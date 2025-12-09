Akrida Chances feiert sechsjähriges Jubiläum

München (09.12.2025)

Seit Anfang Dezember 2019 ist das Akrida Chances Zertifikat am Markt, das nun seinen sechsten Jahrestag feiert. Als echte Innovation gestartet, gibt es bis heute kein vergleichbares Produkt. Der USP der Equity Long Short Trading Strategie hat sich bereits unmittelbar nach Start gezeigt, als im Frühjahr 2020 Corona die Börsen auf Talfahrt schickte. Durch das Halten von Cash und Shortpositionen gelang es, im Zeitraum von März bis April 2020 eine Performance von über 18% zu erzielen. Seitdem hat sich die Strategie in turbulenten Marktphasen für Investoren regelmäßig als stabiler Anker erwiesen und erzielte gegen den Markttrend eine positive Performance. Im ersten Quartal 2022 – Einmarsch in der Ukraine – verzeichnete Akrida Chances ein Kursplus von 5%. Im Höhepunkt des Zollstreits im April diesen Jahres lag der Zuwachs bei 3%, während die Börsen zweistellig verloren.

Der Gründer der Akrida Capital GmbH und Portfoliomanager des Akrida Chances Zertifikats, Martin Englmeier, sagt dazu: „Risikomanagement ist die Basis für eine nachhaltige Performance. Gerade in schwankungsanfälligen Märkten bietet Akrida Chances ein stabiles Investment. Unsere Devise ist es, Drawdowns zu vermeiden und dadurch langfristig Outperformance zu erzielen.“

Akrida Chances überzeugt nicht nur durch die Wertentwicklung, sondern auch durch ein risikoarmes Profil. In den vergangenen zwölf Monaten lag die durchschnittliche Volatilität bei unter 7%, seit Auflage liegt die Performance bei über 110%. Der maximale Drawdown lag bei 13,5%, der höchste Verlusttag bei 3,7%.

Über Akrida Chances:

Die Akrida Chances-Strategie verfolgt einen diskretionären, newsbasierten Long/Short Equity Ansatz. Gehandelt werden nur Mid- und LargeCaps mit einer Börsennotierung in den USA oder Europa. Im Fokus der Strategie stehen abrupt auftretende Situationen, bei denen Nachrichten die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer massiv in die eine oder andere Richtung bewegen. Die daraus resultierende erhöhte Volatilität eröffnet Trading-Chancen auf der Long- und Short-Seite. Neben kurzfristigen Trades werden auch mittelfristige Positionen in ausgewählten Branchen eingegangen. Ziel der Strategie ist es, durch striktes Risikomanagement eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt und niedrige Volatilität zu erreichen – also auch in schwierigen Marktphasen positive Erträge zu erzielen.

Über Akrida Capital:

Die Akrida Capital GmbH ist eine regulierte und eigentümergeführte Assetmanagement Boutique für Alternative Investments. Kernprodukt ist das Akrida Chances Zertifikat, eine Equity Long/Short Trading-Strategie mit einem proprietären Risikomanagement. Als Partner unterstützen wir erfolgreiche Trader bei der Lancierung von Strategien mit unserem Netzwerk aus Produktpartnern, Investoren und unserer Erfahrung.

Aussender: Akrida Capital GmbH

Passauer Straße 5

94161 Ruderting

Deutschland

Ansprechpartner: Vertrieb

Tel.: +49 8509 910 970

E-Mail: sales@akridacapital.com

Website: www.akridacapital.com

