dem Zusammenspiel von Präsenz, Kommunikation, Glaubwürdigkeit und dem Verhalten gegenüber anderen Menschen.

Charisma allein ersetzt keine fachliche Kompetenz. Eine überzeugende Persönlichkeit kann fehlendes Wissen nicht dauerhaft kompensieren.

Umgekehrt kann hohe fachliche Kompetenz ihre Wirkung verlieren, wenn eine Person nicht in der Lage ist, ihre Gedanken verständlich zu vermitteln oder Vertrauen aufzubauen.

Gerade deshalb wird die Verbindung von Fachkompetenz und Persönlichkeit relevant.

Menschen müssen nicht lauter, extrovertierter oder besonders dominant auftreten, um Wirkung zu erzielen. Authentizität kann ebenso bedeuten, die eigene Kommunikationsweise zu kennen, Grenzen zu benennen und Unsicherheit nicht künstlich zu überspielen.

Das Thema persönliche Wirkung wird auch in der aktuellen Diskussion um modernen Vertrieb aufgegriffen. Michael Weyrauch verbindet in seinem Buch „Radikal Authentisch Empathisch Charismatisch“ unter anderem Authentizität, Empathie, persönliche Wirkung und Kommunikation mit der Frage, welche Rolle Persönlichkeit in Verkaufssituationen spielt. (michaelweyrauch.de)

Zum Thema: „Radikal Authentisch Empathisch Charismatisch“

Authentizität im Zeitalter synthetischer Inhalte

Die zunehmende Verfügbarkeit generierter Inhalte führt zu einer weiteren Veränderung: Die Unterscheidbarkeit zwischen menschlich und maschinell erzeugten Informationen nimmt ab.

Texte können professionell klingen, ohne dass der Absender persönlich an ihrer Entstehung beteiligt war. Bilder können Situationen darstellen, die nie stattgefunden haben. Stimmen und Videos lassen sich synthetisch erzeugen.

Damit steigt der Wert von Authentizität gleichzeitig wird ihre Überprüfung schwieriger.

Unternehmen stehen deshalb vor einer neuen kommunikativen Herausforderung. Sie müssen nicht nur Inhalte produzieren, sondern auch Glaubwürdigkeit herstellen. Markenkommunikation, Unternehmensführung und Vertrieb benötigen zunehmend nachvollziehbare Absender und konsistente Verhaltensweisen.

Authentizität bedeutet dabei nicht, jede persönliche Information öffentlich zu machen. Sie bedeutet vielmehr, dass Aussagen, Verhalten und tatsächliche Entscheidungen nicht dauerhaft auseinanderfallen.

Ein Unternehmen kann beispielsweise Werte wie Nachhaltigkeit, Kundenorientierung oder Fairness kommunizieren. Ob diese Werte glaubwürdig erscheinen, entscheidet sich letztlich nicht an der Formulierung, sondern am beobachtbaren Verhalten.

Das gilt ebenso für Einzelpersonen.

Je mehr Kommunikation automatisiert und standardisiert werden kann, desto stärker fällt auf, wenn zwischen Botschaft und Verhalten eine Lücke besteht.

Die neue Bedeutung des Zuhörens

Eine der unterschätzten Kompetenzen in einer zunehmend automatisierten Arbeitswelt ist das Zuhören.

Zuhören wird häufig als passive Tätigkeit verstanden. Im professionellen Kontext ist es jedoch eine aktive Form der Informationsgewinnung.

Wer zuhört, sammelt nicht nur Fakten. Er erkennt Prioritäten, Unsicherheiten, Emotionen und unausgesprochene Erwartungen. Diese Informationen können für Führung, Vertrieb und Verhandlung relevanter sein als zusätzliche Produktdetails.

KI kann große Mengen explizit formulierter Informationen verarbeiten. Menschen können zusätzlich den sozialen Kontext eines Gesprächs berücksichtigen.

Darin liegt eine wichtige Ergänzung.

Ein Kunde sagt beispielsweise, dass ein Angebot zu teuer sei. Die Aussage kann unterschiedliche Ursachen haben: Das Budget reicht tatsächlich nicht aus, der wahrgenommene Nutzen ist zu gering, der Zeitpunkt ist ungünstig oder es besteht noch kein ausreichendes Vertrauen.

Eine rein informationsorientierte Antwort behandelt möglicherweise nur den Preis.

Ein aufmerksamer Gesprächspartner versucht dagegen zu verstehen, was hinter der Aussage steht.

Diese Fähigkeit ist nicht spektakulär. Sie ist aber für menschliche Kommunikation zentral.

Vertrauen entsteht nicht durch Technik allein

Die Digitalisierung hat Geschäftsprozesse effizienter gemacht. KI kann diese Entwicklung beschleunigen. Dennoch führt technologische Effizienz nicht automatisch zu höherem Vertrauen.

Vertrauensaufbau benötigt wiederholte Erfahrungen.

Ein Kunde muss erleben, dass Zusagen eingehalten werden. Ein Mitarbeiter muss feststellen, dass Informationen zuverlässig behandelt werden. Ein Geschäftspartner muss erkennen können, dass Entscheidungen nachvollziehbar sind.

Technologie kann diese Prozesse unterstützen. Sie kann aber keine Verantwortung übernehmen.

Wenn ein KI-System eine falsche Information ausgibt, stellt sich die Frage, wer dafür verantwortlich ist. Wenn eine automatisierte Kundenkommunikation eine Situation falsch einschätzt, muss ein Unternehmen entscheiden, wie der Fehler korrigiert wird.

Damit wird die menschliche Verantwortung sogar sichtbarer.

Je stärker Prozesse automatisiert werden, desto wichtiger wird die Frage nach Verantwortlichkeiten.

Unternehmen benötigen deshalb nicht nur KI-Kompetenz, sondern auch eine Kultur, in der Menschen Entscheidungen hinterfragen, Fehler erkennen und Verantwortung übernehmen können.

Mensch und Maschine statt Mensch gegen Maschine

Die Diskussion über KI wird häufig als Gegensatz zwischen Mensch und Maschine geführt. Für Unternehmen ist diese Perspektive nur begrenzt hilfreich.

Produktiver ist die Frage, welche Aufgaben jeweils sinnvoll übernommen werden können.

Maschinen sind stark bei Geschwindigkeit, Skalierung, Mustererkennung, Datenverarbeitung und Standardisierung. Menschen verfügen über Kontextverständnis, soziale Wahrnehmung, moralische Abwägung, Kreativität im offenen Problemraum und die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen.

Die Grenzen sind dabei nicht absolut. KI entwickelt sich weiter und übernimmt zunehmend Aufgaben, die früher ausschließlich Menschen vorbehalten waren.

Gerade deshalb sollte die Debatte nicht auf die Behauptung reduziert werden, bestimmte menschliche Fähigkeiten könnten grundsätzlich nicht automatisiert werden.

Die relevantere Frage lautet: Welche Verantwortung soll auch dann beim Menschen bleiben, wenn eine Maschine eine Aufgabe technisch erledigen kann?

Diese Frage ist organisatorisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevant.

Die Renaissance der Persönlichkeit

Die Renaissance menschlicher Kompetenzen bedeutet daher keine Rückkehr in eine analoge Arbeitswelt.

Im Gegenteil: Je digitaler Unternehmen werden, desto stärker verändert sich die Rolle persönlicher Interaktion.

Digitale Prozesse schaffen Effizienz. Persönliche Beziehungen schaffen Orientierung, Vertrauen und soziale Verbindlichkeit. Beide Ebenen können sich ergänzen.

Für Unternehmen bedeutet das eine Neubewertung von Kompetenzprofilen. Fachwissen bleibt eine Grundlage. Ergänzt wird es durch Fähigkeiten, die für Zusammenarbeit und Beziehungsgestaltung erforderlich sind.

Kommunikation wird damit nicht zur „weichen“ Zusatzqualifikation, sondern zu einer Schnittstellenkompetenz.

Dasselbe gilt für Empathie. Sie ist nicht nur ein zwischenmenschlicher Wert, sondern kann in Führung, Kundenmanagement, Konfliktlösung und Verhandlung eine funktionale Rolle spielen.

Auch Leadership verändert sich entsprechend. Führungskräfte müssen technologische Möglichkeiten einschätzen können, ohne den menschlichen Kontext aus dem Blick zu verlieren.

Und im Vertrieb verschiebt sich die Rolle vom reinen Informationsvermittler zum Gesprächspartner in einem zunehmend informierten Entscheidungsprozess.

Was Unternehmen künftig messen müssen

Die Veränderung wirft auch eine Frage der Unternehmenssteuerung auf: Was wird eigentlich gemessen?

Umsatz, Produktivität, Geschwindigkeit und Conversion Rates bleiben wichtige Kennzahlen. Sie erfassen jedoch nicht vollständig, wie belastbar Kundenbeziehungen oder interne Zusammenarbeit sind.

Vertrauen ist schwieriger zu messen als Umsatz. Kommunikationsqualität ist schwerer zu quantifizieren als Prozessdauer. Leadership lässt sich nicht vollständig über Zielerreichungsquoten abbilden.

Das bedeutet nicht, dass diese Faktoren unmessbar wären. Unternehmen können beispielsweise Mitarbeiterbefragungen, Kundenfeedback, Wiederkaufraten, Empfehlungsquoten, Fluktuation oder qualitative Gesprächsauswertungen heranziehen.

Entscheidend ist, die Grenzen quantitativer Kennzahlen zu erkennen.

Eine Organisation, die ausschließlich das Messbare optimiert, kann ungewollt jene Faktoren schwächen, die langfristig für Stabilität sorgen.

Der Mensch als Vertrauensinstanz

Die technologische Entwicklung wird die Bedeutung von KI in Unternehmen weiter erhöhen. Informationsbeschaffung, Analyse und Content-Produktion werden zunehmend automatisiert. Gleichzeitig wird die schiere Verfügbarkeit von Informationen deren individuellen Wert teilweise reduzieren.

Damit verschiebt sich die Differenzierung.

Nicht jede Frage benötigt künftig einen Menschen. Nicht jede Transaktion benötigt ein persönliches Gespräch. Nicht jeder Prozess profitiert von zusätzlicher menschlicher Beteiligung.

Aber überall dort, wo Entscheidungen komplex, sensibel oder beziehungsorientiert sind, bleibt die menschliche Dimension relevant.

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil könnte deshalb weniger darin liegen, wer die leistungsfähigste Technologie besitzt. Entscheidend kann sein, wer Technologie so einsetzt, dass menschliche Beziehungen nicht an Qualität verlieren.

Die Zukunft der Arbeit wird damit weder rein menschlich noch rein maschinell sein.

Sie wird aus einer Kombination bestehen.

KI liefert Geschwindigkeit, Skalierung und Analyse. Menschen liefern Kontext, Verantwortung, Beziehung und Vertrauen.

Wenn Informationen jederzeit verfügbar sind, wird Wissen allein als Differenzierungsmerkmal schwächer. Persönlichkeit, Kommunikation und Glaubwürdigkeit gewinnen dadurch nicht automatisch – aber ihre Bedeutung wird sichtbarer.

Die zentrale Frage der kommenden Jahre lautet deshalb möglicherweise nicht, ob KI den Menschen ersetzt.

Sie lautet, welche menschlichen Kompetenzen Unternehmen in einer Welt benötigen, in der Wissen zunehmend keine knappe Ressource mehr ist.

Eine Antwort zeichnet sich bereits ab: Dort, wo Menschen Entscheidungen gemeinsam treffen, Konflikte lösen, Verantwortung übernehmen und Beziehungen gestalten, bleibt Vertrauen eine zentrale Währung.

Und Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass ein System alles weiß.

Es entsteht dadurch, dass jemand als glaubwürdig erlebt wird.

Über Michael Weyrauch

Michael Weyrauch ist Verkaufstrainer, Buchautor und Keynote Speaker. Mit seiner Marke LoveSelling beschäftigt er sich mit modernen Vertriebsstrukturen, Kommunikationspsychologie und unternehmerischen Veränderungsprozessen.

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Firmenportrait: Michael Weyrauch / LoveSelling

Michael Weyrauch ist Verkaufstrainer, Buchautor und Keynote Speaker. Unter der Marke LoveSelling beschäftigt er sich mit modernen Vertriebsstrukturen, Kommunikationspsychologie und unternehmerischen Veränderungsprozessen. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen die Verbindung von Verkauf und Persönlichkeit sowie die Frage, wie Kommunikation, Empathie und Authentizität Geschäftsbeziehungen prägen.

Weyrauch arbeitet mit Unternehmen, Selbstständigen und Vertriebsverantwortlichen an Themen rund um Kundenkommunikation, Verkaufsprozesse, persönliche Wirkung und zeitgemäßen Vertrieb. Zu seinem Tätigkeitsfeld gehören unter anderem Verkaufstrainings, Workshops, Keynotes und Beratungsformate. Ergänzend entwickelt er Fach- und Praxisinhalte zu Vertriebspsychologie, persönlicher Kommunikation und Kundenbeziehungen.

Als Autor beschäftigt sich Weyrauch insbesondere mit der Rolle menschlicher Persönlichkeit im Verkauf. Sein Buch „Radikal Authentisch Empathisch Charismatisch“ thematisiert Authentizität, Empathie und persönliche Wirkung in Verkaufsgesprächen. (michaelweyrauch.de)

Die Marke LoveSelling steht dabei für einen Vertriebsansatz, der wirtschaftliche Zielsetzungen mit einer stärker beziehungsorientierten Kommunikation verbindet.

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