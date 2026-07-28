Monumentales Naturkunstwerk entsteht an bislang geheim gehaltenem Ort in Deutschland

An einem bislang nicht näher genannten Ort in Deutschland wächst derzeit ein monumentales Naturkunstwerk. Millionen Pflanzen sollen Menschen für Natur, Artenvielfalt und Landwirtschaft begeistern.

Es beginnt mit einigen unscheinbaren Linien auf einem Feld. An einem bislang nicht näher genannten Ort in Deutschland wächst derzeit ein außergewöhnliches Naturkunstwerk heran. Noch ist das Motiv nicht vollständig zu erkennen. Was heute rätselhaft erscheint, entwickelt sich Tag für Tag zu einem monumentalen Bild aus Millionen lebender Pflanzen.

Wer die ersten Drohnenaufnahmen betrachtet, erkennt rätselhafte Strukturen auf einer Fläche, die ein Vielfaches größer ist als ein Fußballfeld. Die einen glauben, eine Eidechse zu erkennen. Andere sehen einen Salamander oder Gecko. Wieder andere fühlen sich an uralte Geoglyphen oder geheimnisvolle Zeichen erinnert, die ihre volle Wirkung erst aus großer Höhe entfalten.

Welche Form am Ende tatsächlich sichtbar wird, bleibt zunächst ein Geheimnis.

Denn das Besondere an Mystery Things ist nicht nur das fertige Motiv. Es wächst.

Während klassische Kunstwerke meist erst nach ihrer Fertigstellung präsentiert werden, beginnt die Geschichte bei Mystery Things bereits mit dem ersten Keimling. Woche für Woche verändern Millionen Pflanzen das Bild. Linien werden deutlicher, Konturen wachsen zusammen und langsam entsteht ein monumentales Naturkunstwerk.

Möglich wird dies durch die von GEOXIP entwickelte Vector-Seed®-Technologie. Mithilfe satellitengestützter Präzisionslandwirtschaft werden Millionen Samen zentimetergenau an ihrer berechneten Position und Tiefe ausgesät. Erst mit dem Wachstum der Pflanzen entfaltet sich das vollständige Motiv. Die großformatigen Kunstwerke entstehen dabei ausschließlich aus heimischen Pflanzenarten und verändern sich während ihres gesamten Lebenszyklus.

Doch Mystery Things möchte weit mehr sein als spektakuläre Luftbilder.

Die Initiative verfolgt das Ziel, Menschen für unsere heimische Natur zu begeistern. Die monumentalen Naturkunstwerke sollen Aufmerksamkeit für Artenvielfalt schaffen, die Schönheit heimischer Tierarten sichtbar machen und den Blick auf unsere Kulturlandschaften lenken. Statt mit erhobenem Zeigefinger zu informieren, setzt Mystery Things auf Neugier, Emotionen und positive Erlebnisse.

Gleichzeitig würdigt das Projekt die Arbeit der Landwirtschaft. Alle Mystery Things entstehen in enger Zusammenarbeit mit den GEOXIP-Partnerlandwirtinnen und Partnerlandwirten. Sie stellen ihre Flächen zur Verfügung, bringen ihr Fachwissen ein und zeigen, dass Innovation, nachhaltige Landwirtschaft und Biodiversität hervorragend zusammenpassen.

Mystery Things knüpft an bereits realisierte Naturkunstwerke an. In den vergangenen Jahren entstanden unter anderem eine monumentale Eule sowie ein Feuersalamander aus Millionen lebender Pflanzen. Künftig werden diese und weitere Projekte unter der neuen Initiative zusammengeführt und dokumentiert.

Die Entwicklung des aktuellen Naturkunstwerks wird in den kommenden Wochen regelmäßig mit neuen Drohnen- und Satellitenaufnahmen begleitet. Das Motiv verändert sich dabei von Woche zu Woche und lässt seine endgültige Form immer deutlicher erkennen. Bis zur vollständigen Enthüllung bleibt jedoch offen, welches Kunstwerk am Ende entsteht.

Vielleicht erkennt jeder etwas anderes.

Und genau darin liegt die Faszination von Mystery Things.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

Deutschland

fon ..: 08139 994538

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Pressekontakt:

GEOXIP AG

Herr Christian Seebauer

Am Rain 3

85256 Vierkirchen

fon ..: 08139 99 45 38

web ..: https://geoxip.com/

email : info@geoxip.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.