Silberpreis in 2025 fast verdoppelt

Silber überflügelt Gold als Top-Edelmetall angesichts von Angebotsängsten. Anleger positionieren sich.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Silver Corp., Fortuna Mining Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.12.2025, 20:25 Uhr Zürich/Berlin

Das meiste seiner Gewinne hat der Silberpreis in den vergangenen zwei Monaten eingefahren. Die Nachfrage aus Indien war stark, ebenso die Nachfrage von silbergedeckten ETFs. Am Londoner Referenzmarkt ist ein historischer Angebotsengpass beim Silber zu verzeichnen. Gleichzeitig sind die Lagerbestände in China auf einem Zehnjahrestief. Der Grund liegt in jahrelangen Angebotsdefiziten. Die Elektromobilitäts- und die Photovoltaikbranche haben massiv Silber aufgesaugt, Tendenz steigend. Und sind Lager einmal leer, muss die Industrie auch bei teuren Preisen zugreifen, damit die Produktion weiterlaufen kann.

Mit den industriellen Nachfragern und dem ETF-Bereich konnte dieses Jahr die Minenproduktion nicht Schritt halten. Die Folge waren zum Teil Lieferengpässe und eine Verknappung. Und das Angebot kann nicht einfach erhöht werden. Silberexperten gehen davon aus, dass sich das Rallyeszenario fortsetzen wird. Kommt es zu (natürlichen und unvermeidbaren) Preisrücksetzern, dann sollten Anleger die günstigen Einstiegskurse nutzen. Blickt man auf die Gold-Silber-Ratio, so liegt diese aktuell bei 72,25. Noch im April und Mai war die Ratio dreistellig.

Dann ist da noch der Goldpreis, der in der Regel den Silberpreis mit nach oben zieht. Und da sind fast nur positive Stimmen zu hören, die auch für 2026 mit einem sehr starken Goldpreis rechnen. Denn die Zentralbanken werden auch weiterhin bei ihren Reserven mehr auf Gold setzen. Dazu kommen die durch die Fed erwarteten Zinssenkungen und eine möglicherweise höhere Inflation in den USA. Zu den großen Profiteuren dieser Entwicklung gehören Bergbaugesellschaften mit Silber und Gold.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold, im zweiten Quartal immerhin mehr als 50.000 Unzen.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine in der Elfenbeinküste punktet mit sehr guten Bohrergebnissen.

