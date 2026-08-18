GR Silver führt Richtlinie zur Vorankündigung ein

18. August 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / GR Silver Mining Ltd. (GR Silver Mining oder das Unternehmen) (TSXV: GRSL; OTCQX: GRSLF; FWB: GPE) gibt die Annahme einer Vorankündigungsrichtlinie (die Richtlinie zur Vorankündigung) bezüglich der Wahl von Direktoren bekannt.

Der Zweck der Richtlinie zur Vorankündigung besteht darin, den Aktionären, den Direktoren und dem Management ein klares Verfahren vorzugeben, das bei der Nominierung von Direktoren des Unternehmens zu befolgen ist. Eine solche Richtlinie stellt sicher, dass die Aktionäre rechtzeitig über die Nominierungen von Direktoren informiert werden und ausreichende Informationen zu allen Kandidaten erhalten, damit sie nach einer angemessenen Frist zur sorgfältigen Prüfung eine fundierte Stimmabgabe vornehmen können.

Die Richtlinie zur Vorankündigung enthält unter anderem eine Bestimmung, wonach das Unternehmen unter bestimmten Umständen im Voraus zu benachrichtigen ist, wenn Aktionäre des Unternehmens Personen für die Wahl in das Board of Directors vorschlagen. Die Richtlinie zur Vorankündigung legt außerdem eine Frist fest, bis zu der Nominierungen von Direktoren des Unternehmens vor einer Jahreshaupt- oder Sonderversammlung der Aktionäre beim Unternehmen eingereicht werden müssen, und legt die erforderlichen Angaben fest, die in der Mitteilung an das Unternehmen enthalten sein müssen. Keine Person ist für die Wahl zu einem Direktor des Unternehmens wählbar, sofern sie nicht gemäß der Richtlinie zur Vorankündigung nominiert wurde.

Im Falle einer Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss die Mitteilung an das Unternehmen mindestens 30 Tage vor dem Datum der Jahreshauptversammlung erfolgen. Findet die Jahreshauptversammlung an einem Tag statt, der weniger als 40 Tage nach dem Tag der ersten öffentlichen Ankündigung der Versammlung liegt, so kann dies nicht später als der Geschäftsschluss am 10. Tag nach der öffentlichen Ankündigung erfolgen.

Im Falle einer Sonderversammlung der Aktionäre (die nicht auch eine Jahreshauptversammlung ist), die zur Wahl der Direktoren einberufen wird, muss die Mitteilung an das Unternehmen spätestens am 15. Tag nach dem Tag der ersten öffentlichen Ankündigung des Termins der Sonderversammlung erfolgen. Ungeachtet des Vorstehenden kann das Board of Directors nach eigenem Ermessen auf jede Anforderung der Richtlinie zur Vorankündigung verzichten.

Die Richtlinie zur Vorankündigung ist nun in Kraft und wird im Zusammenhang mit der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens (der Aktionärsversammlung) gelten, die derzeit für den 21. Oktober 2026 geplant ist. Das Unternehmen beabsichtigt, die Richtlinie zur Vorankündigung auf der Aktionärsversammlung von den Aktionären genehmigen zu lassen und zu ratifizieren. Wenn die Richtlinie zur Vorankündigung nicht durch ordentlichen Beschluss der Aktionäre des Unternehmens auf der Aktionärsversammlung ratifiziert wird, erlischt sie nach Beendigung der Aktionärsversammlung und ist nichtig und ohne weitere Rechtswirkung.

Eine vollständige Beschreibung der Richtlinie zur Vorankündigung wird im Informationsrundschreiben enthalten sein, das für die Aktionärsversammlung vorbereitet und an die Aktionäre des Unternehmens verschickt wird. Eine Kopie der Richtlinie zur Vorankündigung ist auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.grsilvermining.com) abrufbar.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining ist ein kanadisches, auf Mexiko ausgerichtetes Mineralexplorationsunternehmen, das sich um die kostengünstige Erweiterung der Silber-Gold-Ressourcen auf seinen zu 100 % unternehmenseigenen Assets bemüht, die sich am östlichen Rand des Bergbaubezirks Rosario im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa befinden. GR Silver Mining kontrolliert sämtliche Anteile und Rechte am Projekt Plomosas, das sowohl die hochgradige Silberentdeckung im Gebiet San Marcial als auch die ehemalige Untertagemine Plomosas beinhaltet. Angesichts jüngster Entdeckungen auf den 78 km2 an äußerst höffigen, in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Konzessionen ist das Unternehmen gut für die Erweiterung der Ressourcen auf dem Projekt Plomosas aufgestellt.

GR Silver Mining Ltd.

Eric Zaunscherb, President & CEO

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