Silver One Resources gibt die Aufwertung der Ressourcen im Haufenlaugungsbecken bei Candelaria in die Kategorie „nachgewiesen und angedeutet“ bekannt

Vancouver, BC – 27. August 2026 / IRW-Press / Silver One Resources Inc. (TSXV: SVE; OTCQX: SLVRF; FWB: BRK1) freut sich, den Abschluss der Aktualisierung der Ressourcen im Haufenlaugungsbecken auf dem Projekt Candelaria in Nevada bekannt zu geben, die zu einer Aufwertung der zuvor als angedeutet eingestuften Ressourcen in LP1 in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet (M&I) sowie der Ressourcen in LP2 von vermutet auf angedeutet geführt hat. Der Stichtag der aktualisierten Ressourcenschätzung ist der 29. Juli 2026. Eine Kopie des mit National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen technischen Berichts (der Bericht) über das Projekt wird kurz nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bei SEDAR+ eingereicht.

Der technische Bericht mit dem Titel Technical Report: Updated Mineral Resource Estimate Heap Leach Pads on the Candelaria Property, Mineral and Esmeralda Counties, Nevada, USA wurde von James A. McCrea, P.Geo., erstellt, der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 und vom Unternehmen unabhängig ist. Herr McCrea hat die hierin enthaltenen Angaben zur aktualisierten Ressourcenschätzung geprüft und genehmigt.

Highlights der aktualisierten Ressourcenschätzung:

– Die aktualisierten M&I-Ressourcen in Laugungsbecken 1 (LP1) belaufen sich nun auf:

o 22.186 Millionen Tonnen mit 43,5 g/t Silber und 0,075 g/t Gold, die

§ 31,03 Millionen Unzen Silber sowie

§ 53.498 Unzen Gold enthalten

– Umwandlung der vermuteten Ressourcen in angedeutete Ressourcen im Laugungsbecken 2 (LP2), die nun auf folgendes belaufen:

o 11,457 Millionen Tonnen mit 44,7 g/t Silber und 0,10 g/t Gold, die

§ 16,47 Millionen Unzen Silber und

§ 36.835 Unzen Gold enthalten

– Die Ressourcen umfassen nun insgesamt 31,85 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) in der Kategorie M&I in LP1 bzw. 17,17 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie angedeutet in LP2. Die gesamten M&I-Ressourcen in den Laugungsbecken belaufen sich auf insgesamt 49,25 Millionen Unzen AgÄq.

Die Projektressourcen von Candelaria (aus Tagebau, Untertagebau, Halden und Haufenlaugungsbecken) belaufen sich nun auf insgesamt 126,6 Millionen Unzen Silberäquivalent (120.709.000 Unzen Ag und 242.000 Unzen Au) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet sowie 13,4 Millionen Unzen Silberäquivalent (12.597.000 Unzen Ag und 33.800 Unzen Au) in der Kategorie vermutet (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2 unten).

Gregory Crowe, President und CEO, erklärte: Die Aufwertung der Ressource in den Laugungsbecken in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet stellt für Silver One einen bedeutenden Schritt nach vorne dar. Diese gestärkte Ressource wird direkt in unsere Vormachbarkeitsstudie einfließen, deren Fertigstellung weiterhin planmäßig vor Jahresende erfolgen soll. Das gestiegene Vertrauen in die Menge und den Gehalt in Verbindung mit den von uns erarbeiteten metallurgischen Daten bringt Candelaria für bedeutende Fortschritte in Stellung, während wir weiterhin Werte für unsere Aktionäre schaffen.

Die Hochstufung der Ressource umfasst die Ergebnisse von 36 Schallbohrlöchern, die im Jahr 1992 in LP1 niedergebracht wurden, 45 Schallbohrlöchern aus dem Jahr 2017 sowie 56 Hohlschaftschneckenbohrlöcher (HSA), die 2026 absolviert wurden und sich über die Laugungsbecken LP1 und LP2 erstrecken.

Tabelle 1. Mineralressourcen in den Laugungsbecken bei Candelaria. Stichtag: 29. Juli 2026.

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*- Die Werte des enthaltenen Metalls basieren auf mittels Brandprobe ermittelten Gehalten. – AgÄq(T)-Formel = Ag (T) + (Au * Gewinnungsrate *67,73/0,8841). Bei der Berechnung wurden die Ag- und Au-Gewinnungsraten verwendet. Die bei der Berechnung des Silberäquivalentwerts verwendeten Preise betragen 27,50 US$ pro Unze Ag und 2.106 US$ pro Unze Au.

Die geschätzten Silber- und Goldfeldgewinnungsraten mittels Cyanidlaugung für LP 1 betragen 25 % bzw. 20 %. Die bei Säulenlaugungstests im Labor von KCA ermittelten Silber- und Goldgewinnungsraten sind 29 % bzw. 21 %. Die geschätzten Silber- und Goldfeldgewinnungsraten mittels Cyanidlaugung für LP 2 betragen 35 % bzw. 25 %. Die bei Säulenlaugungstests im Labor von KCA ermittelten Silber- und Goldgewinnungsraten sind 40 % bzw. 27 %. Die bei dieser Mineralressourcenschätzung verwendeten Metallpreise betragen 2.106 US$ pro Unze Au und 20 US$ pro Unze Ag. Dieselben Preise wurden in den Verarbeitungsszenarien im Zusammenhang mit der Bewertung der vernünftigen Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Gewinnung verwendet.

1. Eine Mineralressource ist eine Ansammlung oder ein Vorkommen von festem Material von wirtschaftlichem Interesse in oder auf der Erdkruste in einer solchen Form, einem solchen Gehalt oder einer solchen Qualität und Menge, dass begründete Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung bestehen. Eine vermutete Mineralressource ist der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Die geologischen Nachweise reichen aus, um auf eine geologische Kontinuität sowie auf die Kontinuität von Gehalt oder Qualität zu schließen, diese jedoch nicht zu verifizieren.

Eine vermutete Mineralressource weist ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit auf als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist vernünftigerweise zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angedeutete Mineralressourcen aufgewertet werden könnte. Eine angedeutete Mineralressource ist der Teil einer Mineralressource, für den Menge, Gehalt oder Qualität, Dichte, Form und physikalische Eigenschaften mit ausreichender Zuverlässigkeit geschätzt werden, um die Anwendung von Modifikationsfaktoren in ausreichender Detailtiefe zu ermöglichen, die die Bergbauplanung und die Bewertung der wirtschaftlichen Rentabilität der Lagerstätte stützen. Die geologischen Nachweise stammen aus ausreichend detaillierten und zuverlässigen Explorationsarbeiten, Probenahmen und Untersuchungen und reichen aus, um von einer geologischen Kontinuität sowie einer Kontinuität des Gehalts oder der Qualität zwischen den Beobachtungspunkten auszugehen. Eine angedeutete Mineralressource weist ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit auf als eine nachgewiesene Mineralressource und darf nur in eine wahrscheinliche Mineralreserve umgewandelt werden. Eine nachgewiesene Mineralressource ist der Teil einer Mineralressource, für den Menge, Gehalt oder Qualität, Dichte, Form und physikalische Eigenschaften mit ausreichender Zuverlässigkeit geschätzt werden, um die Anwendung von Modifikationsfaktoren zu ermöglichen, die eine detaillierte Bergbauplanung und die abschließende Bewertung der wirtschaftlichen Rentabilität der Lagerstätte unterstützen. Geologische Nachweise stammen aus detaillierten und zuverlässigen Explorationsarbeiten, Probenahmen und Untersuchungen und reichen aus, um die geologische Kontinuität sowie die Kontinuität von Gehalt oder Qualität zwischen den Beobachtungspunkten zu bestätigen. Eine nachgewiesene Mineralressource weist ein höheres Maß an Zuverlässigkeit auf als eine angedeutete oder eine vermutete Mineralressource. Sie kann in eine nachgewiesene Mineralreserve oder in eine wahrscheinliche Mineralreserve umgewandelt werden.

2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine Wirtschaftlichkeit demonstriert. Die Schätzung der Mineralressourcen weist keine bekannten Probleme auf und scheint nicht wesentlich durch bekannte umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder sonstige relevante Probleme beeinträchtigt zu sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass Silver One alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Zustimmungen – sei es behördlicher oder anderer Art – für das Projekt erhalten wird oder dass das Projekt in Produktion gehen wird.

3. Die Mineralressourcen in dieser Studie wurden unter Verwendung der vom Standing Committee on Reserve Definitions erstellten und vom CIM Council am 10. Mai 2014 verabschiedeten CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt.

4. Die für die Berechnung des Silberäquivalents und für die Abbauszenarien im Zusammenhang mit realistischen Aussichten auf eine spätere wirtschaftliche Gewinnung verwendeten Metallpreise betragen 2.106 US$ pro Unze Gold und 27,50 US$ pro Unze Silber.

5. Aufgrund von Rundungen können die Gesamtsummen von den Summen der Einzelwerte abweichen.

Elektromagnetische ZTEM-Flugvermessung

Die Aufbereitung und Auswertung der ZTEM-Daten bei Candelaria sind abgeschlossen, und es wurden eine Reihe von Anomalien identifiziert. Die Oberflächenerkundung der anomalen Bereiche ist ebenfalls abgeschlossen; die Analyseergebnisse der entnommenen Proben liegen vor und werden derzeit ausgewertet. Diese Ergebnisse werden mit früheren magnetischen Flugvermessungen, bodengestützten IP-Messungen und früheren geochemischen Gesteinsdaten zusammengeführt, um zukünftige Bohrziele zu verfeinern und zu priorisieren. Die endgültigen Auswertungen und Analyseergebnisse werden voraussichtlich in den nächsten Wochen vorgelegt.

Explorationsbohrungen

Die Bohrungen wurden nach einem Zwischenfall, der die Bohranlage außer Betrieb setzte, vorübergehend unterbrochen. Die Bohrarbeiten werden voraussichtlich in der zweiten Septemberwoche wieder aufgenommen. Bislang wurden vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.884 Metern niedergebracht. Die Proben werden derzeit für den Versand an das Labor zur Analyse vorbereitet. Etwaige Verzögerungen bei den Bohrarbeiten in Candelaria haben keinen Einfluss auf den Zeitplan des Unternehmens für eine Vormachbarkeitsstudie (PFS) in Candelaria.

Nächste Schritte

Da es sich bei den aktualisierten Ressourcen ausschließlich um nachgewiesene und angedeutete Ressourcen handelt, wird die gesamte aktualisierte Ressource in den Laugungsbecken in die laufende Vormachbarkeitsstudie (PFS) einbezogen, die Folgendes umfasst:

– Überarbeitete Annahmen zur Aufbereitung und Gewinnung

– Aktualisierte Schätzungen der Betriebs- und Investitionskosten

– Bergbauplanung und -terminierung auf der Grundlage der aktualisierten M&I-Ressourcen und geotechnischer Arbeiten.

Das Unternehmen geht davon aus, die vorläufige Machbarkeitsstudie (PFS) vor Ende 2026 vorzulegen.

Tabelle 2. Schätzungen der Mineralressourcen im Boden, unter Tage und in den Halden bei Candelaria (Stand: 30. April 2025)

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Weitere Einzelheiten zu der oben genannten Ressourcenschätzung sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 6. Mai 2025 dargelegt.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung, der sich nicht auf die Mineralressource bezieht, wurde von Robert M. Cann, P. Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Silver One

Silver One konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung hochwertiger Silberprojekte. Das Unternehmen hat eine 100%ige Beteiligung an seinem Vorzeigeprojekt, der ehemals produzierenden Mine Candelaria in Nevada. Die mögliche Wiederaufbereitung von Silber aus den historischen Laugungsbecken bei Candelaria bietet die Chance auf eine mögliche kurzfristige Produktion. Weitere Chancen liegen in den zuvor identifizierten hochgradigen Silberabschnitten in Fallrichtung und einer möglichen Erweiterung der substanziellen Silbermineralisierung im Streichen der beiden ehemals produzierenden Tagebaugruben.

Das Unternehmen verfügt über 636 Erzgang-Claims und fünf patentierte Claims bei seinem Projekt Cherokee in Lincoln County, Nevada, das mehrere Silber-Kupfer-Gold-Gänge beherbergt, die bis dato über eine Strecke von 11 km in Streichrichtung verfolgt wurden.

Silver One besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Silberprojekt Phoenix. Das Silberprojekt Phoenix ist ein Prospektionsgebiet einer sehr hochgradigen Mineralisierung an gediegenem Silber innerhalb des Arizona Silver Belt, unmittelbar neben dem ertragreichen Kupferbergbaugebiet von Globe (Arizona).

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Silver One Resources Inc.

Gary Lindsey – VP, Investor Relations

Tel: 604-9745274

Mobil: (720) 273-6224

E-Mail: gary@strata-star.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Silver One weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Silver One liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von Silver One, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Umsetzung der Explorations- und Erschließungsziele auf dem Projekt Candelaria zu beschaffen, die Einholung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt Silver One keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

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