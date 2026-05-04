Goldnachfrage stark im ersten Quartal 2026

Im ersten Quartal 2026 erreichte die globale Goldnachfrage einen neuen Rekordwert, gemessen in Tonnen und auch in US-Dollar.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp. und Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.05.2026, 17:00 Uhr Zürich/Berlin ·

Mit 1.231 Tonnen lag die weltweite Gesamtnachfrage nach Goldbarren und -münzen zwei Prozent über dem Vorjahreswert. Durch den Preisanstieg machte die Nachfrage rund 193 Milliarden US-Dollar, damit einen um 74 Prozent höheren Nachfragewert aus. Besonders kauffreudig zeigten sich die Asiaten. Goldgedeckte ETFs wurden etwas weniger als im Vorjahresquartal nachgefragt. Beim Goldschmuck ging die Nachfrage im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum ersten Quartal 2025 zwar um 23 Prozent zurück, jedoch in Sachen Ausgaben war ein Plus von 31 Prozent zu verzeichnen, so das World Gold Council in seinem aktuellen Bericht. Daher ist die Stimmung gegenüber Goldschmuck weiterhin positiv.

Bei den Goldkäufen der Notenbanken ging das erste Quartal mit einem Plus von drei Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal über die Bühne. Im Technologiebereich gab es dank dem wachsenden Einsatz von künstlicher Intelligenz ein Plus von einem Prozent. Insgesamt ist der Bedarf der Anleger nach Gold im Vergleich zur Schmuckbranche in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Auf der Angebotsseite brachten die ersten drei Monaten 2026 ein Plus von zwei Prozent, wofür ein leicht erhöhtes Wachstum der Minenproduktion und vor allem ein Anstieg der Recyclingmenge verantwortlich war.

Die Goldnachfrage wird wohl auch in Zukunft von geopolitischen Faktoren angetrieben werden, könnte sich durch weitere mögliche Eskalationen sogar verstärken. Daher ist von der starken Nachfrage der Anleger und Zentralbanken, von ETF-Zuflüssen sowie von der Nachfrage nach Münzen und Barren auszugehen. Denn Inflationsängste und Unsicherheiten bestimmen das Bild. Im Schmuckbereich sind die Ausgaben zwar zurückgegangen, aber die Ausgaben sind robust. Gold und Goldminenwerte dürften also beliebt bleiben.

Osisko Development – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/– besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent). Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen. 96 Prozent der geplanten Bohrungen sind abgeschlossen.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im ersten Quartal 2026 wurden 20 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran. Durch eine Vereinbarung mit Qstone kann Fortuna Mining eine Beteiligung am Goldprojekt Quartzstone in Guyana erwerben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Osisko Development, Fortuna Mining,

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2026?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=GOLDHUB%3A+Your+Weekly+Gold+Market+Round-up%2C+May+01%2C+2026;

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