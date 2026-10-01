Silver One Resources gibt die Mobilisierung einer RC-Bohranlage auf Candelaria bekannt

Drei Bohrgeräte mit RC- und Kernbohrkapazität sollen bis Ende Oktober vor Ort sein

Vancouver, BC / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSX-V: SVE; OTCQB: SLVRF; FWB: BRK1) (Silver One oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass National Drilling im September eine Reverse-Circulation-Bohranlage (RC) zum Projekt Candelaria des Unternehmens in Nevada verlegt hat. Die Bohrarbeiten sollen unverzüglich beginnen. Major Drilling America wird in der zweiten Oktoberhälfte die RC-Bohrungen wieder aufnehmen und damit die Kapazitäten des Programms weiter erhöhen. Darüber hinaus wird Evolve Drilling in der zweiten Oktoberhälfte eine dritte Bohranlage mobilisieren, die sowohl für RC- als auch für Kernbohrungen geeignet ist. Diese erweiterte Flotte bietet mehr Flexibilität bei der Ressourcenerweiterung, der Exploration und bei Ausschlussbohrungen.

Mit drei im Einsatz befindlichen Bohrgeräten erwartet Silver One eine Beschleunigung seines 25.000-Meter-Programms und strebt den Abschluss im ersten Quartal 2027 an.

Greg Crowe, President und CEO, erklärte dazu: Die jüngsten Untersuchungsergebnisse, darunter 472 Gramm Silber pro Tonne über 9,14 Meter, innerhalb einer breiteren 25,91-Meter-Zone mit einem Durchschnitt von 215 g/t Ag, 0,33 g/t Au, erweiterten das mineralisierte System in Fallrichtung um 400 Meter über den zuvor bekannten Bereich der Mineralisierung hinaus, wie in der Pressemitteilung vom 17. September 2026 berichtet. Dies verdeutlicht die Ausprägung und das Ausmaß des Candelaria-Systems, das sowohl in Fallrichtung als auch entlang des Streichens offen bleibt. Besonders spannend ist, dass diese Ergebnisse eine bemerkenswerte Kontinuität in Gehalt und Mächtigkeit aufweisen. Die Ausprägung und Art der jüngsten Abschnitte stützen nachdrücklich unsere Einschätzung, dass die derzeitige Ressource von Candelaria Wachstumspotenzial besitzt – und, was noch wichtiger ist, dass sich letztlich unterhalb des oberflächennahen Tagebaus und des Haufenlaugungsbereichs langfristig Möglichkeiten für einen Untertagebaubetrieb mit entsprechender Erzaufbereitung ergeben könnten. Mit der Hinzunahme der RC-Bohranlage von National und der kombinierten RC- und Kernbohranlage von Evolve erweitern wir unsere Bohrkapazität erheblich. Die drei Bohranlagen, die in der zweiten Oktoberhälfte den Betrieb aufnehmen, versetzen uns in die Lage, unser 25.000-Meter-Programm zu beschleunigen und das Potenzial von Candelaria an mehreren Fronten voranzutreiben.

Programmziele

Die Bohrkampagne 2026-2027 zielt darauf ab:

· die Ressourcen durch Step-out- und Down-Dip-Bohrungen zu erweitern

· ausgewählte neue Ziele zu erproben, die im Rahmen jüngster geophysikalischer und geochemischer Arbeiten identifiziert wurden

· Ausschlussbohrungen durchzuführen, um die zukünftige Infrastrukturplanung zu unterstützen

Diese Ziele folgen dem Programmrahmen, der in den Pressemitteilungen von Silver One vom 27. Mai, 22. Juli, 27. August und 17. September 2026 dargelegt wurde.

Aktuelle Untersuchungsergebnisse

Die am 17. September 2026 gemeldeten ersten Untersuchungsergebnisse umfassten 9,14 m mit Durchschnittswerten von 472 g/t Silber (Ag), 0,60 g/t Gold (Au), 0,87 % Blei (Pb), 1,10 % Zink (Zn), (540 g/t Silberäquivalent (AgÄq)) innerhalb einer breiteren Zone von 25,91 m mit Durchschnittswerten von 215 g/t Ag, 0,33 g/t Au, 0,43 % Pb und 0,55 % Zn (250 g/t AgÄq), wobei die Mineralisierung in einer Tiefe von 542,55 m beginnt. Die tatsächlichen Mächtigkeiten betragen etwa 94 % der Bohrabschnitte. Die Silberäquivalentwerte wurden unter Verwendung der folgenden Ausbeuten und Metallpreise berechnet: Ag 77 % 42 $/oz, Au 82 % 3.170 $/oz, Pb 50 % 0,9 $/lb, Zn 37 % 1,2 $/lb. Kupfer wurde nicht berücksichtigt.

Diese Ergebnisse haben die neigungsabwärts verlaufende Mineralisierung um etwa 400 Meter über die Tagebauressource hinaus ausgedehnt und untermauern das Potenzial für ein weiteres Ressourcenwachstum sowie die Chancen auf tiefere, silberreiche polymetallische Mineralisierungen auf Candelaria.

Weiterentwicklung von Candelaria

Die Mobilisierung zusätzlicher Bohrkapazitäten markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung von Candelaria zu einem großen, wachsenden, silberdominierten System mit sowohl oberflächennahen als auch längerfristigen Erschließungspotenzialen. Silver One wird weitere Updates bereitstellen, sobald die Bohrarbeiten voranschreiten und die Untersuchungsergebnisse vorliegen.

Parallel zum Explorationsprogramm ist das vorrangige Entwicklungsziel von Silver One der Abschluss einer Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study – PFS) bis Ende 2026. Die PFS soll als nächster wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer für Ende 2027 angestrebten Bauentscheidung dienen. Während die Studie auf der bereits beträchtlichen Ressourcenbasis von Candelaria basiert, zielt das laufende Bohrprogramm darauf ab, die zukünftigen Ressourcen über diese Grundlage hinaus zu erweitern. Ausschlussbohrungen werden zudem wichtige Informationen für die Standortwahl der Infrastruktur, die Optimierung der Standortgestaltung und die Ausführungsplanung liefern und dazu beitragen, die Risiken zukünftiger Erschließungsmaßnahmen weiter zu verringern.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, soweit er sich nicht auf die Mineralressource bezieht, wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Haufenlaugungsflächen bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von mehr als 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des Arizona Silver Belt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey – VP, Investor Relations

Tel: 604-9745274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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