U.S. Polo Assn. feiert die Veröffentlichung seiner 2. Ausgabe von Field X Fashion, dem preisgekrönten globalen, digitalen Markenmagazin das Sport und Mode zelebriert

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 10. April 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz, die Veröffentlichung der 2. Ausgabe von Field X Fashion, dem jährlich erscheinenden digitalen Magazin der globalen Marke, bekannt zu geben. Dieses preisgekrönte Magazin, das sowohl online als auch in gedruckter Form erhältlich ist, wird weltweit verbreitet und bietet Millionen von treuen Kunden, Sportfans, Influencern und Partnern einen umfassenden Einblick in die Sport- und Modewelt von U.S. Polo Assn.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79184/04-10-25USPoloASSN_1012747_DE_PRcom.001.jpeg

U.S. Polo Assn.

Field X Fashion deckt ein breites Spektrum an Inhalten ab, darunter weltweite Polo-Sportveranstaltungen, saisonale globale Produkt- und Fotoshooting-Kollektionen, Nachhaltigkeitsinitiativen, Influencer-Events auf der ganzen Welt, Philanthropie und bedeutende Erfolge der Marke im Jahr 2024. Die zweite Ausgabe von Field X Fashion gibt außerdem einen Ausblick auf die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 135-jährigen Bestehen von U.S. Polo Assn. im Jahr 2025 und bietet einige der besten Inhalte der Marke aus aller Welt – gebündelt an einem Ort.

Field X Fashion ist ein wichtiges Medium, um unsere globalen Verbraucher und Sportfans in 190 Ländern weltweit anzusprechen und ihnen zu danken, indem wir ihnen das reiche Erbe und die Ereignisse nahebringen, die U.S. Polo Assn. prägen, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. managt. Field X Fashion ist nicht einfach nur eine Publikation, sondern eine Möglichkeit, in das weitreichende Universum unserer Marke und unseres Sports einzutauchen, wobei wir insbesondere unsere authentische Verbindung zum Polosport, unsere zeitlose Mode und unseren globalen Einfluss hervorheben.

Wir freuen uns immens, unseren Fans und Verbrauchern auf der ganzen Welt diese preisgekrönte Mischung von Inhalten sowie unseren Teaser zum 135-jährigen Jubiläum zu präsentieren, fügte er hinzu.

Field X Fashion wurde 2023 mit dem Merit Award Gold in der Kategorie Outstanding Publication/Communications ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung werden die Bemühungen globaler Branchen und der von ihnen bedienten Märkte gewürdigt. Die Merit Awards sind eine Anerkennung der Beiträge, die Unternehmen zum kontinuierlichen Wachstum des weltweiten Marktes leisten. Zu den Juroren zählen angesehene Journalisten, Führungskräfte, Berater, Unternehmer, Pädagogen und die Mitarbeiter der Merit Awards.

Kunden, Sportfans, Influencer und Partner der Marke können jetzt die digitale Version der zweiten Ausgabe von Field X Fashion auf uspoloassnglobal.com entdecken. Mit der Gründung des Magazins im Jahr 2023 hat sich U.S. Polo Assn. verpflichtet, diese jährliche Tradition fortzusetzen und seinem treuen Publikum jedes Jahr neue und aufregende Updates, Geschichten und Kollektionen zu präsentieren.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer derglobal führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

