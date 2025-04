Battery X Metals gibt strategisches Abkommen hinsichtlich Förderung von KI-gestützter Exploration von kritischen Batteriemetallen in US-Bundesstaat Nevada bekannt

Höhepunkte der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals und TerraDX gründen Joint Venture für KI-gestützte Exploration von Batteriemetallen in US-Bundesstaat Nevada: Das geplante Joint Venture wird modernes maschinelles Lernen nutzen, um hochwahrscheinliche Ziele für Lithium, Kobalt, Graphit und mehr zu identifizieren.

2. Der strategische Schritt erweitert die 360°-Strategie von Battery X Metals und bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, bei der KI-gestützten Entdeckung von Ressourcen an vorderster Front zu stehen: Die Partnerschaft ergänzt den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens in den Bereichen Exploration, Recycling und Verlängerung der Lebensdauer von Batterien.

3. Nevada wurde aufgrund seiner ressourcenreichen Geologie und seiner strategischen Bedeutung für die Unabhängigkeit der USA von Batteriemetallen ausgewählt: Nevada beherbergt etwa 85 % der bekannten Lithiumvorkommen des Landes sowie 100 % der kommerziellen Lithiumproduktion der USA im Jahr 2023 und darüber hinaus den Thacker Pass, der als größte nachgewiesene Lithiumreserve und -ressource der Welt gilt. Diese Vorzüge machen Nevada zu einem idealen Standort für die beschleunigte Exploration mittels KI und zu einem Eckpfeiler der nationalen Strategie für kritische Mineralien.

VANCOUVER, British Columbia – 25. April 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: R0W, WKN: A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen) ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt bekannt, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Battery X Discoveries Inc. (Battery X Discoveries) per 16. April 2025 eine verbindliche Absichtserklärung (die MOU) mit TerraDX Discoveries Inc. (TerraDX) und MineMind Metals Inc. (MineMind) unterzeichnet hat, die einen strategischen Joint-Venture-Rahmen für die gemeinsame Exploration im US-Bundesstaat Nevada unter Verwendung innovativer, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Technologien zur Mineraliensuche schafft.

Umfassende 360°-Strategie von Battery X Metals für die gesamte Wertschöpfungskette von Batteriemetallen

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2025 bekannt gegeben, verfolgt Battery X Metals eine umfassende 360°-Strategie für den gesamten Batteriemetallsektor. Diese Strategie umfasst die Erkundung vielversprechender Eigenschaften von Batteriemetallen, die Entwicklung eigener Rückgewinnungstechnologien in Zusammenarbeit mit einer der 20 besten Universitäten der Welt, um Materialien in Batteriequalität aus Altbatterien rückzugewinnen, sowie die Entwicklung eigener Software- und Hardwaretechnologien für das Rebalancing und die Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien und Batterien für Elektrofahrzeuge (EV).

Das strategische Abkommen von Battery X Discoveries mit TerraDX hinsichtlich des Einsatzes moderner KI-gestützter Technologien für die Anpeilung von Mineralien stärkt die Explorationsbestrebungen des Unternehmens und verdeutlicht dessen Engagement für Innovationen in der gesamten Wertschöpfungskette von Batteriemetallen.

Konvergenz von künstlicher Intelligenz und Batteriemetallexploration

Battery X Discoveries und TerraDX beabsichtigen, ein eigenes Joint Venture (das Battery Metals JV) zu gründen, das das eigene KI-Grundlagenmodell von TerraDX (das KI-Modell) nutzen wird, um unterirdische Informationen zu gewinnen und die Entdeckung kritischer Batteriemetalle in Nevada zu beschleunigen.

Das KI-Modell wurde konzipiert, um große, komplexe geologische Datensätze zu integrieren und zu analysieren – die oftmals isoliert und unzureichend genutzt werden -, um hochwahrscheinliche Mineralziele zu entdecken. Es ist davon auszugehen, dass dieser datengetriebene Ansatz das Risiko von Explorationen im Frühstadium verringert, die Entdeckungszeiten verkürzt und neue Möglichkeiten für Lithium-, Kobalt-, Graphit-, Nickel- und Manganlagerstätten erschließt.

Die strategische Absicht besteht darin, äußerst vielversprechende, mittels KI identifizierte Mineralschürfrechte zu erwerben und zu erkunden, wobei die prädiktive Plattform von TerraDX eingesetzt wird, um die Ziele mit dem größten Potenzial für bedeutsame Entdeckungen zur Unterstützung der sauberen Energiewende zu priorisieren.

Dieses Abkommen ist ein zukunftsorientierter Schritt in unserer 360°-Strategie hinsichtlich des Aufbaus einer ganzheitlichen Lieferkette für Batteriemetalle, sagte Massimo Bellini Bressi, CEO von Battery X Metals. Die Expansion in die USA entspricht unserer langfristigen Vision und Nevada ist aufgrund seines geologischen Potenzials und seiner strategischen Bedeutung ein natürlicher nächster Schritt für unsere Explorationen.

Unsere Zusammenarbeit mit Battery X Metals ist eine aussichtsreiche Möglichkeit, unsere KI-Plattform in einem der vielversprechendsten Batteriemetall-Rechtsprechungen der Welt anzuwenden, sagte Colby Mintram, CEO von TerraDX. Durch die Nutzung umfassender geowissenschaftlicher Daten sind wir bestrebt, Entdeckungen zu identifizieren und zu beschleunigen, die andernfalls über Jahre hinweg verborgen bleiben könnten.

Im Laufe des nächsten Quartals wird TerraDX mit dem Training seines eigenen KI-Modells unter Verwendung von Nevada-spezifischen geologischen Datensätzen beginnen, um hochwahrscheinliche Mineralisierungsziele zu identifizieren. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit ausreichender Kapitalressourcen und der Identifizierung äußerst vielversprechender Schürfrechte oder Projekte wird das geplante Joint Venture voraussichtlich mit dem Abstecken oder dem Erwerb ausgewählter Konzessionsgebiete fortfahren, wobei ein geschätztes Budget von zunächst 50.000 bis 100.000 $ veranschlagt wird. Anschließend könnten Feldarbeiten und frühe Explorationsaktivitäten, einschließlich Probennahmen und geophysikalischer Untersuchungen, folgen, für die ebenfalls ein Budget von 50.000 bis 100.000 $ veranschlagt wird. Jedwede Entscheidung, ein umfassenderes Bohrprogramm durchzuführen, hängt von günstigen Explorationsergebnissen ab und wird dann Gegenstand einer separaten Budgetfestlegung sein.

Die strategische Rolle Nevadas bei der Förderung der Unabhängigkeit der US-Lieferkette von Batteriemetallen

Nevada ist eine der ressourcenreichsten Rechtsprechungen der USA für kritische Batteriemetalle, insbesondere Lithium. Schätzungen zufolge befinden sich in diesem Bundesstaat etwa 85 % der landesweit bekannten Lithiumvorkommen, was vor allem auf die trockene Umwelt und die geschlossenen hydrologischen Systeme des Bundesstaates zurückzuführen ist, die über Millionen von Jahren hinweg große Mengen des Minerals abgelagert haben, das als kritisch für die Wende zu sauberer Energie gilt.1

Laut dem U.S. Geological Survey (USGS) stammte die kommerzielle Lithiumproduktion in den USA im Jahr 2023 ausschließlich aus einer kontinentalen Soleanlage in Nevada2 – der von Albemarle Corporation betriebenen Anlage Silver Peak. Damit war Nevada in diesem Jahr der einzige inländische Lithiumproduzent.

In Nevada befindet sich auch der Thacker Pass, der in der McDermitt Caldera im Humboldt County liegt. Er gilt als die größte nachgewiesene Lithiumreserve und -ressource der Welt.3

Im Oktober 2024 gab General Motors (GM) eine Investition in Höhe von 625 Millionen $ in das Projekt Thacker Pass bekannt und erwarb eine 38-%-Aktienbeteiligung an einem Joint Venture mit Lithium Americas. Der Deal umfasst eine direkte Projektfinanzierung in Höhe von 430 Millionen $ sowie eine Kreditlinie in Höhe von 195 Millionen $.4

Diese Ressourcenentwicklungen stehen im Einklang mit bundespolitischen Initiativen zur Sicherung der Lieferketten kritischer Mineralien. Der Defense Production Act wurde herangezogen, um die inländische Lithiumproduktion zu beschleunigen und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern.5

Darüber hinaus stellt der Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) Finanzierungen für die Verarbeitung kritischer Mineralien, die Rückgewinnung von Batteriematerial und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien in den USA bereit.6 Da die USA der Erschließung kritischer Mineralien im Inland Priorität einräumen, ist Battery X Discoveries bestrebt, das einzigartige geologische Potenzial von Nevada durch sein strategisches Abkommen mit TerraDX zu erschließen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, eigene künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen, um äußerst vielversprechende Projekte für kritische Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt, Graphit und andere Batteriemetallziele im gesamten Bundesstaat zu identifizieren und zu erkunden.

Angesichts umfassender Lithiumvorkommen, einer bewährten Produktion und einem bergbaufreundlichen behördlichen Umfeld bietet Nevada eine unvergleichliche Grundlage für KI-gestützte Explorationen. Dieses strategische Abkommen stärkt die ganzheitliche 360°-Strategie von Battery X Metals über die gesamte Wertschöpfungskette der Batteriemetalle – von der Exploration kritischer Batteriemetalle über die Entwicklung von Technologien zur Rückgewinnung von Batteriematerialien in Zusammenarbeit mit einer weltweit renommierten Top-20-Universität bis hin zur zum Patent angemeldeten Technologie zur Verlängerung der Lebensdauer von Batterien – und positioniert das Unternehmen an der Spitze der nächsten Generation von Lösungen zur Unterstützung der Ziele für saubere Energie und Elektrifizierung in den USA.

Bedingungen der Absichtserklärung (MOU)

Gemäß der Absichtserklärung beabsichtigen Battery X Discoveries und TerraDX, das Battery Metals JV zu gründen, dessen Hauptaugenmerk ausschließlich auf die Identifizierung, den Erwerb und die Exploration von Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel, Mangan und anderen Batteriemetallen im US-Bundesstaat Nevada gerichtet sein wird. Die Absichtserklärung sieht auch die Gründung eines zweiten, separaten Joint Ventures zwischen TerraDX und MineMind vor, dessen Schwerpunkt auf der Exploration und Erschließung von Gold, Basismetallen und anderen kritischen Metallen in Nevada liegen wird. Beide Joint Ventures werden unabhängig voneinander tätig sein, mit klar definierten Mineralgebieten und Koordinationsprotokollen, um betriebliche Überschneidungen zu vermeiden und eine effiziente Projektumsetzung zu gewährleisten.

Gemäß den Bedingungen der verbindlichen Absichtserklärung wird das Battery Metals JV zu jeweils 50 % im Besitz von Battery X Discoveries und TerraDX sein. Battery X Discoveries wird als Betreiber fungieren und die Verantwortung für alle Genehmigungen, den Erwerb von Schürfrechten, Explorationsaktivitäten sowie die Betriebe am Standort übernehmen. Das Hauptaugenmerk des Battery Metals JV wird ausschließlich auf die Exploration und potenzielle Erschließung von Batteriemetallen – insbesondere Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel, Mangan und andere Minerale in Zusammenhang mit Energiespeichern – gerichtet sein. Es wird keine Rechte an der Exploration oder Erschließung von Gold, Basismetallen oder kritischen Metallen haben, die in einem separaten Joint Venture zwischen TerraDX und MineMind festgelegt werden. Das Battery Metals JV wird ausschließlich im Bundesstaat Nevada tätig sein, es sei denn, es wird schriftlich etwas anderes vereinbart.

TerraDX wird sein eigenes Machine-Learning einsetzen, das eigens für die Exploration von Batteriemetallen konfiguriert wurde. Die KI-gestützte Plattform wird geologische, geophysikalische und geochemische Daten analysieren, um Karten der Mineralhöffigkeit und Zielgebiete zu erstellen, die ausschließlich dem Battery Metals JV zur Verfügung gestellt werden. TerraDX wird eine strikte Trennung zwischen den Daten, den Ergebnissen und den KI-Modellen, die im Battery Metals JV verwendet werden, und jenen, die für das separate Joint Venture mit MineMind entwickelt wurden, aufrechterhalten.

Das Battery Metals JV wird von einem Management Committee geleitet, das sich zu gleichen Teilen aus Vertretern von Battery X Discoveries und TerraDX zusammensetzt. Darüber hinaus wird ein dreiköpfiges Coordination Committee – bestehend aus Battery X Discoveries, TerraDX und MineMind – eingerichtet werden, das sich mit Angelegenheiten zwischen den Joint Ventures befasst, einschließlich potenzieller Überschneidungen oder gemeinsamer Entdeckungen, die sowohl Batterie- als auch Nicht-Batteriemetalle beinhalten. Falls eine Mineralentdeckung sowohl Batterie- als auch Nicht-Batteriemetalle in wirtschaftlich machbaren Mengen enthält, haben sich die Parteien auf ein bestimmtes Protokoll geeinigt: Es wird ein gemeinsames Bewertungskomitee gebildet, es wird eine unabhängige wirtschaftliche Bewertung durchgeführt und die Parteien werden entscheiden, ob (i) ein Sonder-JV gegründet wird, (ii) das Asset geografisch aufgeteilt wird oder (iii) ein Mechanismus zur Aufteilung der Royaltys auf Grundlage des relativen Wertbeitrags jeder Mineralgruppe eingeführt wird.

Battery X Discoveries und TerraDX werden alle Finanzierungs- und Betriebskosten in Zusammenhang mit dem Battery Metals JV zu gleichen Teilen tragen. TerraDX kann bis zu 100.000 $ in Form von Entwicklungsgutschriften vor der Gründung und weitere 25.000 $ pro Jahr in Form von jährlichen Entwicklungsgutschriften (beginnend im zweiten Jahr) zu seinen Kapitalverpflichtungen beisteuern, vorausgesetzt, vor der Anwendung dieser Gutschriften wird ein Barbeitrag in Höhe von mindestens 125.000 $ geleistet.

Falls eine Partei ihren Finanzierungsverpflichtungen nicht nachkommt, könnte deren Beteiligung am Battery Metals JV gemäß der vereinbarten Verwässerungsformel verwässert werden. Wenn die Beteiligung einer Partei unter 10 % fällt, wird sie automatisch zu einer NSR-Royalty in Höhe von 1 % umgewandelt und die Partei verliert ihre Stimmrechte sowie ihre Führungsrolle innerhalb des Battery Metals JV. Jede Partei hat außerdem ein Vorkaufsrecht (ROFR) auf jedwede geplante Übertragung von Beteiligungen am Battery Metals JV durch die andere Partei, einschließlich NSR-Beteiligungen, die aus einer Verwässerung resultieren.

Battery X Discoveries erhält eine Royalty-freie, exklusive Lizenz zur Nutzung der eigenen KI-Plattform von TerraDX zu den Zwecken des Battery Metals JV. TerraDX behält die Eigentümerschaft an seinen KI-Kerntechnologien, während alle Explorationsdaten, Ergebnisse und gemeinsam entwickelten Mineralienziele, die aus dem Battery Metals JV stammen, beiden Parteien gehören werden. Die Absichtserklärung gilt für eine Dauer von fünf Jahren und stellt die Grundlage für die Ausverhandlung und Umsetzung von formellen Joint-Venture-Abkommen sowie Abkommen hinsichtlich des geistigen Eigentums dar.

Es ist davon auszugehen, dass endgültige Joint-Venture-Abkommen und damit in Zusammenhang stehende Abkommen hinsichtlich des geistigen Eigentums folgen werden, die mit den in der Absichtserklärung beschriebenen Grundsätzen übereinstimmen.

1 Nevada Independent, 2 USGS Mineral Commodity Summaries 2025 – Lithium, 3 LAC, 4 Reuters – GM Invests $625M in Lithium Americas, 5 U.S. Department of Defense – DPA Awards, 6 U.S. Congressional Research Service – Critical Minerals and IIJA

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:R0W, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Über TerraDX Discoveries Inc.

TerraDX Discoveries Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Machine-Learning-Anwendungen für die Mineralexploration und Untergrunderkundung spezialisiert hat. Die firmeneigenen KI-Modelle analysieren geologische, geochemische und geophysikalische Daten, um vielversprechende Mineralexplorationsziele mit beispielloser Genauigkeit zu identifizieren. Weitere Informationen finden Sie unter terradx.ai.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf die Pläne, Ziele und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Gründung und des operativen Betriebs des Joint Ventures für Batteriemetalle gemäß der Absichtserklärung und der allgemeinen Geschäftsstrategie des Unternehmens. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: die Absicht des Unternehmens, ein Joint Venture mit TerraDX zu gründen, sowie die vorgeschlagene Struktur, Unternehmensführung, Kapitaleinlagen und der operative Umfang des Joint Ventures für Batteriemetalle; der erwartete Einsatz, die Integration und die Leistung der proprietären KI-Technologie von TerraDX zur Identifizierung vielversprechender Batteriemetallziele; die Erwartung, dass die KI-Plattform das Risiko der Exploration in der Frühphase verringern, die Entdeckungszeiten verkürzen und neue Mineralisierungsmöglichkeiten erschließt; die geplante Absteckung oder der Erwerb ausgewählter Konzessionsgebiete in Nevada und die anfänglichen und nachfolgenden Explorationsbudgets und -aktivitäten, einschließlich Probenahmen, geophysikalischer Untersuchungen und potenzieller Bohrungen; der Abschluss endgültiger Joint-Venture- und Vereinbarungen über geistiges Eigentum; die strategischen Gründe für die Wahl Nevadas als Rechtsgebiet für die KI-gesteuerte Exploration; die Fähigkeit der Absichtserklärung und der Joint-Venture-Struktur, die 360°-Batteriemetallstrategie des Unternehmens zu stärken, einschließlich Exploration, Recycling und Verlängerung der Batterielebensdauer; die Fähigkeit des Unternehmens, KI zur Identifizierung und Exploration von Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel, Mangan und anderen Batteriemetallen zu nutzen; die voraussichtlichen Rollen und Verantwortlichkeiten von Battery X Metals und TerraDX im Joint Venture, einschließlich des Status als Betreiber, der Genehmigungserlangung, des Erwerbs von Claims und der Explorationsaktivitäten; die Lizenzierung der KI-Plattform von TerraDX für Joint-Venture-Zwecke; und die zukünftigen Ergebnisse der Koordinierung zwischen den Joint Ventures, des Datenaustauschs und der Protokolle zur gemeinsamen Nutzung von geistigem Eigentum. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Diese Annahmen umfassen unter anderem: die erfolgreiche Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen gemäß der Absichtserklärung; die Verfügbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit relevanter geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten; die erfolgreiche Integration und praktische Leistungsfähigkeit der KI-Plattform von TerraDX; die Fähigkeit zum Erwerb vielversprechender Mineralgrundstücke; die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel und Ressourcen zur Finanzierung der Aktivitäten des Joint Ventures; die Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen; sowie günstige Explorationsergebnisse, die den Übergang zur Bohr- oder Erschließungsphase unterstützen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: das Scheitern der Verhandlungen und der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen; Leistungsbeschränkungen oder technische Probleme im Zusammenhang mit der KI-Plattform; unvorhergesehene Herausforderungen bei der Exploration oder im operativen Betrieb; fehlender Zugang zu erforderlichen Daten oder Kapital; Änderungen der regulatorischen oder Genehmigungsrahmenbedingungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie allgemeine Markt- oder Wirtschaftsbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und Informationen zu erhalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Battery X Metals Inc

Massimo Bellini Bressi

2501-550 Burrard Street

V6C 2B5 Vancouver, BC

Kanada

email : mbellini@batteryxmetals.com

Pressekontakt:

Battery X Metals Inc

Massimo Bellini Bressi

2501-550 Burrard Street

V6C 2B5 Vancouver, BC

email : mbellini@batteryxmetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.