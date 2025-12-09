Bitzero Holdings Inc. forciert seine Pläne zur Kapazitätssteigerung um zusätzlich 70 MW am norwegischen Standort und gibt Notierung an der Frankfurter Börse bekannt

Im Rahmen der ersten Phase des Erweiterungsprojekts soll die Leistung von 40 MW auf 110 MW annähernd verdreifacht werden

VANCOUVER, British Columbia – 9. Dezember 2025 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen) – das Unternehmen, das nachhaltige Blockchain- und High-Performance-Compute-(HPC)-Rechenzentren neu definiert – gibt bekannt, dass die nächste Phase seines bereits angekündigten Ausbauprogramms am Vorzeigestandort des Unternehmens in Namsskogan (Norwegen) angelaufen ist. In dieser Ausbauphase ist eine zusätzliche Nennleistung von 70 MW vorgesehen, wodurch sich die Gesamtkapazität des Standorts bei planmäßiger Fertigstellung bis September 2026 auf rund 110 MW erhöhen dürfte. Die Leistung wird zur Gänze aus Wasserkraft gewonnen und würde die Stromversorgung des Standorts annähernd verdreifachen.

Energieausbau

Im Rahmen des Projekts plant Bitzero den Ausbau und Betrieb eines internen Netzes auf 132-kV-Ebene, um die betriebliche Autonomie zu verbessern. Durch den Kapazitätsausbau soll auch die Exahash-Rate des Standorts auf rund 7,0 EH/s gesteigert werden. Diese entscheidende Maßnahme soll dazu beitragen, Bitzero mit einigen der größten börsennotierten Mining-Unternehmen der Branche wettbewerbsfähig zu machen. Gleichzeitig werden sich dadurch die Mining-Kosten pro Bitcoin für Bitzero deutlich verringern, wodurch auf Grundlage interner Prognosen der Firmenführung die ohnehin schon niedrige Gewinnschwelle weiter sinken und der Umsatz um das 3- bis 4-Fache steigen dürfte. Das tatsächliche Ergebnis hängt jedoch von einer Reihe von Faktoren ab, zu denen u.a. Netzschwierigkeiten, Geräteleistung, Stromverfügbarkeit und Kosten zählen. Das Unternehmen hat zwei Hochspannungs-Umspannwerke mit 60 MVA bestellt, mit den Vorbereitungen am Standort begonnen und die Beschaffung bestimmter langlebiger Maschinen und Geräte in Angriff genommen, um die vorgesehenen Liefertermine und Bauzeitpläne einzuhalten.

Nachdem die Bestellung der beiden 60-MVA-Hochspannungs-Umspannwerke erfolgt ist und diese voraussichtlich im Frühjahr geliefert werden, haben die Teams bereits mit den Vorbereitungen am Standort begonnen. Das restliche Zubehör mit langen Vorlaufzeiten, das zur Forcierung des Zeitplans erforderlich ist, haben wir schon beschafft, so Mohammed Bakhashwain, President und CEO von Bitzero. Dieser Meilenstein, der so kurz nach unserem Listing an der Canadian Securities Exchange erreicht wurde, ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem besten Weg sind, unsere Wachstumsziele nicht nur zu erreichen, sondern auch zu übertreffen, unsere Marktposition zu stärken und den Shareholder Value zu steigern.

Am Standort Namsskogan sind derzeit 39 Container mit einer Leistung von 40 MW in Betrieb. Hier konnten dank günstiger Energieverträge die Stromkosten auf unter 0,04 USD pro kWh gesenkt werden. Bitzeros kostengünstiger und hocheffizienter Betrieb resultiert aus dem einzigartigen Ansatz, den das Unternehmen im Hinblick auf die Entwicklung und Nutzung erneuerbarer Energien verfolgt.

Ich habe von Anfang an gesagt, dass es im Bereich High-Performance-Computing klug ist, den Fokus auf Investitionen in die Infrastruktur zu legen, und dass eine Asset-First-Strategie der beste Weg ist, um maximale Wertschöpfung zu erzielen, Wachstum zu sichern und Volatilität zu minimieren, meint der renommierte Bitzero-Investor und weltbekannte Risikokapitalgeber Kevin O’Leary. Die zu 100 % erneuerbare Energieversorgung von Bitzero macht das Unternehmen meiner Meinung nach nicht nur nachhaltiger, wirtschaftlicher und sozial verträglicher, sondern auch zu einem hervorragenden Investment.

Nähere Informationen über den Standort Namsskogan sowie weitere Standorte von Bitzero finden Sie unter www.bitzero.com.

Börsennotierung in Deutschland

Zudem gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass die Stimmrechtsaktien des Unternehmens zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (die FWB) zugelassen wurden und dort seit dem 8. Dezember 2025 unter dem Börsensymbol 000 gehandelt werden. Die Stimmrechtsaktien des Unternehmens notieren nun sowohl an der Canadian Securities Exchange (CSE) als auch an der FWB.

Die FWB ist einer der weltweit größten und liquidesten Börsenhandelsplätze, der Zugang zu einer breiten Basis institutioneller und privater Anleger in ganz Europa bietet. Die Notierung ist ein wichtiger Schritt, um die Sichtbarkeit des Unternehmens am Markt zu verbessern und seine internationale Präsenz zu stärken. Von der Notierung an der FWB erwartet sich das Unternehmen eine höhere Handelsliquidität und eine größere Anlagebereitschaft seitens der internationalen Investoren.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energieinfrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, das Bitcoin-Mining sowie der Aufbau strategischer Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

Pressekontakt Bitzero

Shannon Tucker

bitzero@nextpr.com

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: dem Zeitplan, dem Umfang und dem Abschluss der 70-MW-Erweiterungsphase; der erwarteten installierten Kapazität am Standort Namsskogan (ca. 110 MW bis September 2026); dem geplanten Betrieb eines internen 132-kV-Netzes und der Lieferung/Installation von zwei 60-MVA-Umspannwerken und anderen Anlagen; der erwarteten Hash-Rate-Kapazität (ca. 7,0 EH/s) nach Fertigstellung; den erwarteten Auswirkungen auf die Effizienz und die Betriebskosten; sowie dem fortgesetzten Zugang zu Wasserkraft und Strompreisen. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine historischen Fakten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements.

Zu den wesentlichen Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, gehören unter anderem: die rechtzeitige Lieferung von Ausrüstung und der Baufortschritt; die erfolgreiche Erteilung von Genehmigungen, der erfolgreiche Anschluss an das Netz und die erfolgreiche Inbetriebnahme; eine stabile Stromversorgung und stabile Strompreise; die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Bergbauhardware gemäß den Spezifikationen; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern; die Schwierigkeit des Bitcoin-Netzwerks und die Transaktionsgebühren innerhalb der vom Unternehmen vorgesehenen Bandbreiten; sowie Bitcoin-Preise innerhalb der für die interne Planung verwendeten Bandbreiten.

Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem: Bauverzögerungen; Probleme bei der Lieferung oder Leistung von Ausrüstung; Änderungen der Stromverfügbarkeit oder -kosten; Einschränkungen; Genehmigungs- oder Regulierungsergebnisse; Änderungen von Gesetzen oder Richtlinien, die Rechenzentren oder das Mining digitaler Vermögenswerte betreffen; Erhöhungen der Netzwerkschwierigkeit und/oder Rückgänge des Bitcoin-Preises; Cybersicherheitsvorfälle, standortspezifische Betriebsrisiken und die Faktoren, die unter Risikofaktoren in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen werden bereitgestellt, um den Lesern zu helfen, die aktuellen Pläne, Ziele und Erwartungen des Managements in Bezug auf das Projekt zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bitzero Holdings Inc.

Mohammed Bakhashwain

505 Burrard Street, Suite 1100

V7X 1M5 Vancouver, BC

Kanada

email : investors@bitzero.com

Pressekontakt:

Bitzero Holdings Inc.

Mohammed Bakhashwain

505 Burrard Street, Suite 1100

V7X 1M5 Vancouver, BC

email : investors@bitzero.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.