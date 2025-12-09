Die EU-Kommission lädt Evion ein, sich als vorrangiger Graphitlieferant für die Europäische Union am Programm der EU Energy and Raw Materials Platform zu beteiligen

Höhepunkte:

– Die Europäische Union (EU) hat Evion eingeladen, sich als einer ihrer bevorzugten Lieferanten von Graphitkonzentrat für die Europäische Union im Rahmen der neuen Plattform zu registrieren.

– Dies folgt auf die Anerkennung des Graphitprojekts Maniry in Madagaskar als einziger bevorzugter Lieferant von Graphitkonzentrat aus Afrika durch die EU.

– Die Registrierung und die damit verbundenen Möglichkeiten sind das Ergebnis von Treffen zwischen Führungskräften von Evion, Mitgliedern der EU-Kommission, der Europäischen Investitionsbank und potenziellen Abnahmepartnern Ende November 2025 in Brüssel.

– Die Plattform ermöglicht es Evion, seine Fähigkeit zur Lieferung von Graphit an die EU zu registrieren, und europäischen Unternehmen, Material aus seinen Maniry-Betrieben einfach zu beziehen.

– Die Plattform soll Abnahme- und Lieferverträge für Evion als bevorzugten Lieferanten der EU initiieren, um Europas Übergang zu einer Zukunft mit sauberer Energie voranzutreiben und seinen EV-Produktionssektor zu erweitern.

4. Dezember 2025 / IRW-Press / Evion Group NL (Evion oder das Unternehmen) (ASX: EVG), ein vertikal integriertes Graphiterschließungsunternehmen, das angesichts von Projekten in Madagaskar, Indien und Europa auf Wachstumskurs ist, freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen der EU-Initiative, Evion dabei zu unterstützen, für viele Jahrzehnte einer der wichtigsten Lieferanten von Graphitkonzentrat für Europa zu werden, eine Einladung zur Registrierung auf der EU Energy and Raw Materials Platform erhalten hat.

Die Registrierung wird zurzeit finalisiert und die Initiative der EU hat das Graphitprojekt Maniry (Projekt) als bevorzugten Graphitlieferanten für den europäischen Markt weiter in den Vordergrund gerückt.

David Round, Managing Director von Evion, sagte: Dies ist eine großartige Initiative der EU-Kommission, die Evion beträchtliche Möglichkeiten bietet, sein Projekt als bevorzugten Graphitlieferanten für alle Käufer dieses Materials in Europa in den Vordergrund zu rücken. Diese beinhalten insbesondere Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien sowie andere Abnehmer von erstklassigem Graphitkonzentrat.

Ich hatte kürzlich das Vergnügen, unser Projekt einer Reihe von Interessensvertretern in Brüssel vorzustellen, und die Rückmeldungen und die Unterstützung für unser Projekt waren äußerst positiv. So positiv, dass ich davon ausgehe, in den nächsten Wochen nach Europa zurückzukehren, da die Gespräche hinsichtlich Finanzierungs- und Abnahmemöglichkeiten für unser Graphitprojekt Maniry sehr schnell voranschreiten.

Dies ist eine aufregende Zeit für Evion, unsere Aktionäre und unser globales Team und ich bin sehr zuversichtlich, dass in den nächsten Monaten eine Reihe überaus positiver Finanzierungs- und Erschließungspläne umgesetzt werden.

Über die Energy and Raw Materials Platform

Die Energy and Raw Materials Platform der EU unterstützt EU-Unternehmen bei der Beschaffung von Energieprodukten und Rohstoffen und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit, Dekarbonisierung und Diversifizierung bei.

Die Energy and Raw Materials Platform ist eine Initiative der Europäischen Kommission für europäische Unternehmen. Sie besteht aus mehreren Mechanismen, die auf bestimmte strategische Produkte und Rohstoffe abzielen.

Für europäische Abnehmer hilft die Plattform Unternehmen dabei,

1. Lieferanten für alle 17 strategischen Rohstoffe gemäß dem Critical Raw Materials Act (einschließlich Graphit) zu finden;

2. die Nachfrage zu bündeln und mit anderen europäischen Abnehmern zusammenzuarbeiten, um die Größe des EU-Marktes zu nutzen;

3. Zugang zu globalen Lieferungen sowohl von europäischen als auch internationalen Akteuren zu erhalten;

4. Haldendienstleister zu finden.

Für anerkannte strategische Rohstoffprojekte wie das Graphitprojekt Maniry von Evion ASX-Pressemitteilung vom 5. Juni 2025

hilft die Plattform dabei,

1. potenzielle Abnehmer für unser Projekt zu finden;

2. dank Bündelung Zugang zu einem höheren Nachfragevolumen zu erhalten;

3. Kontakte zu Finanzinstituten zu knüpfen;

4. Partner für eine gemeinsame Erschließung zu finden.

Quelle: energy-platform.ec.europa.eu/

Weitere Informationen über die Registrierung und Aktivitäten von Evion mit neuen und potenziellen Finanzierungs- und Abnahmepartnern werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Evion freut sich außerdem, die Ernennung der DGWA zu seinem Berater für europäische Finanzmärkte und Investor Relations bekannt zu geben.

Diese strategische Zusammenarbeit soll die Strategie von Evion stärken, eine dominante Position in der europäischen Batterielieferkette aufzubauen. Da das Unternehmen zurzeit Pläne für eine Anlage zur Herstellung von Batterieanodenmaterial (BAM) in Deutschland vorantreibt, wird die Partnerschaft mit der DGWA Evion direkten Zugang zum Pool an institutionellem Kapital, Family Offices und strategischen Industriepartnern in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) verschaffen.

Die DGWA wird Evion dabei unterstützen, das Bewusstsein der Investoren zu schärfen, strategische Partnerschaften mit europäischen Abnehmern zu fördern und den Zugang zu EU-spezifischen Subventionen für Projekte im Bereich kritischer Mineralien zu vereinfachen.

David Round, Managing Director von Evion, sagte:

Europa steht im Mittelpunkt unserer Wachstumsstrategie für den nachgelagerten Bereich. Da unser Projekt Maniry von der EU als strategisches Projekt anerkannt wurde und unsere Pläne für eine BAM-Anlage in Deutschland voranschreiten, ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir vor Ort über eine engagierte Stimme verfügen.

Die Erfolgsbilanz der DGWA sowie ihr umfassendes Netzwerk innerhalb der deutschen Finanz- und Industrie-Community werden entscheidend dazu beitragen, jene strategischen Finanzierungen und Partnerschaften zu sichern, die erforderlich sind, um ein führender Lieferant von Graphitanodenmaterialien für den europäischen EV-Markt zu werden.

Stefan Müller, CEO der DGWA, sagte:

Wir freuen uns, in dieser entscheidenden Phase mit Evion zusammenzuarbeiten. Der europäische Markt ist aktiv auf der Suche nach sicheren, nachhaltigen und vertikal integrierten Lieferketten für kritische Mineralien. Die Kombination aus aktiver Produktion und einer klaren nachgelagerten Strategie in Deutschland macht Evion zu einem attraktiven Angebot für europäische Investoren, die sich im Bereich der Energiewende engagieren möchten. Wir freuen uns darauf, Evion Investoren, Erstausrüster und Akteuren aus dem Batteriesektor vorzustellen.

Über die DGWA

Die DGWA (Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH) ist eine europäische Investmentbanking- und Unternehmensberatungsfirma mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs in allen Teilen der Welt eine 30-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Zweitnotierungen und Finanztransaktionen von Unternehmen sowie an entsprechenden Informationsveranstaltungen und Aufklärungskampagnen beteiligt.

Diese Pressemitteilung wurde von David Round, Managing Director der Evion Group NL, genehmigt.

Kontakt

David Round

Managing Director

Evion Group NL

0411 160 445

Simon Condon

Investor Relations

Republic IR

0417 021 312

simon@republicir.com.au

Sophie Thompson

Marketing & Investor Relations

Evion Group NL

0401 853 959

Weitere Informationen – eviongroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen die Evion Group tätig ist und tätig werden will, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze sowie die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der zukünftigen Leistung oder anderer zukünftiger Ereignisse, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen gegeben. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder die Direktoren, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter des Unternehmens noch andere Personen Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen ergeben. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln ausschließlich die zum Zeitpunkt dieser Mitteilung vertretenen Ansichten wider.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Bezug oder Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung (und keine Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und ist nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung gedacht. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung selbst beraten lassen.

Unternehmensprofil

Die Evion Group (ASX:EVG) ist ein vertikal integriertes Graphiterschließungsunternehmen, das angesichts von Projekten in Madagaskar, Indien und Europa auf Wachstumskurs ist. Wir sind das einzige Graphitprojekt außerhalb Europas, das von der CRA der Europäischen Union als bevorzugter Graphitlieferant für Europa für die Zukunft anerkannt wurde. ASX-Mitteilungen vom 5. Juni 2025 und 29. Juli 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82141/03033053_Evion_dePRcom.001.png

Unser Status als strategisches EU-Projekt bietet Evion die folgenden wesentlichen Vorteile:

– Beschleunigte Genehmigungsverfahren: Erleichtert effizientere behördliche Genehmigungen, reduziert potenzielle Verzögerungen erheblich und unterstützt die zeitnahe Projektfortschreibung.

– Verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten: Durch eine spezielle Taskforce unter dem CRM-Board, die die Zusammenarbeit zwischen EU- und nationalen, öffentlichen und privaten Finanzinstituten überwacht, um die Projektfinanzierung zu unterstützen.

– Erhöhte Attraktivität für strategische Stakeholder: Verbessert die Zusammenarbeit mit potenziellen Kreditgebern, Investoren, Abnahmepartnern und staatlich geförderten Finanzierungsinitiativen und positioniert Evion als bevorzugten Partner in der europäischen Landschaft für kritische Mineralien.

Das Projekt Maniry im Süden Madagaskars zielt darauf ab, eine bedeutende hochgradige Graphitressource mit den schnell wachsenden globalen Märkten zu verbinden, die die Elektrifizierung der Welt vorantreiben, wie beispielsweise Hersteller von Batterieanoden. Madagaskar ist nach China der weltweit größte Produzent und Exporteur von Naturgraphit. Eine im Jahr 2022 abgeschlossene endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) ergab, dass Maniry bis zu 21 Jahre lang jährlich bis zu 60 Kilotonnen Graphitkonzentrat produzieren könnte und einen realen Kapitalwert (NPV8) vor Steuern von 263 Millionen US$ aufweist. Siehe ASX-Veröffentlichung vom 3. November 2022 – BlackEarth schließt positive DFS für das Projekt Maniry ab.

.

Die Evion Group treibt die Möglichkeit voran, feine Flockenprodukte von Maniry für ihr Batterieanodenmaterialprojekt in Deutschland zu liefern, das auf eine Produktion von bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr ausgerichtet ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82141/03033053_Evion_dePRcom.002.jpeg

Standort des Projekts Maniry in Madagaskar

Panthera Graphite Technologies ist ein 50:50-Joint-Venture (JV), das mit Metachem Manufacturing Co gegründet wurde, einem erfahrenen Hersteller von expandierbarem Graphit in der Nähe der Stadt Pune in Indien mit über 20 Jahren Betriebsgeschichte.

Die Produktionsstätte von Panthera befindet sich in einer Sonderwirtschaftszone in der Nähe wichtiger Verkehrsinfrastrukturen. Der Betrieb wurde im vierten Quartal 2024 aufgenommen, die erste Lieferung erfolgte im März 2025.

Anlage für Batterieanodenmaterial (BAM)

Die Evion Group verfolgt die Möglichkeit, feine Flockenprodukte von Maniry an ihr Batterieanodenmaterialprojekt in Deutschland zu liefern, das auf eine Produktion von bis zu 30.000 Tonnen pro Jahr ausgerichtet ist.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Evion Group NL

David Round

Level 3, 1138 Hay Street

6005 WA West Perth

Australien

email : david.round@eviongroup.com

Pressekontakt:

Evion Group NL

David Round

Level 3, 1138 Hay Street

6005 WA West Perth

email : david.round@eviongroup.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.