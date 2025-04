Battery X Metals gibt Gründung einer Tochtergesellschaft für die Exploration kritischer Batteriemetalle und die Erweiterung des Explorationsportfolios in Quebec durch Erwerb weiterer 39 Mineral-Claims bekannt

Eckpunkte dieser Pressemitteilung:

1. Battery X Metals gründet Battery X Discoveries Inc., eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft, die sich auf die Förderung der Exploration kritischer Batteriemetalle in ganz Nordamerika konzentriert.

2. Battery X Metals erwirbt 39 zusätzliche Mineral-Claims, die an sein Projekt Reservoir Dozois in Abitibi, Quebec, angrenzen sowie in dessen Nähe liegen, und erweitert so seine Explorationsfläche.

VANCOUVER, British Columbia – 10. April 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX)(OTCQB: BATXF)(FWB: R0W, WKN: A3EMJB) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Unternehmen zur Erkundung von Ressourcen und Technologien für die Energiewende, gibt bekannt, dass es mit Wirkung zum 3. April 2025 Battery X Discoveries Inc. (Battery X Discoveries), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, gegründet hat, die sich auf die Identifizierung, den Erwerb und die Weiterentwicklung von Explorationsmöglichkeiten für kritische Batteriemetalle in ganz Nordamerika konzentriert.

Gründung von Battery X Discoveries Inc. zur Förderung der Exploration kritischer Batteriemetalle in Nordamerika

Die Gründung von Battery X Discoveries stellt einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der langfristigen Strategie des Unternehmens dar, sich nordamerikanische Quellen für wichtige Batteriematerialien zu sichern – darunter Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel und Mangan -, die für den Übergang zu sauberer Energie und die Widerstandsfähigkeit der nordamerikanischen Versorgungsketten von entscheidender Bedeutung sind. Die neue Tochtergesellschaft wird als strategische Einheit innerhalb des breiteren Explorationsportfolios des Unternehmens fungieren und die Verfolgung neuer, vielversprechender Ziele sowohl durch konventionelle als auch durch technologiegestützte Methoden unterstützen.

Die Gründung von Battery X Discoveries zielt darauf ab, die vertikale Explorationsstrategie für kritische Batteriemetalle im Rahmen unserer 360°-Strategie für Batteriemetalle zu stärken, sagte Massimo Bellini Bressi, CEO von Battery X Metals. Die Gründung von Battery X Discoveries soll es uns ermöglichen, unseren Fokus auf die Entdeckung kritischer Batteriemetallressourcen in Nordamerika zu vertiefen, und bekräftigt unser Engagement für den Aufbau einer nachhaltigen und sicheren Versorgungskette der Materialien für die Energiewende.

Erwerb zusätzlicher Mineral-Claims auf dem Projekt, Reservoir Dozois, Abitibi, Quebec

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es am 9. April 2025 den zugrunde liegenden Kauf- und Verkaufsvertrag vom 11. Januar 2024 (der ursprüngliche Vertrag) mit 1303812 B.C. (der Verkäufer) abgeändert und weitere 39 aktive Mineral-Claims (die zusätzlichen Claims) erworben hat, die bestimmte Claims umfassen, die an die bestehenden 8 aktiven Mineral-Claims des Unternehmens, die am 11. Januar 2024 gemäß des ursprünglichen Vertrags erworben wurden, angrenzen und sich in deren Nähe befinden. Die zusätzlichen Claims wurden in dem ursprünglichen Vertrag versehentlich ausgelassen, was die Parteien durch die Änderung korrigiert haben. Zusammen bilden die 47 Mineral-Claims das Projekt Reservoir Dozois. Die zusätzlichen 39 Mineral-Claims wurden vom Verkäufer an die Tochtergesellschaft des Unternehmens übertragen, ohne dass dafür eine zusätzliche Gegenleistung erbracht wurde, die über den im Rahmen der ursprünglichen Vereinbarung gezahlten Betrag hinausgeht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79203/BATX_041025_DEPRcom.001.png

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:R0W, WKN:A3EMJB) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über: die Gründung, die Ziele und die voraussichtlichen Aktivitäten von Battery X Discoveries, einschließlich der Rolle des Unternehmens bei der Identifizierung, dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Möglichkeiten zur Exploration kritischer Batteriemetallvorkommen in ganz Nordamerika; die strategische Bedeutung und die potenziellen Auswirkungen von Battery X Discoveries auf die langfristige Explorationsstrategie des Unternehmens; die Erweiterung des Projekts Reservoir Dozois durch den Erwerb zusätzlicher Mineral-Claims und die zukünftigen Explorationspläne des Unternehmens in diesem Zusammenhang; und die allgemeine Vision des Unternehmens, einen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit der nordamerikanischen Batteriemetall-Lieferkette und zum Übergang zu sauberer Energie zu leisten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Unternehmens wider, die auf den Informationen basieren, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich abweichen.

Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen und Explorationspläne erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Durchführung von Explorations- und Erschließungsprogrammen; geologische, technische und betriebliche Herausforderungen im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten; die Genauigkeit historischer Daten und Annahmen, die bei der Explorationsplanung verwendet werden; die Marktnachfrage nach kritischen Batteriemetallen; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, die sich auf die Bergbau- und Explorationsbranche auswirken; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geopolitische Bedingungen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für eine ausführliche Erörterung der Risikofaktoren, die sich auf die zukünftige Performance des Unternehmens auswirken könnten, wird dem Leser empfohlen, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbaren öffentlichen Offenlegungsdokumente des Unternehmens zu konsultieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

