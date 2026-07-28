Berliner Wirtschaftsmediator Ralf Hasford empfiehlt Unternehmern und Gesellschaftern, die Ferienzeit für Konfliktklärung, Teamvorbereitung und strategische Zusammenarbeit zu nutzen.

Sommerpause gezielt nutzen: Warum erfolgreiche Unternehmen gerade jetzt ihre Zusammenarbeit stärken

Berliner Wirtschaftsmediator Ralf Hasford empfiehlt Unternehmern und Gesellschaftern, die Ferienzeit für Konfliktklärung, Teamvorbereitung und strategische Zusammenarbeit zu nutzen.

Berlin, 28. Juli 2027 – Während viele Unternehmen die Sommerferien vor allem als Zeit der Erholung betrachten, sieht der Berliner Wirtschaftsmediator und Strategiemoderator Ralf Hasford darin eine der wichtigsten Phasen für die Vorbereitung auf das zweite Halbjahr.

_“Nach der Sommerpause steigen Arbeitsdichte, Veränderungsdruck und Entscheidungsbedarf in vielen Unternehmen deutlich an. Gleichzeitig bleibt dann kaum noch Zeit, bestehende Konflikte zu bearbeiten oder die Zusammenarbeit im Team weiterzuentwickeln. Genau deshalb lohnt sich die Vorbereitung bereits während der ruhigeren Sommerwochen“_, sagt Hasford.

Nach seiner Erfahrung werden ungelöste Spannungen nach der Urlaubszeit häufig wieder sichtbar. Neue Projekte, personelle Veränderungen, Führungswechsel oder wirtschaftlicher Druck verstärken bestehende Kommunikationsprobleme und erschweren gemeinsame Entscheidungen.

Zusammenarbeit entscheidet über den Erfolg

Mit seinem UNYCRA®-Modell für wirksame Zusammenarbeit beschreibt Hasford Zusammenarbeit als einen strategischen Erfolgsfaktor moderner Organisationen.

_“Organisationen investieren erhebliche Mittel in Digitalisierung, Prozesse und Fachkompetenz. Die eigentliche Wirkung entsteht jedoch dort, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und ihr Wissen miteinander verbinden.“_

Das UNYCRA®-Modell zeigt, wie Organisationen ihre Zusammenarbeit systematisch entwickeln können – von der Verständigung über gemeinsame Ziele bis hin zu einer belastbaren gemeinsamen Verantwortung.

Sommer ist Planungszeit

Für Unternehmerinnen, Unternehmer sowie Gesellschafter bietet die Ferienzeit nach Ansicht Hasfords eine seltene Gelegenheit, den Blick bewusst vom Tagesgeschäft auf die Organisation als Ganzes zu richten.

Dabei stehen unter anderem folgende Fragen im Mittelpunkt:

* Welche Konflikte sollten vor dem Herbst geklärt werden?

* Welche Veränderungen stehen im Team bevor?

* Wo entstehen neue Schnittstellen?

* Welche Führungsentscheidungen sind vorzubereiten?

* Welche Zusammenarbeit soll nach der Sommerpause gestärkt werden?

* Und wo tanzen wir nur noch um den heißen Brei?

_“Wer diese Fragen erst im September stellt, arbeitet häufig bereits unter Zeitdruck. Gute Zusammenarbeit braucht Vorbereitung und Entscheidungsfähigkeit – genauso wie jede erfolgreiche Strategie.“ _führt Hasford aus.

Team-Start nach der Sommerpause bewusst gestalten

Besonders wichtig sei der gemeinsame Neustart nach den Ferien. Hasford empfiehlt, den ersten Teamtermin nicht ausschließlich für organisatorische Informationen zu nutzen.

_“Ein gelungener Team-Start schafft Orientierung, klärt Erwartungen und stärkt das gemeinsame Verständnis für Ziele, Rollen und Zusammenarbeit. Bereits wenige Stunden gemeinsamer Reflexion können die Qualität der Zusammenarbeit über viele Monate hinweg positiv beeinflussen.“_

Resilienz entsteht vor der Belastung

Nach Auffassung Hasfords wird Resilienz häufig missverstanden.

_“Resiliente Teams halten Belastungen nicht einfach besser aus. Sie verfügen über klare Kommunikationswege, gegenseitiges Vertrauen und die Fähigkeit, auch unter Druck gemeinsam gute Entscheidungen zu treffen.“_

Supervision leiste hierzu einen wichtigen Beitrag. Sie unterstütze Führungskräfte und Teams dabei, Zusammenarbeit bewusst weiterzuentwickeln, Veränderungen erfolgreich zu gestalten und Konflikte frühzeitig zu bearbeiten.

Zusammenarbeit ist eine Führungsaufgabe

Mit Blick auf die kommenden Monate appelliert Hasford an Unternehmerinnen, Unternehmer und Gesellschafter, die Sommerzeit bewusst für die Organisationsentwicklung zu nutzen.

_“Die Qualität der Zusammenarbeit entscheidet zunehmend über Innovationsfähigkeit, Veränderungsgeschwindigkeit und wirtschaftlichen Erfolg. Wer heute in Zusammenarbeit investiert, stärkt die Zukunftsfähigkeit seiner Organisation.“_

Über Ralf Hasford

Ralf Hasford ist Wirtschaftsmediator, Supervisor und Strategiemoderator aus Berlin. Mit seinem UNYCRA®-Modell für wirksame Zusammenarbeit begleitet er Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen bei Strategieentwicklung, Konfliktlösung, Teamentwicklung und dem Aufbau belastbarer Zusammenarbeit. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung entscheidungsfähiger Organisationen, in denen Zusammenarbeit zum Wettbewerbsvorteil wird.

[Bild und Text unter Verwendung Chat GPT erstellt]

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Über UNYCRA®

UNYCRA® ist ein von Ralf Hasford entwickeltes Modell zur Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Unternehmen. Es beschreibt unterschiedliche Entwicklungsstufen der Zusammenarbeit und zeigt, wie gemeinsame Ziele, klare Regeln und verbindliche Strukturen Innovation, Kooperation und nachhaltige Wertschöpfung fördern.

Das Modell verbindet Erkenntnisse aus Wirtschaftsmediation, Strategiemoderation und Organisationsentwicklung zu einem systematischen Ansatz für moderne Zusammenarbeit.

Ralf Hasford ist Experte für Zusammenarbeit, Wirtschaftsmediator und Strategiemoderator. Seit vielen Jahren begleitet er Unternehmen, Verbände und öffentliche Institutionen bei Strategieentwicklung, Kooperationen, Beteiligungsprozessen und der nachhaltigen Lösung komplexer Konflikte.

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