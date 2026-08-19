Konflikte als Frühwarnsystem: Mit UNYCRA® der Zusammenarbeit mehr Synergie geben!

Ralf Hasford zeigt mit dem Managementmodell UNYCRA®, wie Zusammenarbeit gelingt und Konflikte zu Frühwarnsignalen werden.

_Zusammenfassung: Ralf Hasford zeigt mit dem Managementmodell UNYCRA®, wie Zusammenarbeit gelingt und Konflikte zu Frühwarnsignalen werden._

Mit UNYCRA® zeigt Ralf Hasford auf, wie mehr Synergie in der Zusammenarbeit entsteht

Der Berliner Wirtschaftsmediator und Strategiemoderator Ralf Hasford zeigt Zusammenarbeit aus neuer Perspektive – jetzt auch auf der Bühne

„Zusammenarbeit braucht Resonanz – Konflikte werden zu Hinweisen auf ungeklärte Erwartungen, Rollen und Verantwortung.“

_Berlin, 18. August 2026_

„Zunächst lade ich Sie zu einem kleinen Ausflug ein. In den Mittelstand. Ein Projekt kommt nur noch langsam voran. Immer wieder werden Entscheidungen nicht getroffen. Dafür werden die Meetings länger, die Formulierungen in den E-Mails nehmen an Schärfe zu und jede Abstimmung wird laut und mühsam. Niemand spricht offen von einem Konflikt. Doch alle, die hier zusammenarbeiten, vernehmen die Signale. Wo ist sie hin, die Resonanz, die beim Projektstart für alle spürbar war?“

Für den Berliner Wirtschaftsmediator, Strategiemoderator und Keynote-Redner Ralf Hasford sind Spannungen wie diese ein Teil seines Arbeitsalltags. Er findet in den geschilderten Beobachtungen wertvolle Hinweise. Sie zeigen ihm, wo Erwartungen, Verantwortung, Entscheidungswege und Verbindlichkeit auseinanderdriften und wo er mit seiner Arbeit in der Mediation ansetzen kann.

Doch Ralf Hasford übersetzt Konflikte in Managementfragen. Und das schon zu einem Zeitpunkt, bevor sie ihre zerstörende Kraft entfalten. Genau darin liegt der Kern seiner Vorträge auf der Bühne und seiner Arbeit in Workshops sowie Beratungsprozessen. Hasford zeigt Führungskräften, Unternehmerinnen, Unternehmern, Vorständen und Leistungsträgern, wie Konflikte früher erkennbar und bearbeitbar werden – bevor sie Projekte, Vertrauen, Zeit und wirtschaftliche Ergebnisse beschädigen.

Mit UNYCRA® hat Hasford einen Arbeits- und Beratungsansatz entwickelt, der die Zusammenarbeit in fünf Stufen unterscheidet: Handel, Kollaboration, Kooperation, Unternehmen und Partnerschaft. Das Modell macht sichtbar, welche Form der Zusammenarbeit zu welchem Zweck tatsächlich gebraucht wird und welche Vereinbarungen, Verträge, Strukturen und Kommunikationswege dazu passen.

„Viele Konflikte entstehen, weil Menschen zwar von Zusammenarbeit reden, aber unterschiedliche Verbindlichkeit und Erwartungen damit verbinden“, sagt Ralf Hasford. „Die einen erwarten eine Lieferung, andere dagegen das Mitdenken. Wieder andere sprechen sogar von Partnerschaft, obwohl sie weder Verantwortung, Risiko noch Entscheidungsbefugnisse oder Ergebnisse teilen wollen.“

Kooperation oder Partnerschaft? Beides bedarf mehr als nur eines guten Willens

Besonders deutlich wird der Nutzen von UNYCRA® in den Stufen Kooperation und Partnerschaft in Wirtschaft und Gesellschaft. Beide Stufen lassen hohe Werte der Synergie erwarten, denn sie versprechen gemeinsame Wertschöpfung und eine größere Wirkung, als sie ein jeder allein vollbringen kann.

In der Praxis entstehen dann auch besonders anspruchsvolle Fragestellungen: Was ist das Ziel? Gehen wir es gemeinsam an, weil ein jeder es auch allein so wollte? Wer entscheidet über Richtung und Ressourcen? Teilt man das Risiko, und wenn ja, wer trägt welche Teile? Wie werden Ressourcen eingebracht und welchen Gewinn darf jeder erwarten? Sind Rechte, Pflichten und Ausstiegsmöglichkeiten geregelt? Und wie geht man mit Konflikten um?

Kooperationen gelingen, wenn mehrere Beteiligte ein gemeinsames Ziel verfolgen und ihre Kompetenzen, Ressourcen oder Marktzugänge sinnvoll miteinander verbinden. Sie gibt es zwischen Unternehmen, auch wenn diese im Ursprung unabhängig bleiben. Eine Kooperation kann zielgebunden horizontal zwischen Wettbewerbern oder vertikal in der Wertschöpfungskette entstehen, zum Beispiel zwischen Lieferanten, Herstellern und Handel. Wenn das Ziel erreicht wurde, enden sie meist.

Partnerschaften gehen weiter: Hier stehen die Protagonisten gleichrangig für Verantwortung, Risiko, Erfolg und wesentliche Entscheidungen ein. Selbst wenn Entscheidungen arbeitsteilig getroffen werden, so werden sie im Außenverhältnis rechtlich gemeinsam getragen.

„Synergie entsteht nur, wenn es gelingt, Unterschiede wirksam und reibungsarm zu verbinden“, so Hasford. „Dafür brauchen Organisationen eine gemeinsame Kommunikation, das Wissen über die Erwartungen der anderen und belastbare Beschluss- und Berichtswege.“

UNYCRA® zeigt auf, wie diese Fragen frühzeitig gestellt werden. Das Modell ordnet Zusammenarbeit so, dass aus Ideen und vagen Erwartungen konkrete Managemententscheidungen werden können. Damit wird Zusammenarbeit planbarer und konfliktfest. Das Ziel bleibt immer die wirtschaftliche und sozial verträgliche Wertschöpfung.

Eine neue Perspektive auf der Bühne

Mit „Zusammenarbeit in Perfektion“ bringt Ralf Hasford eine neue Perspektive auf die Bühne. Als Mediator betrachtet er Konflikte aus der Nähe. Als Strategiemoderator kennt er Entscheidungsprozesse, weiß über Machtfragen und Schnittstellen Bescheid und kennt die Bedeutung von wirtschaftlichen Zielkonflikten. Als Redner verbindet er diese Erfahrung zu einer verständlichen Botschaft für Organisationen im Wandel.

Dass die Gesellschaft in eine Zeit des Wandels gegangen ist, beweisen große Anstrengungen in der digitalen Transformation, im produktiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz und in der flächendeckenden Plattformökonomie mit auf beidem aufbauenden Geschäftsmodellen.

Seine Vorträge richten sich an Führungskräfte, Geschäftsführungen, Vorstände, HR-Verantwortliche, Projektleitungen, Verbände, Verwaltungen und Organisationen, die Zusammenarbeit bewusster gestalten wollen.

Im Zentrum stehen Fragen wie:

Du machst den Job? Auf welcher Stufe arbeiten wir denn zusammen? Welche Verbindlichkeit kannst Du mir geben? Und woran soll ich erkennen, dass Du immer noch unser gemeinsames Ziel anstrebst?

Kurzweilig, praxisbezogen und verblüffend ehrlich: Diese Fragen können Projekte beschleunigen, Kooperationen tragfähiger machen und Partnerschaften vor späteren Konflikten schützen. Andererseits laden sie zum Nachdenken über die eigene Situation ein.

Vom Konflikt zur Führungsfrage

Hasford versteht Konflikte als Frühwarnsystem. Es offenbart sich die Stelle, an der Reibung den Veränderungsbedarf sichtbar werden lässt.

Gereizte Kommunikation klingt anders als normale Arbeitsbelastung. Rückzug, Schuldzuweisungen, zähe Nacharbeit, unklare Zuständigkeiten oder schleppende Entscheidungen werden im Alltag oft als einzelne Störungen hingenommen. In der Summe weisen sie auf ungeklärte Strukturen hin.

Hasford stellt zentrale Führungsfragen:

* _Haben Sie die richtige Stufe der Zusammenarbeit gewählt, die zu Ihren Erwartungen und zum Budget passt?_

* _Wurde über die Erwartungen gesprochen?_

* _Wer übernimmt welche Verantwortung?_

* _Sind Entscheidungen gemeinsam zu treffen oder wie werden sie kommuniziert?_

* _Welche Konfliktwege stehen bereit?_

* _Welche wirtschaftlichen Folgen entstehen durch Reibung, Verzögerung und Vertrauensverlust?_

Mit UNYCRA®, dem Managementmodell für Zusammenarbeit, werden diese Fragen bearbeitbar. Hasford steht als Redner für Keynotes sowie als Moderator für Strategieklausuren, Workshops und Konfliktlösung zur Verfügung.

Buch und Arbeitsplattform in Vorbereitung

Ralf Hasford bereitet derzeit das Buch „Zusammenarbeit in Perfektion – Die fünf Stufen der Zusammenarbeit in Wirtschaft und Gesellschaft“ vor. Der Titel ist ein Arbeitstitel.

Dabei vertieft er das UNYCRA®-Modell und beschreibt, wie Organisationen ihre Zusammenarbeit bewusster planen, Konflikte früher erkennen und tragfähige Formen der Zusammenarbeit entwickeln können.

Parallel wird UNYCRA® weiterentwickelt. Eine künftige Beratungs- und Arbeitsplattform ist geplant.

Über Ralf Hasford

Ralf Hasford arbeitet als Wirtschaftsmediator, Strategiemoderator, Autor und Redner aus Berlin. Er begleitet Unternehmen, Verwaltungen, Verbände und Organisationen bei Konfliktbearbeitung, Strategieentwicklung, Beteiligung und der Verbesserung von Zusammenarbeit.

In seiner Arbeit fokussiert er die zielgerichtete und konfliktarme Zusammenarbeit von Mensch – Organisation – KI in Organisationen aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Mit UNYCRA® verbindet er Erfahrung aus nichtselbstständiger Arbeit sowie Mediation und Moderation mit akademischem Wissen zu einem Arbeits- und Beratungsansatz für bessere Entscheidungen, tragfähige Kooperationen und wirtschaftlich wirksame Zusammenarbeit.

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Mediation + Moderation Hasford

Ralf Hasford begleitet Unternehmen, Verbände und öffentliche Organisationen bei Strategieklausuren, Entscheidungsprozessen und anspruchsvollen Konfliktsituationen. Gründer Ralf Hasford arbeitet als Wirtschaftsmediator, Strategiemoderator, Kommunikationstrainer sowie Autor und Redner. Sein Schwerpunkt liegt darauf, Führungsteams dabei zu unterstützen, Zusammenarbeit wirksam zu gestalten, Konflikte konstruktiv zu lösen und strategische Entscheidungen gemeinsam vorzubereiten. Mit dem von ihm entwickelten UNYCRA®-Managementmodell und den Fünf Stufen der Zusammenarbeit schafft er Orientierung für moderne Führung, ausgewogene Kommunikation und nachhaltige Zusammenarbeit in einer zunehmend digitalisierten und von Künstlicher Intelligenz geprägten Arbeitswelt.

Leitgedanke:

Zukunft gestalten. Entscheidungen treffen. Konflikte lösen.

Über UNYCRA®

UNYCRA® ist ein von Ralf Hasford entwickeltes Modell zur Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Unternehmen. Es beschreibt unterschiedliche Entwicklungsstufen der Zusammenarbeit und zeigt, wie gemeinsame Ziele, klare Regeln und verbindliche Strukturen Innovation, Kooperation und nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Das Modell verbindet Erkenntnisse aus Wirtschaftsmediation, Strategiemoderation und Organisationsentwicklung zu einem systematischen Ansatz für moderne Zusammenarbeit.

Ralf Hasford ist Experte für Zusammenarbeit, Wirtschaftsmediator und Strategiemoderator. Seit vielen Jahren begleitet er Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen bei Strategieentwicklung, Kooperationen, Beteiligungsprozessen und der nachhaltigen Lösung komplexer Konflikte.

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