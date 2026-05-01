Top-Firma schreibt auch seine PGM-Innovations-Wachstumsstory fort!

Sibanye-Stillwater treibt mit neuen Forschungsprojekten gezielt zusätzliche Einsatzfelder für Platingruppenmetalle voran und stärkt damit seine Basis für zukünftige Wertschöpfung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01. Mai 2026, 7:00 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Platingruppenmetalle bleiben für zahlreiche industrielle und technische Anwendungen von Bedeutung. Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium und Iridium werden unter anderem in Katalysatoren, Elektronik, medizinischen Anwendungen, Schmuck sowie in ausgewählten Hochtemperatur- und Spezialanwendungen eingesetzt. Hinzu kommt die sich entwickelnde Wasserstoffwirtschaft: Insbesondere ,PEM‘-Elektrolyseure und Brennstoffzellen benötigen bestimmte Platingruppenmetalle.

Nach Angaben des World Platin um Investment Council (WPIC) könnte die Platinnachfrage aus ,PEM‘-Elektrolyseuren und Wasserstoff-Brennstoffzellen bis 2030 fast …

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Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

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1. Sibanye-Stillwater/Heraeus, Joint R&D project for cost-efficient glass fibre bushings, 16. April 2026.

2. Sibanye-Stillwater/Necsa, collaboration to advance nuclear medicine for cancer treatment, 17. April 2026.

3. Sibanye-Stillwater, Annual suite of reports, AGM Notice and No Change Statement, 24. April 2026.

4. Sibanye-Stillwater, Report Suite 2025 for the year ended 31 December 2025.

5. Sibanye-Stillwater, Sandouville business page, Angaben zu Pflege/Instandhaltung und GalliCam.

6WPIC, Hydrogen Demand – About Platinum, Angaben zur Platinnachfrage aus PEM und Brennstoffzellen bis 2030.

7. WPIC, Platinum Quarterly Q4 2025 Press Release, Prognose Platindefizit 2026.

8. IDTechEx, Critical Material Recovery 2026-2046, langfristige Prognose zu kritischen Materialien.

9. MarketsandMarkets, Fiberglass Market Report 2025-2030, Marktgröße und CAGR.

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