Gold X2 Bohrungen in QES-Zone durchteufen 100,75 m mit 1,50 g/t Au ab 495 m, einschließlich 14 m mit 3,94 g/t Au ab 542 m an der Basis der Ressourcen-Tagebaugrube

– Bedeutender Abschnitt an der Basis der RPEEE-Tagebaugrube zeigt das Potenzial, den Tagebau zu vertiefen oder durch weitere Bohrungen eine potenzielle Untertage-Mineralisierung zu erschließen.

– Ein 14 m langer hochgradiger Teilabschnitt mit 3,94 g/t Au zeigt das Potenzial für eine Untertage-Mineralisierung.

– Periphere Scherzonen, die an der Südseite der QES-Scherzone durchteuft wurden, liegen außerhalb des aktuellen RPEEE und zeigen das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung.

VANCOUVER, B.C., 13. April 2026: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) (Gold X2 oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-x2-mining-inc/) freut sich, die ersten Analyseergebnisse aus dem Bohrloch-Erweiterungsprogramm bekannt zu geben, das auf den Boden des RPEEE-Tagebaugrubenumrisses (Reasonable Prospect for Eventual Economic Extraction) in der QES-Zone auf dem Goldprojekt Moss im Nordwesten von Ontario, Kanada (das Goldprojekt Moss), abzielt.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, kommentierte: Wir sind weiterhin sehr ermutigt durch unser Infill-Bohrprogramms, das auf den Boden der Tagebaugrube in der QES-Zone abzielt. Die großen Mächtigkeiten mit über 1 g/t Au mit höhergradigen Abschnitten von über 3 g/t Au verdeutlichen das Potenzial des Goldprojekts Moss. Wir prüfen die Möglichkeit, den Tagebau zu vertiefen und/oder mit Unterstützung weiterer Bohrungen Untertagebau-Szenarien zu verfolgen.

Das Unternehmen plant derzeit, die Anzahl der Bohrgeräte vor Ort im Laufe des nächsten Monats von 3 auf 5 zu erhöhen, da wir 2026 eine aggressive Steigerung der Ressourcen anstreben.

Highlights

– Fünf Bohrungen, die im Rahmen des Bohrprogramms 2025 mit Fokus auf die Superion-Zone niedergebracht wurden, wurden verlängert, um Lücken im Ressourcenmodell zu füllen, in denen aufgrund der spärlichen Bohrungen keine Gehalte interpoliert worden waren, sowie um die niedriggradigen vermuteten Blöcke im unteren Bereich des aktuellen RPEEE-Tagebauumrisses abzudecken. Die Ergebnisse bestätigten die mächtigen niedriggradigen Abschnitte in der QES-Zone in diesem Bereich mit lokal höheren Gehalten in Scherzonen. Ausgewählte Abschnitte umfassen:

o 51,0 m mit 0,73 g/t Au ab 473,0 m in MQD-25-148 und

o 29,25 m mit 0,61 g/t Au ab 531,0 m

o 55,0 m mit 0,97 g/t Au ab 507,0 m in MQD-25-176, einschließlich

§ 19,2 m mit 1,35 g/t Au ab 517,0 m, sowie

o 45,2 m mit 0,57 g/t Au ab 570,0 m

o 88,6 m mit 0,96 g/t Au ab 481,4 m in MQD-25-177, einschließlich

§ 46,8 m mit 1,36 g/t Au ab 500,0 m sowie

o 26,05 m mit 1,11 g/t Au ab 581,85 m, einschließlich

§ 2,05 m mit 8,49 g/t Au ab 587,2 m

o 78,0 m mit 0,90 g/t Au ab 523,0 m in MQD-25-180, einschließlich

§ 6,6 m mit 4,59 g/t Au ab 552,0 m

o 100,75 m mit 1,50 g/t Au ab 494,0 m in MQD-25-181, einschließlich

§ 48,0 m mit 2,34 g/t Au ab 521,0 m, einschließlich

· 14,0 m mit 3,94 g/t Au ab 542,0 m

Technischer Überblick

Die Ergebnisse der Erweiterungsbohrungen sind in den folgenden Abbildungen und Tabellen dargestellt. Abbildung 1 zeigt den Lageplan der in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen. Abbildung 2 zeigt einen typischen Profilschnitt durch die Bohrung MQD-25-181. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengefasst, die bedeutende Abschnitte (Tabelle 1) und Standorte der Bohrungen (Tabelle 2) enthalten.

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Abbildung 1: Zeigt die Lage verlängerten Bohrungen quer zu den Scherungen in der QES-Zone

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Abbildung 2: Zeigt einen Typquerschnitt durch MQD-25-181 mit Abschnitten im Verhältnis zum Ressourcenmodell in der RPEEE-Grube

Gold X2 hat aus seinem Explorationsprogramm Superion 2025 neun Bohrungen ausgewählt, die durch die Kernscherzonen der QES-Zone verlängert werden sollen, um die Bohrabstände im unteren Bereich des RPEEE-Grubenumrisses zu verdichten. Diese Verdichtung wird die Hochstufung der bestehenden vermuteten mineralisierten Ressource auf die Kategorie angedeutet unterstützen. Zudem wird sie die Mineralressource erweitern, da die Datenabstände bislang zu groß waren, um Goldgehalte in die Scherzonen zu interpolieren. Die Bohrungen wurden 50-100 m über den Rand der RPEEE-Grube hinaus verlängert, um zusätzliche Randscherungen zu durchteufen, die ein größeres Grubenszenario stützen könnten.

Die ersten fünf Bohrungen – MQD-25-148, -176, -177, -180 und -181 – setzten die Bohrungen innerhalb des Gabbro-Diorits innerhalb des Dioritkomplexes fort. Jede der Bohrungen durchteufte einen ähnlich mächtigen Abschnitt von mäßig bis stark gescherten Granodiorit mit Serizit-Hämatit- Siliziumdioxid-Alteration, der 2-3 % Pyrit ± Chalkopyrit innerhalb der Kernscherzonen enthielt, die im oben hervorgehobenen Abschnitt zu den Abschnitten beschrieben wurden. Die Bohrungen wurden dann durch den Dioritkomplex hindurch in die südlichen dazitischen Vulkanite erweitert, die mehrere 5-10 m breite Diorit- und Granodiorit-Intrusionsgänge enthalten. Diese Intrusionsgänge waren lokal schwach bis mäßig geschert und wiesen eine ähnliche Serizit-Hämatit-Siliziumdioxid-Alteration auf, wie sie in der QES zu sehen war. Die Bohrungen lieferten folgende Abschnitte: 8,6 m mit 1,86 g/t Au ab 616,4 m, einschließlich 3,0 m mit 4,58 g/t Au ab 618 m in MQD-25-148, 18,6 m mit 1,28 g/t Au ab 641,3 m, einschließlich 14,55 m mit 1,53 g/t Au ab 643,45 m in MQD-25-176, 21,4 m mit 0,5 g/t Au ab 625 m in MQD-25-177, 18,5 m mit 1,03 g/t Au ab 611,5 m, einschließlich 8,6 m mit 1,94 g/t Au ab 617,0 m in MQD-25-180, und 8,25 m mit 2,16 g/t Au ab 634,15 m in MQD-25-181.

Die Ergebnisse der letzten vier Bohrungen stehen noch aus.

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Abbildung 3: Bohrung MQD-25-180 (Erweiterung): Gescherter Granodiorit mit Serizit-Siliziumdioxid-Hämatit-Alteration, der hochgradige Abschnitte von 6,6 m mit 4,59 g/t Au ab 552,0 m lieferte, Teil eines größeren Abschnitts von 78,0 m mit 0,90 g/t Au ab 523,0 m.

Im Rahmen der Umstellung auf Infill-Bohrungen führte Gold X2 einen Test durch, um PhotonAssay als Analysetechnik zu evaluieren, die eine schnellere Durchlaufzeit zu einem günstigeren Preis bieten würde. Das Unternehmen sammelte Pulverproben aus 2000 Proben, die für die Schiedsrichter-Testarbeiten erforderlich waren, und ließ diese von Paragon Geochemical mittels PhotonAssay und Brandprobe analysieren. Die Analyse zeigte einen P95-Variationskoeffizienten (CV) von 8,3 % mit einer starken Tendenz von 2,2 % zugunsten der Brandproben-Ergebnisse (Abbildung 4) für alle Proben über 0,1 ppm Au. Dies liegt innerhalb der analytischen Präzision der Methoden für mineralisierte Proben und wurde vom Unternehmen als akzeptabel erachtet, um für Routineanalysen auf PhotonAssay umzustellen. Ein Teil der eingereichten Proben wird weiterhin dem Vergleich zwischen PhotonAssay und der Brandprobe unterzogen, um das Leistungsverhalten im Zeitverlauf zu überwachen.

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Abbildung 4: Vergleich zwischen dem Paragon PhotonAssay und der Paragon-Brandprobenanalyse an Pulverteilproben aus früheren Bohrungen.

Tabelle 1: Bedeutende Abschnitte

BOHRUNG NR. VON BIS LÄNGE (m) WAHRE MÄCHTIGKEIT GEDECKELTER GEHALT NICHT GEDECKELTER

(m) (g/t Au) GEHALT

(g/t Au)

MQD-25-148 282,00 284,00 2,00 1,5 0,57 0,57

MQD-25-148 290,00 292,00 2,00 1,5 3,03 3,03

MQD-25-148 290,00 292,00 2,00 1,5 3,03 3,03

MQD-25-148 329,00 331,00 2,00 1,5 0,75 0,75

MQD-25-148 456,05 459,00 2,95 2,2 0,38 0,38

MQD-25-148 473,00 524,00 51,00 39,0 0,73 0,73

MQD-25-148 476,00 479,00 3,00 2,3 1,22 1,22

MQD-25-148 504,00 510,00 6,00 4,6 1,58 1,58

MQD-25-148 516,60 523,00 6,40 4,9 1,01 1,01

MQD-25-148 531,00 560,25 29,25 22,6 0,61 0,61

MQD-25-148 549,00 560,25 11,25 8,7 1,16 1,16

MQD-25-148 572,00 597,00 25,00 19,5 0,74 0,74

MQD-25-148 573,00 580,25 7,25 5,6 1,31 1,31

MQD-25-148 603,00 608,00 5,00 3,9 0,94 0,94

MQD-25-148 606,00 608,00 2,00 1,6 1,09 1,09

MQD-25-148 616,40 625,00 8,60 6,7 1,86 1,86

MQD-25-148 618,00 621,00 3,00 2,4 4,58 4,58

MQD-25-148 635,00 637,00 2,00 1,6 0,30 0,30

MQD-25-148 643,00 645,00 2,00 1,6 0,47 0,47

MQD-25-176 293,00 298,00 5,00 3,5 1,64 1,64

MQD-25-176 293,00 298,00 5,00 3,5 1,64 1,64

MQD-25-176 369,00 371,00 2,00 1,4 0,41 0,41

MQD-25-176 381,00 393,00 12,00 8,7 0,51 0,51

MQD-25-176 439,00 443,00 4,00 2,9 0,40 0,40

MQD-25-176 491,00 501,00 10,00 7,4 1,00 1,00

MQD-25-176 492,00 495,00 3,00 2,2 2,64 2,64

MQD-25-176 507,00 562,00 55,00 41,2 0,97 0,97

MQD-25-176 517,00 536,20 19,20 14,3 1,35 1,35

MQD-25-176 543,70 551,00 7,30 5,5 1,87 1,87

MQD-25-176 570,00 615,20 45,20 34,5 0,57 0,57

MQD-25-176 586,00 592,00 6,00 4,6 1,31 1,31

MQD-25-176 641,30 659,90 18,60 14,3 1,28 1,28

MQD-25-176 643,45 658,00 14,55 11,2 1,53 1,53

MQD-25-177 274,00 276,40 2,40 1,7 0,94 0,94

MQD-25-177 391,00 394,00 3,00 2,2 0,39 0,39

MQD-25-177 481,40 570,00 88,60 67,3 0,96 0,96

MQD-25-177 500,00 546,80 46,80 35,6 1,36 1,36

MQD-25-177 565,00 570,00 5,00 3,8 1,75 1,75

MQD-25-177 581,85 607,90 26,05 20,1 1,11 1,22

MQD-25-177 587,20 589,25 2,05 1,6 8,49 9,89

MQD-25-177 596,60 602,00 5,40 4,2 1,16 1,16

MQD-25-177 625,00 646,40 21,40 16,7 0,50 0,50

MQD-25-177 625,50 628,00 2,50 1,9 1,24 1,24

MQD-25-180 416,15 421,00 4,85 3,5 0,31 0,31

MQD-25-180 438,00 440,00 2,00 1,5 0,88 0,88

MQD-25-180 454,00 468,00 14,00 10,3 0,40 0,40

MQD-25-180 474,00 512,00 38,00 28,2 0,59 0,59

MQD-25-180 504,00 507,00 3,00 2,2 2,49 2,49

MQD-25-180 523,00 601,00 78,00 58,8 0,90 1,00

MQD-25-180 532,00 538,00 6,00 4,5 1,20 1,20

MQD-25-180 552,00 558,60 6,60 5,0 4,59 5,80

MQD-25-180 568,10 572,00 3,90 2,9 1,29 1,29

MQD-25-180 582,00 584,35 2,35 1,8 2,73 2,73

MQD-25-180 611,50 630,00 18,50 14,1 1,03 1,03

MQD-25-180 617,00 625,60 8,60 6,6 1,94 1,94

MQD-25-180 685,85 703,80 17,95 13,9 0,74 0,74

MQD-25-181 420,00 425,00 5,00 3,5 0,36 0,36

MQD-25-181 494,00 594,75 100,75 73,1 1,50 1,50

MQD-25-181 509,00 511,00 2,00 1,4 1,78 1,78

MQD-25-181 521,00 569,00 48,00 34,9 2,34 2,34

MQD-25-181 583,00 588,00 5,00 3,7 3,15 3,15

MQD-25-181 625,00 628,85 3,85 2,9 0,74 0,74

MQD-25-181 634,15 642,40 8,25 6.1 2.16 2.16

MQD-25-181 634,15 642,40 8,25 6,1 2,16 2,16

MQD-25-181 650,10 654,85 4,75 3,5 0,30 0,30

MQD-25-181 661,00 667,00 6,00 4,5 0,47 0,47

Die Abschnitte wurden oberhalb eines Cut-off-Gehaltes von 0,3 g/t Au mit einem oberen Cut-off-Gehalt von 30 g/t Au und einem maximalen

internen Abraumabschnitt von 5 Metern berechnet. Die schraffierten Abschnitte sind Abschnitte, die oberhalb eines Cut-off-Gehaltes von

1,0 g/t Au berechnet wurden. Die fett gedruckten Abschnitte sind diejenigen mit einem Gehalts-Mächtigkeits-Faktor von mehr als 20

Gramm x Meter / Tonne Gold. Die wahren Mächtigkeiten sind ungefähre Werte und gehen von einem subvertikalen Körper

aus.

Tabelle 2: Bohransatzpunkte

BOHRUNG OST NORD RL AZIMUT NEIGUNG ENDE DER BOHRUNG

MQD-25-148 669.907 5.379.915 428 155,1 -44,8 645,00

MQD-25-176 669.941 5.379.939 428 155,2 -49,0 678,00

MQD-25-177 669.867 5.379.892 428 157,1 -48,6 651,00

MQD-25-180 669.706 5.379.798 428 157,6 -50,2 705,00

MQD-25-181 669.791 5.379.844 428 156,5 -48,6 681,10

Analytische Verfahren und QA/QC-Maßnahmen

Alle Bohrkerne sind Bohrkerne mit HQ-Durchmesser, die in der Bohrkernstation visuell geprüft, gedreht und wieder zusammengefügt wurden. Die Daten zur strukturellen Ausrichtung wurden mittels akustischer und optischer Fernsichtgeräte erfasst, die von DGI Geosciences bedient wurden. Alle Bohrkerne wurden knapp unterhalb einer von Geologen festgelegten Schnittlinie, die im 90°-Winkel zur Spitze der Schieferung verläuft, in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (Blickrichtung in das Bohrloch) des Kerns verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Kerns wurde in die Kernkisten zurückgelegt und wird im Bohrkernlager von Gold X2 in Kashabowie gelagert.

Alle Proben wurden zur Probenvorbereitung an Paragon Geochemical in Timmins geschickt. Die Proben wurden im Labor von Paragon in Hamilton mittels PhotonAssay (PA-AU02) auf Gold untersucht und anschließend nach einem Vier-Säuren-Aufschluss (UT-6) zur Bestimmung von 60 Indikatorelementen mittels ICP-MS an Activation Laboratories (ActLabs) in Ancaster weitergeleitet. Paragon und ActLabs sind vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Laboratorien für Mineralanalysen sowie nach CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von Paragon hat Gold X2 ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einer qualifizierten und unabhängigen dritten Partei entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden entgegengenommen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen den branchenüblichen Best-Practice-Standards für die analytische Qualitätskontrolle entsprechen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die ermittelten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Wertes liegen. Zusätzlich zum zertifizierten Referenzmaterial wird zertifiziertes Blindmaterial in den Probenstrom aufgenommen, um eine Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse des Blindmaterials werden bewertet, sofern das ermittelte Goldergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Gold X2 gemeldet.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Chief Operating Officer des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Zur Überprüfung der Informationen zum Winterbohrprogrammauf dem Goldprojekt Moss hat Herr Flindell die Liegenschaft mehrmals besucht; er hat die Prozesse der Protokollierung, Probenahme, Dichtebestimmung, Bohrkernspaltung und Probenversendung mit dem zuständigen Personal vor Ort besprochen und überprüft; er hat die Analyse- und QA/QC-Ergebnisse mit dem zuständigen Personal besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrungen sowie der Berechnungen signifikanter Analyseintervalle, überprüft. Er hat zudem die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gastgemeinden des Projekts über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms beraten, insbesondere hinsichtlich dessen Auswirkungen auf die Umwelt und der Sanierungsmaßnahmen des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldprojekten in erstklassigen Jurisdiktionen langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Es wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geleitet und von einer der führenden kanadischen Private-Equity-Firmen unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss im fortgeschrittenen Stadium, das sich in Ontario, Kanada, befindet und über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Strom aus Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 100 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und Bohrungen mit einer Gesamtlänge von rund 100.000 Meter auf dem Goldprojekt Moss niedergebracht, auf dem bereits Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 300.000 Metern niedergebracht worden sind. Die im Jahr 2026 aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (MRE) für die Lagerstätten Moss und East Coldstream wurde auf 2,458 Millionen Unzen an angedeuteten Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,04 g/t Au in 73,8 Millionen Tonnen und 4,209 Millionen Unzen an vermuteten Goldressourcen mit einem Gehalt von 0,97 g/t Au in 134,7 Millionen Tonnen erweitert. Die Lagerstätte Moss verfügt zudem über eine Silber-MRE von 3,160 Millionen Unzen an angedeuteten Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,53 g/t Ag in 64,3 Mio. t sowie 6,273 Mio. Unzen an vermuteten Silberressourcen mit einem Gehalt von 1,55 g/t Ag in 125,9 Mio. t. Die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) des Goldprojekts Moss deuten darauf hin, dass die Lagerstätte das Potenzial für einen langlebigen Bergbaubetrieb mit einem starken Produktionsprofil und niedrigen Produktionskosten besitzt. Die MRE und die PEA werden durch einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für das Goldprojekt Moss gestützt, der auf der Website des Unternehmens und im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E-Mail: mhenrichsen@goldx2.com

Website: www.goldx2.com

Tel.: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder die Entwicklungen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sind oder in denen Ereignisse oder Bedingungen als werden, würden, können, könnten oder sollten eintreten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu den Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Entwicklung des Goldprojekts Moss; die potenzielle Mineralisierung auf dem Goldprojekt Moss auf der Grundlage des Winterbohrprogramms, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Aufwertung des Goldprojekts Moss; Aussagen zu den zukünftigen Bohrplänen des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse daraus; dass das Zielgebiet Superion das Potenzial hat, die aktuelle Mineralressourcenschätzung in den obersten 200 Metern ab der Oberfläche durch weitere Bohrungen erheblich zu erweitern und das Gesamtabraumverhältnis der Lagerstätte zu verringern; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das Potenzial haben, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Lagerstätte in Zukunft erheblich zu beeinflussen; das Potenzial für ein wesentlich größeres mineralisiertes System und dass dieses in naher Zukunft durch zusätzliche Bohrungen untersucht werden soll; sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken zählen unter anderem: Unsicherheiten und Schwankungen bei der Schätzung der Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Entwicklungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Entwicklung des Goldprojekts Moss wird nicht wie erwartet durchgeführt; das Unternehmen benötigt möglicherweise von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel, um seinen Betrieb fortzusetzen, die jedoch zum benötigten Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen möglicherweise nicht verfügbar sind; die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Managements; die Explorationsarbeiten des Unternehmens liefern möglicherweise nicht die erwarteten Ergebnisse; die Schwankungen des Goldpreises; unbekannte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben staatlicher Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere regulatorische Anforderungen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf das Geschäft und die Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; die globale Finanzlage; unversicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb durch andere Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; Eingriffe durch Nichtregierungsorganisationen; Risiken durch externe Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben Schwankungen erfahren, die oft in keinem Zusammenhang mit der Leistung der Unternehmen standen, und diese Schwankungen können den Kurs der Wertpapiere des Unternehmens unabhängig von dessen operativer Leistung nachteilig beeinflussen; das Zielgebiet Superion trägt möglicherweise nicht zur aktuellen Mineralressource bei; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie jene Risikofaktoren, die unter in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens erörtert werden, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehenden angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements. Es wurden bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf diese zukunftsgerichteten Aussagen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen bezüglich: des zukünftigen Goldpreises; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten durchzuführen; Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen diese basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Liegenschaften des Unternehmens; den rechtzeitigen Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen; die Betriebs- und Explorationskosten; die Fähigkeit des Unternehmens, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu beschaffen; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens stehen; dass das Zielgebiet Superion die derzeitige Mineralressource erweitern wird; dass die Explorationsarbeiten des Unternehmens die erwarteten Ergebnisse liefern werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Störungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften beeinträchtigen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten den zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

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