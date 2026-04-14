PREPARE 2031: Zehn äußere Druckpunkte. Zehn StartLabs. Ein klarer Kurs.

Mit PREPARE 2031 unterstützt LACON Unternehmen dabei, zehn zentrale Druckpunkte nicht länger nur zu diskutieren, sondern in klare Entscheidungen und einen konkreten Start zu übersetzen.

Neue StartLab-Serie unterstützt Unternehmen dabei, wachsenden Druck nicht länger nur zu diskutieren, sondern in klare Entscheidungen und einen konkreten Start zu übersetzen.

Warum Unternehmen jetzt Klarheit brauchen

Langenargen | Bodensee | April 2026. KI verändert Wertschöpfung. Märkte werden unberechenbarer. Lieferketten werden fragiler. Fachkräfte werden knapper. Cyberangriffe nehmen zu. Die Regulatorik wird dichter. Viele Unternehmen spüren, dass diese Themen längst nicht mehr nebeneinanderstehen. Sie wirken gleichzeitig auf Geschäft, Tempo, Risiko und Organisation.

Diese Entwicklungen stehen nicht isoliert nebeneinander. Sie greifen ineinander und verändern Wertschöpfung, Marktlogik, Organisation, Rollen und Teile des Geschäftsmodells. Genau deshalb reicht es nicht mehr, Einzelthemen getrennt zu behandeln. Unternehmen müssen größer, verbundener und unternehmerischer darauf antworten.

Was PREPARE 2031 leistet

Genau hier setzt PREPARE 2031 an. Die neue StartLab-Serie von LACON Consulting richtet sich an Unternehmen, die äußeren Druck nicht länger nur einordnen, sondern daraus klare Entscheidungen und einen konkreten Start machen wollen. Die Reihe umfasst zehn kompakte StartLabs. Jedes Modul folgt derselben Logik: klären, entscheiden, starten.

Der Unterschied liegt im Ansatz: PREPARE 2031 behandelt die Themen nicht als isolierte Einzelprobleme, sondern als zusammenhängende Veränderungen von Wertschöpfung, Markt, Organisation und Zukunftsfähigkeit. So entsteht kein Workshop-Nebeneinander, sondern ein klarer unternehmerischer Rahmen für Orientierung und Umsetzung.

Warum der Horizont 2031 bewusst gewählt ist

Der Name PREPARE 2031 ist bewusst gewählt. Gemeint ist kein ferner Zukunftsentwurf, sondern ein realistischer Handlungsraum. Ein StartLab braucht beides: einen klaren Start im Jetzt und einen Horizont, der Orientierung gibt. Bis 2031 ist weit genug für Richtung und Prioritäten, aber nah genug für konkrete Entscheidungen.

_“Viele Unternehmen haben heute genug Wissen, genug Werkzeuge und genug Diskussionen. Was oft fehlt, ist die Übersetzung in klare Fragen und verbindliche Entscheidungen“,_ sagt Wolfgang Vögele, Geschäftsführer der LACON Consulting GmbH. „Genau dafür haben wir PREPARE 2031 entwickelt. Ein Tag. Ein Startpapier. Am Montag wird umgesetzt.“

Zehn StartLabs für zehn Druckpunkte

Die StartLab-Serie umfasst zehn Module: KI, Cyber, Lieferfähigkeit, Fachkräfte, Kundennutzen, Führung, Nachhaltigkeit, Daten & IT, Organisation und Kooperation. Jedes Modul greift einen Druckpunkt auf, den Unternehmen nicht abstellen können, auf den sie sich aber vorbereiten können.

Im KI-StartLab geht es um Leitplanken statt Wildwuchs. Im Cyber-StartLab um Betriebsfähigkeit. Das Lieferfähigkeits-StartLab reduziert kritische Abhängigkeiten. Das Fachkräfte-StartLab entlastet Schlüsselpersonen. Das Kundennutzen-StartLab schärft Relevanz im Markt. Das Führungs-StartLab hilft, unter Druck klar zu entscheiden. Das Nachhaltigkeits-StartLab macht Regulatorik handhabbar. Das Daten-&-IT-StartLab schafft die Grundlage für KI und Automatisierung. Das Organisations-StartLab klärt Rollen und Entscheidungswege. Das Kooperations-StartLab hilft, Partner wirksam einzubinden.

Ein Tag, der Entscheidungen möglich macht

Jedes StartLab ist als kompakter Arbeitstag angelegt. Die Teilnehmenden kommen mit ihrem eigenen Fall, arbeiten an ihrer realen Lage und verlassen den Tag nicht mit einer losen Sammlung, sondern mit einem dokumentierten Startpunkt. Dieses Startpapier hält fest, was jetzt wichtig ist, welche Entscheidung getroffen wurde, welche Leitplanken gelten, wer Verantwortung trägt und was in den nächsten 30 und 90 Tagen sichtbar werden soll.

_“Unsere StartLabs sind Werkstätten, keine Vorträge“, _sagt Jochen Mayer von der Digital Excellence Group. _“Kurze Impulse, Arbeit am eigenen Fall, klare Vereinbarungen. So entsteht nicht noch mehr Reden über Probleme, sondern ein belastbarer nächster Schritt.“_

Besonders wichtig ist dabei die Grundidee der Reihe: Unternehmen sollen nicht in Aktionismus geraten. PREPARE 2031 setzt deshalb nicht bei Tools oder Einzelmaßnahmen an, sondern bei Orientierung, Leitplanken, Ausrichtung und Start. So wird aus äußerem Druck eine klare unternehmerische Antwort.

Offen oder Inhouse: zwei Wege zum Start

Die Reihe kann offen oder Inhouse gebucht werden. Im offenen Format arbeiten ein bis zwei Personen aus einem Unternehmen in einer kleinen Gruppe mit anderen Entscheidern. Inhouse wird PREPARE 2031 besonders stark, wenn mehrere Druckpunkte gleichzeitig wirken und die Themen zusammenhängen, etwa KI, Daten & IT und Cyber oder Führung, Organisation und Fachkräfte.

Aktueller Einstieg: KI-StartLab

Die offenen KI-StartLabs 2026 finden freitags am 24. April, 22. Mai, 26. Juni und 24. Juli im Hotel Litz/Seevital in Langenargen statt. Die Investition beträgt 1.365 Euro netto pro Person zuzüglich Mehrwertsteuer. Für eine zweite Person aus demselben Unternehmen gilt ein Tandem-Nachlass von 50 Prozent. Inklusive sind Tagespauschale, Getränke und Materialien.

PREPARE 2031 richtet sich an Geschäftsführungen, Bereichsleitungen, HR- und Organisationsverantwortliche sowie an Unternehmen, die mehrere Themen nicht isoliert, sondern im Zusammenhang betrachten wollen. Der Nutzen liegt nicht in zusätzlicher Theorie, sondern in Klarheit, Verbindlichkeit und einem Start, der im Alltag trägt.

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E-Mail: wolfgang.voegele@lacon.consulting

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Interviews, Bildmaterial und weitere Informationen zur StartLab-Serie sowie zu den einzelnen Modulen sind über den Pressekontakt erhältlich.

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Die LACON Consulting GmbH mit Sitz in Langenargen am Bodensee unterstützt Unternehmen an Wendepunkten: wenn ein Neustart, eine Neuausrichtung oder ein kritischer Geschäftsübergang ansteht. Seit 1991 verbindet LACON Designkompetenz, strategische Beratung und unternehmerisches Denken, um Strategien, Geschäftsmodelle und Organisationen zukunftsfähig zu gestalten. Grundlage der Arbeit ist die BlueStone-Methodik, die designbasierte Ansätze mit erprobten Organisationspraktiken verbindet und Unternehmen dabei hilft, Orientierung, Leitplanken und tragfähige Entscheidungen zu entwickeln. Geschäftsführer ist Wolfgang Vögele, Gründer der LACON Consulting GmbH. Er ist Designer, Berater und Unternehmer mit über 35 Jahren Erfahrung und hat in hunderten Projekten Unternehmen aus Industrie, Mittelstand und Handwerk begleitet.

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