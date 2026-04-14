Dr. Paula Muto, Gründerin von UberDoc, in das US-amerikanische Federal Health Advisory Committee berufen

Die Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Börsennotierung von UberDoc und markiert einen Meilenstein für das Unternehmen

Boston, MA – 14. April 2026 / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT | FWB: 4KL0) (UberDoc oder das Unternehmen), eine innovative Gesundheitsplattform, die es Patienten ermöglicht, direkt mit erstklassigen Ärzten zu transparenten, im Voraus festgelegten Preisen in Kontakt zu treten, gab heute bekannt, dass seine Gründerin, Dr. Paula Muto, in das National Committee on Vital and Health Statistics (NCVHS) berufen wurde, ein Bundesberatungsgremium des U.S. Department of Health and Human Services (HHS) und der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Die Ernennung folgt unmittelbar auf einen wichtigen Meilenstein des Unternehmens: die kürzlich erfolgte Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit positioniert sich das Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Gesundheitspolitik und marktorientierter Innovation.

Das NCVHS ist ein Beratungsgremium der US-Bundesregierung, das den Secretary of Health and Human Services in Fragen zu Gesundheitsdatenstandards, Patientendatenschutz und Verwaltungsvereinfachung berät. Dr. Muto tritt dem Ausschuss als praktizierende Ärztin und Unternehmerin im Gesundheitswesen bei. Sie verfügt über direkte Erfahrung im Umgang mit den Hürden, die einer zeitnahen fachärztlichen Versorgung im Wege stehen.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung als praktizierende Gefäßchirurgin überzeugt Dr. Muto sowohl Investoren als auch politische Entscheidungsträger durch ihre unmittelbare Praxiserfahrung. Ich war es leid, mitanzusehen, wie Patienten Mühe hatten, einen Facharzt zu finden – nicht, weil es keine guten Ärzte gibt, sondern weil das dazwischenliegende System zu kompliziert geworden ist, sagte Dr. Muto. Ich habe UberDoc gegründet, um das zu ändern. Durch meine Mitarbeit im NCVHS kann ich die gleichen dringenden Anliegen bei politischen Entscheidungen einbringen, die Einfluss darauf haben, wie das Gesundheitswesen tatsächlich funktioniert.

UberDoc betreibt einen zweiseitigen Marktplatz, der Patienten direkt mit fachärztlich zertifizierten Spezialisten zu transparenten Preisen zusammenbringt und dabei traditionelle Reibungspunkte wie Überweisungen, Netzwerkbeschränkungen und Verwaltungsaufwand beseitigt. Die Plattform hat sich zu einem der größten Direktzahlungs-Facharztnetzwerke in den Vereinigten Staaten entwickelt, mit landesweiter Abdeckung über mehrere Fachgebiete hinweg und sowohl persönlicher als auch virtueller Versorgung. Die Börsennotierung ist ein bedeutender Schritt hin zur Skalierung eines verbraucherorientierten Gesundheitsmodells in einem Markt, der zunehmend von steigenden Kosten, eingeschränktem Zugang und der Forderung nach Preistransparenz geprägt ist.

Paula hat dieses Unternehmen aus der Überzeugung heraus gegründet, dass das Gesundheitswesen einfacher, transparenter und auf Patienten und Ärzte ausgerichtet sein sollte, sagte der CEO von UberDoc, Sean Kearney. Mit unserer kürzlich erfolgten Börsennotierung und Paulas Berufung in einen Beratungsausschuss der US-Bundesregierung treten wir mit unserer Plattform und unserer Glaubwürdigkeit in eine neue Phase ein, in der wir echte Veränderungen beim Zugang der Menschen in den USA zur fachärztlichen Versorgung vorantreiben können.

Als Gründerin im Bereich Gesundheitstechnologie repräsentiert Dr. Muto ein unter börsennotierten Unternehmen nach wie vor seltenes Profil. Ihre Kombination aus klinischer Praxis, unternehmerischer Vision und fortgesetztem Engagement als Chief Medical Advisor sowie im Board of Directors verschafft UberDoc eine einzigartige Ausgangsposition für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens. Dr. Mutos fortgesetzte klinische Tätigkeit und ihre beratende Rolle auf Bundesebene stärken UberDocs Position als ein von Ärzten für Ärzte gegründetes Unternehmen.

Dr. Mutos Ernennung spiegelt die zunehmende Übereinstimmung zwischen den Prioritäten der Bundesregierung im Gesundheitswesen – Zugang, Erschwinglichkeit und Datentransparenz – und dem skalierbaren Direktzahlungsmodell von UberDoc wider.

Mein Ziel ist es, dass in jedem Wartezimmer eines Arztes Platz für einen Direktzahlungspatienten ist, sagte Dr. Muto. Jeder Mensch verdient den gleichen Zugang zur besten Versorgung.

UberDoc ist sowohl eine auf politische Vorgaben abgestimmte Lösung als auch eine marktbasierte Plattform und damit einzigartig positioniert, um vom Wandel hin zu einer transparenten, zugänglichen und patientenzentrierten Gesundheitsversorgung zu profitieren.

Investoren-Webinar

Das Unternehmen wird am Mittwoch, dem 15. April 2026, um 11:00 Uhr PDT / 14:00 Uhr EDT / 20:00 Uhr MESZ ein Live-Investoren-Webinar veranstalten, das von Cory Fleck vom Korelin Report moderiert wird. Die Veranstaltung befasst sich mit den Marktchancen, den Plattformfunktionen und der Wachstumsstrategie von UberDoc. Zur Anmeldung besuchen Sie bitte: event.webinarjam.com/gykm4/register/4634yfo

Über UberDoc

UberDoc (CSE: APPT) (FWB: 4KL0) ist ein innovativer Marktplatz im Gesundheitswesen, der Patienten mit erstklassigen Ärzten zusammenbringt – ohne Überweisung, ohne versicherungsbedingte Hürden und ohne versteckte Kosten. UberDoc wurde von einer Ärztin gegründet und ermöglicht Patienten einen schnellen und kostengünstigen Zugang zu medizinischer Versorgung in mehr als 55 Fachgebieten, während Ärzte mehr Kontrolle über ihre Zeit, ihre Einnahmen und das Wachstum ihrer Praxis erhalten. UberDoc steht in keiner Eigentums-, Partner- oder Sponsorenbeziehung zu Uber Technologies, Inc. Das Unternehmen ist in Vancouver, British Columbia, registriert und unterhält seinen US-Standort in Boston, Massachusetts.

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