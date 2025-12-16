Eastman, AstraZeneca, Kraft Heinz und P&G mit OMP Supply Chain Awards ausgezeichnet

MIAMI, FLORIDA / ACCESS Newswire / 16. Dezember 2025 / AstraZeneca, Eastman, Kraft Heinz und P&G wurden für ihren herausragenden Beitrag auf der jüngsten OMP-Konferenz ausgezeichnet. Die vier Branchenführer wurden bei der Veranstaltung in Miami für ihr Engagement für Innovation und Exzellenz geehrt, während sie in ihren globalen Betrieben reale Ergebnisse erzielten.

Das OMP Awards-Programm rückt Organisationen innerhalb der OMP-Community in den Fokus, die neue Maßstäbe in der Lieferkettenplanung setzen und branchenübergreifende Fortschritte und Transformationen inspirieren.

Eastman: Mitgestaltung von Unison Planning in einer langfristigen Partnerschaft

Als strategischer OMP-Kunde seit fast zwei Jahrzehnten erhielt Eastman den Long-Term Partnership Award für die Mitgestaltung der chemischen Industrie-Lösung von Unison Planning. Die Vision und intensive Zusammenarbeit von Eastman haben dazu beigetragen, Best Practices in der Planung chemischer Lieferketten neu zu definieren, und einen positiven Einfluss auf breitere Industriestandards gehabt.

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung betonte Baptiste Lebreton, Digital Service Manager bei Eastman, die Bedeutung langfristiger Partnerschaften, die auf tiefem gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren: Wir freuen uns, die Entwicklung von Unison Planning mitzugestalten, damit es auch weiterhin den Planungsanforderungen der chemischen Industrie gerecht wird.

AstraZeneca: Vorreiter bei der KI-gestützten Lieferkettenplanung

AstraZeneca wurde für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit OMP im Bereich der KI-gestützten Planung und der fortschrittlichen Szenariomodellierung mit dem Innovation Award ausgezeichnet. Das Unternehmen gehörte auch zu den ersten, die neue Funktionen getestet und weiterentwickelt haben, und hat damit die Entwicklung von UnisonIQ und dessen Anwendung in stark regulierten, komplexen Umgebungen aktiv mitgestaltet.

Mark Trainor, Senior Director Global Planning Transformation & Technology bei AstraZeneca, betonte bei der Entgegennahme der Auszeichnung die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung in der Biowissenschaften- und Pharmaindustrie: Wir müssen die KI-Revolution begrüßen, um den immer komplexer werdenden Planungsherausforderungen zu begegnen.

Kraft Heinz und P&G: Nachhaltiges Engagement für exzellente Planung

Kraft Heinz und P&G erhielten den Excellence Award für ihr nachhaltiges Engagement zur Förderung der digitalen Lieferkettenplanung in ihren globalen Betrieben. Beide Unternehmen zeigen durchweg hervorragende Leistungen bei der Erzielung messbarer geschäftlicher Ergebnisse. Sie entwickeln sich kontinuierlich weiter und verbessern ihr Engagement für die Integration autonomer Planungsworkflows, die den manuellen Aufwand reduzieren und die Produktivität steigern.

Die Auszeichnungen wurden von Adis Sulejmanovi, Head of Digital Supply Chain Transformation & Strategy bei Kraft Heinz, und Amy Rardin, Senior Director Global Supply Chain & Product Innovation bei P&G, entgegengenommen.

Philip Vervloesem, Chief Commercial and Markets Officer bei OMP, lobte alle Gewinner: Wir fühlen uns geehrt, mit so ambitionierten Kunden zusammenzuarbeiten, und sind sehr stolz darauf, zu den Erfolgen beizutragen, die sie täglich erzielen.

Sehen Sie sich die gesamte Konferenz noch einmal an.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen – die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Plastik – profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

Kontakt

Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP

Tel.: +1-770-956-2723

E-Mail: pvervloesem@omp.com

Quelle: OMP

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESS Newswire

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.