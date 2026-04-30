UberDoc Health Technologies schließt strategische Partnerschaft mit XY.AI Labs zur Erweiterung des Ärztenetzwerks und Förderung der KI-gestützten Praxisassistenz

Die Partnerschaft verbindet UberDocs Direct-Payment-Marktplatz für spezialisierte Leistungen mit der agentenbasierten Plattform von XY.AI Labs und bietet unabhängigen Arztpraxen damit eine geprüfte Lösung zur Einbindung von KI und Direktbezahldiensten.

Boston, MA – 30. April 2026 / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT | FWB: 4KL0), der Direktzahlungs-Marktplatz für die spezialisierte Versorgung im Gesundheitswesen, hat heute den Beginn einer offiziellen Partnerschaft mit der agentenbasierten KI-Plattform XY.AI Labs bekannt gegeben, die speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt wurde. Die Partnerschaft eröffnet Einzel- und Kleingruppenpraxen im Netzwerk von UberDoc einen direkten Zugang zu den KI-Agenten von XY.AI Labs und verbindet Ärzte, die bereit sind, ihre Praxis mit KI aufzurüsten, mit einer geprüften, vertrauenswürdigen Plattform, die dies ermöglicht.

Im Rahmen der Vereinbarung wird XY.AI Labs Ärzten innerhalb seines Netzwerks den Zugang zu UberDoc als Alternative zu ihren versicherungsabhängigen Einnahmen ermöglichen. Im Gegenzug wird UberDoc sein Ärztenetzwerk, das mehr als 5.000 Fachärzte in allen 50 Bundesstaaten umfasst, mit den KI-Agenten von XY.AI Labs verknüpfen und damit Arztpraxen, die bereit sind, KI-Tools strategisch und messbar in ihren Workflow zu integrieren, eine kuratierte, geprüfte und zukunftsweisende Lösung anbieten. Damit Ärzte bei ihrer Suche in einem unüberschaubaren und ungeprüften KI-Markt nicht auf sich allein gestellt sind, wird ihnen UberDoc in dieser entscheidenden Phase der Einführung eine vertrauenswürdige Stütze sein.

Der Verwaltungsaufwand im Gesundheitswesen verursacht den Vereinigten Staaten jährlich Kosten in Höhe von 1,5 Billionen Dollar, und vor allem kleine und unabhängige Arztpraxen haben am stärksten unter diesem Druck zu leiden(1). Fast die Hälfte aller klinischen Fachkräfte gibt an, unter Burnout zu leiden, und die durchschnittliche Dauer eines Besuchs beim Hausarzt beträgt mittlerweile nur noch sechs Minuten. Beide Unternehmen haben ihre Zielgruppe im selben unterversorgten Segment: unabhängige Ärzte, die den Großteil der medizinischen Versorgung in diesem Land bewerkstelligen, aber nicht über die Infrastruktur großer Gesundheitssysteme verfügen.

Die Plattform von XY.AI Labs automatisiert die zeitaufwändigsten Arbeitsabläufe in den Arztpraxen, zu denen Terminplanung, Prüfung des Versicherungsschutzes, Einholen von chefärztlichen Bewilligungen, medizinische Kodierung und Unterstützung bei der Abrechnung zählen. Sie übernimmt die Rolle einer intelligenten digitalen Arbeitskraft, die den manuellen Arbeitsaufwand reduziert und die klinische Produktivität steigert. UberDoc bietet diesen Arztpraxen zudem direkten Zugang zu einem transparenten Marktplatz von fachärztlichen Leistungen für Selbstzahler. Damit entfällt die Abhängigkeit von Versicherungen und es werden zusätzliche Einnahmen ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand generiert.

Die Anzahl der Ärzte, die in ihrer Praxis KI-Tools einsetzen, hat sich innerhalb von drei Jahren von 38 % im Jahr 2023 auf 81 % im Jahr 2026 mehr als verdoppelt(2). Eine Studie von Doximity mit mehr als 3.000 Ärzten aus 15 Fachbereichen hat ergeben, dass 37 % der Ärzte nach eigenen Aussagen die KI zumindest täglich nutzen, während nur 5 % angaben, nicht an der Nutzung von KI interessiert zu sein(3).

Die Nutzung der KI bedeutet aber nicht, dass man ihr auch vertraut. Die Unsicherheit der Ärzte gegenüber KI ist seit 2024 von 18 % auf 9 % gesunken, und 76 % sind mittlerweile der Meinung, dass ihnen KI-Tools bei der Patientenversorgung von Nutzen sind. Allerdings wünschen sich 92 % mehr Aufklärung und Schulungen, bevor sie sich in der Lage sehen, fundierte Entscheidungen zu treffen(2). Ein Großteil der niedergelassenen Ärzte ist der Ansicht, dass die KI bereits der Standard in der medizinischen Versorgung ist oder schon bald sein wird. Allerdings ist für die meisten kleineren Arztpraxen noch nicht klar, wie eine verantwortungsvolle Integration gelingen soll.(4).

Parallel zur zunehmenden Akzeptanz entwickelt sich auch das politische Umfeld immer schneller. Im Januar 2026 startete der US-Bundesstaat Utah das erste staatlich genehmigte Programm, das es einem KI-System erlaubt, rechtmäßig an der medizinischen Entscheidung über eine Verlängerung von Verschreibungen mitzuwirken. Es wird im Rahmen einer regulatorischen Sandbox umgesetzt und die Ergebnisse sollen in die zukünftige Gestaltung von Richtlinien auf Landes- und Bundesebene einfließen(5). Geplante Bundesgesetze, wie auch der Healthy Technology Act von 2025, signalisieren ein wachsendes Interesse auf Kongressebene daran, die Rolle der KI in klinischen Arbeitsabläufen zu festigen. Für UberDoc und XY.AI Labs liegt die Chance auf der Hand: Ärzte sind bereit für den Wandel, wünschen sich jedoch vertrauenswürdige Partner, die sie dabei begleiten.

Die Ärzte auf unserer Plattform stellen die gleiche Frage wie alle im heutigen Gesundheitswesen: Wie setze ich die KI ein, ohne dabei Fehler zu machen? Unsere Partnerschaft mit XY.AI Labs ist eine reale Antwort auf diese Frage, so Sean Kearney, Chief Executive Officer von UberDoc. Diese geprüften Tools wurden speziell für unabhängige Arztpraxen entwickelt. Gleichzeitig ist die Ärzteschaft im Netzwerk von XY.AI Labs genau die Gruppe, für die UberDoc gemacht wurde: Gesundheitsdienstleister, die ihre Arztpraxen und die Art der Bezahlung besser im Griff haben wollen.

Sam De Brouwer, Mitbegründer und Chief Executive Officer von XY.AI Labs, erklärt: Die unabhängigen Arztpraxen sind das Rückgrat der amerikanischen Gesundheitsversorgung. Sie verdienen den gleichen Zugang zu leistungsstarken und intelligenten Tools wie große Gesundheitssysteme. Wir von XY.AI Labs haben unsere Plattform exakt für diese Gruppe entwickelt, und mit UberDoc als Partner können wir unseren Ärzten eine vertrauenswürdige Ressource an die Hand geben, die zuallererst ihnen selbst bei der Umsetzung der weiteren Maßnahmen hilft. Das System der Direktzahlung passt hervorragend zu Arztpraxen, die wieder unabhängig agieren wollen, und es ist an uns, sicherzustellen, dass jeder Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten, die nötige Orientierungshilfe und Unterstützung erhält, damit die KI für ihn arbeitet und nicht umgekehrt.

Die Partnerschaft zwischen XY.AI Labs und UberDoc tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gemeinsam setzen die beiden Unternehmen alles daran, jenen unabhängigen Ärzten zu helfen, die diese Lösungen am dringendsten benötigen.

Über UberDoc

UberDoc (CSE: APPT) (FWB: 4KL0) ist ein innovativer Marktplatz im Gesundheitswesen, der Patienten mit erstklassigen Ärzten zusammenbringt – ohne Überweisung, ohne versicherungsbedingte Hürden und ohne versteckte Kosten. UberDoc wurde von einer Ärztin gegründet und ermöglicht Patienten einen schnellen und kostengünstigen Zugang zu medizinischer Versorgung in mehr als 55 Fachgebieten, während Ärzte mehr Kontrolle über ihre Zeit, ihre Einnahmen und das Wachstum ihrer Praxis erhalten. UberDoc steht in keiner Eigentums-, Partner- oder Sponsorenbeziehung zu Uber Technologies, Inc. Das Unternehmen ist in Vancouver, British Columbia, registriert und unterhält seinen US-Standort in Boston, Massachusetts.

Weitere Informationen finden Sie unter www.uber-docs.com oder invest.uber-docs.com

Über XY.AI Labs

XY.AI Labs ist ein KI-natives Unternehmen, das KI-Agenten-Infrastruktur für Gesundheitseinrichtungen entwickelt. Der Geschäftsschwerpunkt liegt dabei auf kleinen und mittelgroßen Gesundheitseinrichtungen, die quasi den verlängerten Arm des Gesundheitssystems bilden. Die Plattform verbindet KI-Agenten mit Orchestrierungs- und Intelligenzebenen, um Arbeitsabläufe im gesamten Umsatzzyklus, im Patientenmanagement und in den Verwaltungssystemen zu automatisieren. XY.AI ist für fragmentierte Umgebungen gedacht, bindet bestehende Systeme mit ein und verwendet dort, wo keine APIs verfügbar sind, einen eigenen multimodalen Browser-Agenten.

Das von Lamara De Brouwer und Sam De Brouwer gegründete Unternehmen setzt bei ineffizienten, manuellen Abläufen an und stellt Lösungen für die praxisorientierte Automatisierung unter menschlicher Aufsicht bereit, um unterversorgten Gesundheitsdienstleistern und Betreibern einen zuverlässigen, skalierbaren und regelkonformen Arbeitsbetrieb zu ermöglichen.

Referenzen:

1: XY.AI Labs, 2025

2: AMA Digital Health Survey, 2026

3: Doximity Physician AI Adoption Study, März 2026

4: IntuitionLabs, AI in Private Practice: 2025 Adoption Trends and Statistics, Februar 2026

5: Utah Office of Artificial Intelligence Policy, Januar 2026

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, geht davon aus, beabsichtigt, strebt an, zielt ab, antizipiert oder glaubt oder durch Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet sein oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen ergriffen, eintreten oder erreicht werden können, könnten, sollten, würden, dürften oder werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Geschäftsplan des Unternehmens, zur Wachstumsstrategie, zur Fähigkeit, den Zugang zum öffentlichen Markt zu nutzen, um das Dienstleistungsangebot zu erweitern und die technologische Infrastruktur zu verbessern, zur geplanten Expansion in neue Märkte, zur geplanten Notierung und zum Zeitpunkt der Notierung an der OTCQB sowie zu den erwarteten Vorteilen der Notierung an der CSE.

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Investoren: investor@uber-docs.com

Medien: Colleen McMillen, colleen@uber-docs.com, +1.917.344.9360

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