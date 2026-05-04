Strombedarf steigt – Atomkraft ist nötig

Aus mehreren Bereichen kommt ein steigender Strombedarf. Nicht zuletzt von der wachsenden Weltbevölkerung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp., IsoEnergy Ltd.,mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.05.2026, 17:45 Uhr Zürich/Berlin ·

Es steigen die Temperaturen und auch die Einkommen, damit auch der Strom, der für Klimaanlagen verbraucht wird, beispielsweise in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Aufstrebende Länder wie etwa in Lateinamerika, Afrika und Südostasien treiben die Dynamik des Energiemarktes an. Rechenzentren und künstliche Intelligenz schlagen in Sachen Stromverbrauch mit immer größeren Mengen zu Buche. Davon betroffen sind vor allem die Industrieländer. Rund geschätzte 85 Prozent der neuen Rechenzentren werden in China, den USA und in der Europäischen Union errichtet werden. Und gerade in diesen Regionen leiden Stromnetze schon oft an Überlastung.

Laut einer McKinsey-Studie wird der Strombedarf von Rechenzentren von rund 600 TWh in 2025 auf zirka 1.600 TWh bis 2030 steigen. Es heißt „Daten sind das neue Öl“ und die Entwicklung schreitet unaufhaltsam voran. Die Kernenergie befindet sich im Aufschwung, Investitionen in neue Konzepte wie die kleinen modularen Reaktoren und in traditionelle Großkraftwerke beweisen dies. Unterstützung kommt von den Technologieunternehmen. Nachdem die globale Kernkraftwerkskapazität seit mehr als 20 Jahren stagnierte, wird sie nun laut Prognosen bis 2035 um mindestens ein Drittel ansteigen.

Damit eine Wirtschaft erfolgreich funktioniert, muss möglichst kostengünstige und ausreichende Energie zur Verfügung stehen. Allein die erneuerbaren Energien reichen nicht aus und sie garantieren keine Stabilität. Im notwendigen Energiemix ist die Kernkraft die stabile Konstante. Die Schließung der Straße von Hormus hat gezeigt, wie schnell die globale Energieversorgung Störungen unterliegen kann. Es könnte sich also lohnen auf Uranunternehmen zu setzen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei. Mit dem Produktionsstart bei der Burke Hollow-Liegenschaft betreibt das Unternehmen nun zwei seiner drei ISR-Produktionsplattformen in den USA.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ – gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das zudem mit einer flachen Mineralisierung und bester Infrastruktur glänzt. Mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy gehören laut einer Umfrage des Fraser Instituts zu den weltweit führenden Regionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen: IsoEnergy, Uranium Energy,

https://de.euronews.com/my-europe/2026/04/30/die-ruckkehr-der-atomkraft-wie-die-krise-europas-energiemix-verandert;

https://www.mckinsey.de/news/presse/2026-02-24-strommarktreport;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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