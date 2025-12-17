TruMerit und NAPNAP wollen in Zusammenarbeit eine globale Mikro-Zertifizierung für pädiatrische Krankenpflege entwickeln

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82255/TruMerit_121725_DEPRcom.001.jpeg

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 17. Dezember 2025 / TruMerit, eine weltweit führende Organisation im Bereich der internationalen Bewertung von Qualifikationen zur Unterstützung der Karrieren von Gesundheitsfachkräften, und die National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP), The Leader in Pediatric Education for Nurse Practitioners®, haben bekannt gegeben, dass sie gemeinsam eine globale Mikro-Zertifizierung entwickeln werden, um das Wissen und die Fähigkeiten der weltweit tätigen Kinderkrankenschwestern und -pfleger zu fördern.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Gesundheitsversorgung von Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit zu verbessern, da ein globaler Mangel an Kinderkrankenschwestern und -pflegern den Zugang zu evidenzbasierter pädiatrischer Versorgung in Ländern aller Einkommensklassen einschränkt. Die Partner sehen vor, dass ihr Mikro-Zertifizierungsprogramm das Kernstück einer größeren Initiative sein wird, um globale Interessengruppen in die Ausbildung, Bewertung und Zertifizierung von Pflegepersonal in diesem Spezialgebiet einzubeziehen.

Eine Mikro-Zertifizierung ist eine kurze, kompetenzbasierte Anerkennung bestimmter Fähigkeiten, Kenntnisse oder Leistungen, die als flexiblere und zeitsparendere Alternative zu den mit einem traditionellen Abschluss verbundenen Studienleistungen angeboten wird. Ab Mitte 2026 soll die NAPNAP-Mikro-Zertifizierung für Pflegekräfte (RN) der ersten Stufe in jedem Land verfügbar sein, die eine Reihe von Online-Lernmodulen absolvieren und eine Prüfung bestehen, die auf evidenzbasierten Grundlagen der Kinderheilkunde in einem globalen Kontext basiert.

Die Partnerschaft nutzt das Fachwissen von NAPNAP bei der Entwicklung und Durchführung von Online-Bildungskursen in der pädiatrischen Krankenpflege sowie die Erfahrung von TruMerit bei der Erstellung von Bewertungsinstrumenten für medizinisches Fachpersonal und globalen Standards, die die Prüfung und Bewertung von Fachqualifikationen unterstützen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft arbeiten beide Organisationen mit einem globalen Team von Fachexperten zusammen, um einen Kompetenzrahmen für die Kursarbeit zu entwickeln, Lehrinhalte zu identifizieren und die Bewertung zur Validierung des Lernens und der Beherrschung der Inhalte zu erstellen. NAPNAP leitet die Entwicklung der Inhalte, während TruMerit die Bewertung erstellt, die zur Vergabe der Mikro-Zertifizierung führt.

Dies ist eine ehrgeizige Strategie, die sich an der über 50-jährigen Erfahrung von NAPNAP in der Bereitstellung hochwertiger Bildungsmöglichkeiten für Kinderkrankenschwestern und -pfleger orientiert, sagte James H. Wendorf, Chief Executive Officer von NAPNAP. Mit der Expertise von TruMerit im Bereich der Zertifizierung und seinen umfangreichen globalen Beziehungen freuen wir uns darauf, das klinische Wissen im Bereich der Kinderheilkunde zu verbessern und Gesundheitsfachkräfte auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, die Gesundheitsergebnisse von Kindern zu verbessern.

Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, unser Fachwissen in die Bemühungen von NAPNAP einzubringen, das Wissen und die Fähigkeiten von Pflegepersonal in der Pädiatrie weltweit zu erweitern. Unser Erfolg in diesem Bereich wird zeigen, wie sehr Mikro-Zertifizierungen dazu beitragen können, unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die Welt zu einem besseren und gesünderen Ort zu gestalten, in der Frauen Kinder bekommen und Kinder sich gesund entwickeln können, sagte Dr. Peter Preziosi, President und CEO von TruMerit.

Über NAPNAP

Die National Association of Pediatric Nurse Practitioners (NAPNAP) ist der Berufsverband für Kinderkrankenschwestern und alle auf Kinderheilkunde spezialisierten Advanced Practice Registered Nurses (APRN) in den USA und im Ausland. NAPNAP gilt als weltweit führende, vertrauenswürdige Autorität und unverzichtbare Ressource für die umfassende pädiatrische Pflegepraxis. NAPNAP wurde 1973 gegründet und war die erste Berufsvereinigung für Kinderkrankenschwestern und -pfleger. Sie ist nach wie vor die einzige Organisation in den USA, die sich sowohl für die Förderung der Rolle von APRN als auch für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter napnap.org.

Über TruMerit

TruMerit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Personalförderung im Gesundheitswesen. Die Organisation, die früher unter dem Namen CGFNS International bekannt war, blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück, in der sie die berufliche Mobilität von Pflegekräften und anderen Fachkräften im Gesundheitswesen – und denjenigen, die sie lizenzieren und einstellen – unterstützt hat, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert hat, wenn sie sich um die Zulassung zur Ausübung ihrer Tätigkeit in den USA und anderen Ländern bemühen. Unter dem Namen TruMerit wurde diese Aufgabe auf den Aufbau von Personalkapazitäten ausgeweitet, die den Bedürfnissen der Menschen in einer sich schnell entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft entsprechen. Über ihr Global Health Workforce Development Institute fördert die Organisation evidenzbasierte Forschung, Thought Leadership und Lobbyarbeit zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen, einschließlich weltweit anerkannter Praxisstandards und Zertifizierungen, die die Karrieremöglichkeiten für Beschäftigte im Gesundheitswesen verbessern werden. www.trumerit.org

