Was machen Gold und Silber?

Silber bleibt hinter dem Gold preislich zurück, obwohl die Aussichten bestens sind.

Werden sichere Anlagen gesucht, steht Gold in der Regel an erster Stelle. Dabei hat Silber beste Aussichten aufgrund der Industrienachfrage, unter anderem aus der Photovoltaikbranche. Bei den Bereichen Elektronik- und Elektroindustrie wird ebenfalls Wachstum erwartet. Dieses Jahr wird, laut Schätzungen des Silver Instituts, das fünfte Jahr in Folge sein, in dem Silber sich im Defizit befindet. Die zunehmende Elektrifizierung sorgt für Potenzial, selbst wenn es aufgrund einer möglichen weltweiten Rezession mit der industriellen Nachfrage nach unten gehen sollte. Aber wahrscheinlicher ist ein moderates Wirtschaftswachstum. So hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft um 0,5 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent gesenkt. Besonders stark hat der IWF seine Schätzungen für die USA und China gesenkt. Aufgrund des Handelskrieges der beiden Volkswirtschaften soll das Wirtschaftswachstum in den USA nur noch 1,8 und in China 4 Prozent betragen. Aber immerhin sind vier Prozent noch deutlich mehr als das für Deutschland vorausgesagte Nullwachstum.

Beim Gold sorgen neben der US-Zollpolitik anhaltende Kriege und Konflikte für Attraktivität. Ein sicherer Hafen ist derzeit gefragt wie nie, es findet geradezu eine Flucht in Gold statt. 2024 konnte der Goldpreis einen Anstieg von rund 27 Prozent für sich verbuchen. Dieses Jahr ist etwa preislich ein Plus von rund einem Drittel zu verzeichnen. Vor allem seit dem Amtsantritt von Donald Trump ist der Goldpreis deutlich gestiegen. Einer der Gründe dafür ist auch eine anhaltende Dollarschwäche, die dem Goldpreis zugutekommt. Denn weil Gold in US-Dollar gehandelt wird, sorgt ein schwächelnder Dollar für Käufer aus anderen Währungsregionen für eine weitere Attraktivität des Edelmetalls. Aber auch die Werte der Bergbaugesellschaften, die die wertvollen Edelmetalle aus dem Boden holen, werden attraktiver.

Gold und Silber gibt es beispielsweise bei Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -. Das Unternehmen entwickelt das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Eskay Creek in British Columbia im Goldenen Dreieck.

Dort ist auch Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – mit seinem aussichtsreichen Treaty Creek Projekt, welches Gold, Kupfer und Silber enthält.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

