Renforth schließt eine Finanzierung in Höhe von 1 Million C$ ab und nimmt das Genehmigungsverfahren für ein Bohrprogramm auf der Goldlagerstätte Parbec auf

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Pickering, Ontario – 24. März 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Best-Efforts-Finanzierung bekannt zu geben und die Aktionäre über die Planung des Bohrprogramms für die Goldlagerstätte Parbec sowie über Renforths Investition in die geowissenschaftliche Ausbildung zu informieren.

Privatplatzierung

Renforth hat durch die Ausgabe von 40 Millionen Stammaktieneinheiten zum Preis von 0,025 C$ pro Einheit an eine Einzelperson 1.000.000 C$ beschafft. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Kaufwarrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss eine weitere Stammaktie zum Preis von 0,05 C$ zu erwerben. Im Zusammenhang mit dieser Finanzierung fallen keine Gebühren an, und es wurde ein Frühwarnbericht eingereicht. Der Käufer der Einheiten, Herr Frank Guillemette, hat mit dem Unternehmen eine schriftliche Vereinbarung über eine Stimmrechtsunterstützung geschlossen, wonach der Inhaber der Aktien und Warrants sich verpflichtet, bei Hauptversammlungen über einen Zeitraum von drei Jahren im Einklang mit dem Management abzustimmen.

Nicole Brewster, President und CEO, erklärt: Ich bin überzeugt, dass Renforth von einem geduldigen Aktionär wie Herrn Guillemette profitieren wird, der sich bereit erklärt hat, dem Management sein Fachwissen und seine Unterstützung anzubieten. Herr Guillemette ist eine visionäre Persönlichkeit im Explorationsbereich, zu dessen persönlichen Erfolgen die Wiederbelebung des Goldprojekts Philibert zählt. In seiner Funktion als Direktor und bedeutender Aktionär von Northern Superior Resources spielte er eine aktive Rolle bei der Entwicklung dieses Projekts. Das Projekt wurde im Dezember 2025 von Iamgold durch die Übernahme von Northern Superior Resources im Rahmen einer Transaktion im Wert von ca. 375 Millionen C$ erworben.

Frank Guillemette erklärt: Die aktuelle Marktkapitalisierung von Renforth spiegelt nicht die Qualität der vom Renforth-Team aufgebauten Projekte wider.

Goldlagerstätte Parbec

Renforth hat das Genehmigungsverfahren für ein Bohrprogramm auf der Goldlagerstätte Parbec eingeleitet, die sich entlang dem Cadillac Break in Malartic, Quebec, befindet. Das Programm umfasst Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 60.000 Meter, die über einen Zeitraum von zwei Jahren niedergebracht werden sollen.

Die geplanten Bohrungen dienen folgenden Zwecken:

1 – die genauere Abgrenzung des Zielgebiets für eine untertägige Massenprobe;

2 – die mögliche Erhöhung und Neuklassifizierung der Goldunzen innerhalb der Lagerstätte;

– vorbehaltlich erfolgreicher Bohrergebnisse soll dies durch eine erhöhte Bohrdichte und durch das Schließen von Lücken zwischen bestehenden Bohrungen zwischen der Oberfläche und einer Tiefe von 300 Metern erreicht werden;

– außerdem sind ausgewählte tiefere Bohrlöcher geplant, um Lücken zwischen dem aktuellen Lagerstättenmodell und tieferen Goldabschnitten zu schließen.

3 – die Prüfung von Aspekten der laufenden Entwicklung des geologischen Modells für Parbec, die in der Pressemitteilung von Renforth vom 26. Februar 2026 zusammengefasst sind, darunter:

– Bohrlöcher zur Überprüfung von Renforths Neuinterpretation der strukturellen Muster der Lagerstätte in der Draufsicht;

– Abschnitte mit Goldmineralisierung, die durch frühere Bohrlöcher in der Nähe des Zielgebiets für die Massenprobenahme identifiziert wurden.

Die in der Pressemitteilung vom 26. Februar 2026 angekündigten Abholzungsarbeiten bei Parbec sind abgeschlossen. Renforth geht davon aus, dass das Abtragen der Deckschichten in dem ca. 320 m mal 120 m großen Gebiet in den nächsten ein bis zwei Wochen beginnen wird. Diese Phase dient der Vorbereitung der Fortsetzung der Oberflächenprobenahmen, sobald der Schnee geschmolzen ist.

Geowissenschaftliche Schulung

Renforth Resources ist stolz bekannt zu geben, dass es den Zugang zu Geologize-Schulungen für Studenten der Geowissenschaft an allen 16 Universitäten und Colleges in Ontario sponsert, die geowissenschaftliche und bergbaubezogene Studiengänge anbieten – damit werden über 3.000 Studenten in der gesamten Provinz erreicht. Durch diese Initiative erhält die nächste Generation kanadischer Geowissenschaftler kostenlosen Zugang zu Geologize, der weltweit führenden Kommunikations- und Schulungsplattform für Fachleute aus den Bereichen Geowissenschaften und Bergbau, auf der derzeit mehr als 65.000 Lernende aus über 105 Ländern eingeschrieben sind. Für Renforth ist dies mehr als nur ein Sponsoring – es ist eine Investition in die Menschen, die Kanadas Sektor für kritische Minerale voranbringen werden.

Nach diesem Engagement in Ontario beabsichtigt Renforth als Nächstes, Studenten in Quebec zu unterstützen – ein logischer nächster Schritt, nachdem sich die primären Explorationsprojekte des Unternehmens in dieser Provinz befinden, der mit der bevorstehenden Erweiterung der Geologize-Plattform um französischsprachige Inhalte umgesetzt wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Martin Demers, P.Geo, OGQ Nr. 770, Vice-President of Exploration von Renforth und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Renforth Resources Inc.

Renforth Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Projekten mit Vorkommen von kritischen Mineralen und Gold in der Provinz Québec konzentriert. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens sind die polymetallische Ni-Co-Cu-Zn-Ag-Au-PGM-Lagerstätte Victoria und die Goldlagerstätte Parbec, die sich beide in der Nähe von Malartic, Québec, in einer der führenden Bergbauregionen Kanadas befinden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Nicole Brewster, President & CEO, Renforth Resources Inc., Tel: (416) 818-1393, Email: Nicole@renforthresources.com, Website: www.renforthresources.com

Renforth Resources Inc. Unit 1B, 955 Brock Road Pickering, Ontario L1W 2X9

CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Renforth wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die von zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Renforth lehnt jedwede Verpflichtung zur Aktualisierung solcher Faktoren oder öffentlichen Bekanntgabe des Ergebnisses einer Überarbeitung der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ab, um zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen.

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Nicole Brewster

955 Brock Rd., Unit 1b

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