Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab und stärkt damit seine führende Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie

ZÜRICH, SWITZERLAND / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, gibt heute den Abschluss der Übernahme der auf Airbus ausgerichteten Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR bekannt. SOGECLAIR ist ein führendes internationales Engineering- und Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Mobilität.

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Bild: Akkodis schließt die Übernahme der Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR ab. Quelle: Akkodis

Die Transaktion ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von Akkodis, seine Position in der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie durch den Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Flugzeugstrukturen, Kabinenentwicklung und Fertigungstechnik zu stärken. Zugleich erweitert sie die Fähigkeit von Akkodis, Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu unterstützen – von der Konstruktion und Entwicklung über die Industrialisierung bis hin zum Support während des Betriebs.

Mit der Integration der auf Airbus ausgerichteten Engineering-Aktivitäten von SOGECLAIR festigt Akkodis seine Position als einer der führenden Engineering-Partner der Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Übernahme versetzt das Unternehmen zudem in die Lage, die wachsende Nachfrage nach groß angelegten Engineering-Outsourcing-Programmen zu bedienen.

Der übernommene Geschäftsbereich umfasst 366 hochqualifizierte Ingenieurinnen und Ingenieure in Frankreich, Spanien, Deutschland, Kanada, Indien und dem Vereinigten Königreich. Der Übergang der Geschäftsaktivitäten in den Vereinigten Staaten und Tunesien wird nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen abgeschlossen. Alle Teams werden in die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsorganisation von Akkodis integriert. Dabei bleibt die Geschäftskontinuität für Kunden und Mitarbeitende während des gesamten Integrationsprozesses gewährleistet.

Jo Debecker, President & CEO, Akkodis: Diese Übernahme unterstützt den Anspruch von Akkodis, der bevorzugte Engineering-Partner führender Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie zu werden. Dafür verbinden wir unsere Kompetenzen im Digital Engineering und Industrial Engineering. Mit der anerkannten Expertise von SOGECLAIR in den Bereichen Flugzeugstrukturen, Fertigung und Industrialisierung können wir unseren Kunden als strategischer Engineering-Partner über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg einen noch größeren Mehrwert bieten.“

Yves-Marie Boissonnet, President France and South EMEA, Akkodis: Wir freuen uns, die Engineering-Teams von SOGECLAIR bei Akkodis willkommen zu heißen. Ihre Expertise und ihre langjährige Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt sind für unser Unternehmen von großem Wert. Gemeinsam stärken wir unsere Fähigkeit, die strategisch wichtigsten Programme unserer Kunden zu unterstützen. Wir wollen der bevorzugte Partner führender Industrieunternehmen sein und sie dabei unterstützen, Innovationen zu beschleunigen, die industrielle Souveränität voranzubringen und die Transformationen umzusetzen, die die Zukunft unserer Branchen prägen werden.“

Alexandre Robardey, Chairman, SOGECLAIR: Die Teams, die zu Akkodis wechseln, haben eine anerkannte Expertise aufgebaut und über die Jahre einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung von SOGECLAIR geleistet. Wir sind überzeugt, dass sie weiterhin Mehrwert für Kunden schaffen und bedeutende Luft- und Raumfahrtprogramme unterstützen werden.“

Da Unternehmen zunehmend verlässliche Partner suchen, die umfassende Transformationen umsetzen können, baut Akkodis seine Kompetenzen und Branchenexpertise weiter aus und erweitert seine globale Präsenz durch gezieltes, strategisch ausgerichtetes Wachstum.

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E. emily.oliver@fticonsulting.com / julien.durovray@fticonsulting.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Unternehmen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Durch den gezielten Einsatz von Technologie definieren wir neu, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit umfassender Expertise in den Bereichen AI, Data, Cloud, Edge und Software Engineering bietet Akkodis erstklassige Technologie- und Transformationsberatung. Auf Basis skalierbarer, global vernetzter Delivery-Modelle und hochqualifizierter Talente realisieren wir End-to-End-Lösungen – von strategischer Beratung über Design und Entwicklung bis hin zur industriellen Umsetzung. Mit Akkodis Intelligence verbinden wir die exponentielle Leistungsfähigkeit moderner Technologien mit den einzigartigen Stärken menschlichen Denkens, um messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation zu schaffen. Als Teil der Adecco Group mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis rund 40.000 Ingenieur:innen und digitale Expert:innen in über 30 Ländern. Unser Leistungsportfolio umfasst Consulting, Solutions und Academy. Mit tiefem Branchenverständnis und langjähriger Erfahrung in den weltweit wichtigsten Industrien begleiten wir Unternehmen als vertrauensvoller Partner bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Gestaltung ihrer Zukunft. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook

Über SOGECLAIR

Als Anbieter innovativer Lösungen mit hohem Mehrwert für eine sicherere und verbrauchsärmere Mobilität bringt SOGECLAIR seine Kompetenzen in hochwertigem Engineering und in der Produktion in zahlreiche technologisch anspruchsvolle Branchen ein, insbesondere Luftfahrt, Raumfahrt, Fahrzeugbau, Schienenverkehr und Verteidigung. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden und Partner von der Konstruktion und Simulation über die gesamte Produktionskette und die Inbetriebnahme bis zum Ende des Produktlebenszyklus. Die Mitarbeitenden sind weltweit tätig und bieten allen Kunden hochwertige Dienstleistungen mit regionaler Nähe. SOGECLAIR ist an der Euronext Growth Paris notiert – Euronext® Family Business Index – ISIN: FR0000065864 / (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP) www.sogeclair.com

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