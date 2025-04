Sibanye-Stillwater reicht seinen Jahresbericht 2024 auf Formular 20-F ein

Johannesburg, 25. April 2025: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ – freut sich, mitteilen zu können, dass es seinen Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr (Formular 20-F) bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Das Dokument kann auf der Website von Sibanye-Stillwater unter www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual abgerufen werden.

Die Aktionäre von Sibanye-Stillwater und die Inhaber von American Depositary Shares können auch gedruckte Exemplare des Formulars 20-F, das den geprüften Jahresabschluss enthält, anfordern, indem sie eine E-Mail an den Company Secretary, Lerato Matlosa, unter senden.Lerato.Matlosa@sibanyestillwater.com

Die Aktionäre werden auf die Ankündigung verwiesen, die heute um 8.00 Uhr SAST auf SENS veröffentlicht wurde, und werden außerdem darauf hingewiesen, dass der Finanzbericht der Gruppe, der den geprüften konsolidierten Abschluss der Gruppe und des Unternehmens enthält, auch über den JSE-Cloudlink verfügbar ist senspdf.jse.co.za/documents/2025/jse/isse/sswe/AFS2024.pdf

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hat Beteiligungen an führenden Minenrückgewinnungsanlagen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt auch Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen spezialisiert und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch die Ausweitung ihres weltweiten Engagements in den Bereichen Recycling und Wiederaufbereitung von Abfällen verstärkt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website:

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater, the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709

Postal Address:

Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

