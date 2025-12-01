Gold X2 schließt Übernahme von Kesselrun Resources Ltd. ab

VANCOUVER, B.C., 1. Dezember 2025: / IRW-Press / Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: DF8) (Gold X2 oder das Unternehmen), (- www.commodity-tv.com/play/gold-x2-mining-updated-mineral-resource-and-pea-coming-very-soon-for-the-moss-gold-project/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es den zuvor angekündigten Arrangement-Plan (das Arrangement) zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Kesselrun Resources Ltd. (Kesselrun) abgeschlossen hat.

Durch die Vereinbarung erwirbt Gold X2 das zu 100 % im Besitz von Kesselrun befindliche Huronian Gold Project (das Huronian Gold Project), das an der westlichen Grenze des Moss Gold Projekt des Unternehmens liegt. Die Vereinbarung bringt enorme strategische Vorteile für die Erschließung des Moss Gold Project mit sich und erweitert das Landpaket von Gold X2 im Zentrum des Shebandowan Greenstone Gold Belt in Ontario (Kanada) um mehrere Hektar.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, kommentierte: Mit dieser Akquisition ist Gold X2 strategisch gut positioniert, um das volle Potenzial des Goldprojekts Moss auszuschöpfen, das weitere Explorations- und Entdeckungspotenziale sowie erhebliche Flexibilität für die Entwicklung der Bergbauinfrastruktur bietet. Wir planen, im Jahr 2026 mit der Exploration des neu erworbenen Grundstücks zu beginnen, um vielversprechende Ziele entlang des Moss-Trends zu bohren.

Strategische Begründung:

· Erhebliches Explorationspotenzial durch die Fortsetzung des Moss-Trends in Richtung Südwesten

· Optionalität hinsichtlich der Platzierung der Infrastruktur für Bergbauentwicklungsszenarien

· Potenzial zur Definition von hochgradigen Unzen nahe der Oberfläche aus der Huronian-Lagerstätte

· Konsolidierung einer zentralen Landposition im aufstrebenden Shebandowan Greenstone Belt

Nach der Übernahme des Huronian Gold-Projekts von Kesselrun erweitert Gold X2 sein Portfolio um weitere 293 zusammenhängende, nicht patentierte Bergbaukonzessionen und vier patentierte Zellkonzessionen mit einer Gesamtfläche von rund 5.181 Hektar. Damit umfasst das zusammenhängende Landpaket des Moss Gold-Projekts nun insgesamt 28.977 Hektar. Im Rahmen der Vereinbarung erwarb das Unternehmen außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am nicht zum Kerngeschäft gehörenden Goldprojekt Bluffpoint (das Bluffpoint-Projekt), das 50 km nordöstlich der Goldmine Rainy River liegt. Das Projekt Bluffpoint umfasst 449 Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von insgesamt etwa 9.134 Hektar in der Gemeinde Bluffpoint Lake, wobei sich Teile davon bis in die Gemeinden Lawrence Lake, Napanee Lake und Barker Bay im Bergbaugebiet Kenora im Nordwesten Ontarios erstrecken.

Die oben genannten Akquisitionen des Huronian Gold-Projekts und des Bluffpoint-Projekts kommen zu der geplanten Akquisition von neun Patenten am südwestlichen Ende des Moss Gold Belt hinzu (Pressemitteilung vom 28. Oktober 2025). Diese geplante Akquisition erfordert eine Abschlusszahlung im Oktober 2026.

Das Huronian Gold Project befindet sich im aufstrebenden Shebandowan Greenstone Belt in der Abitibi-Wawa-Subprovinz der Archean Superior Province und umfasst die südwestliche Streichverlängerung der Geologie, in der sich das Moss Gold Project befindet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82002/011225_DE_AUXX_GoldX2.001.png

Abbildung 1: Veranschaulicht die Konsolidierung des Unternehmens und die derzeitige Fläche von 28.977 ha des Shebandowan Greenstone Belt

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice President Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geführt und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt über 255.000 Meter Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß NI 43-101 für 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au in 38,96 Millionen Tonnen und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,11 g/t Au in 146,24 Millionen Tonnen erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen und ist eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung vorgesehen sind. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada vom 20. März 2024 mit einem Stichtag vom 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com

W: www.goldx2.com

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, Budget, geplant, Prognosen, Schätzungen, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, könnten oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf Aussagen, dass die Vereinbarung einen immensen strategischen Vorteil für die Entwicklung des Goldprojekts Moss mit sich bringt; dass Gold X2 strategisch gut positioniert ist, um das volle Potenzial des Goldprojekts Moss auszuschöpfen, was weitere Explorations- und Entdeckungsmöglichkeiten sowie eine erhebliche Flexibilität für die Infrastruktur zur Erschließung der Mine bietet; dass das Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2026 mit der Exploration des neu erworbenen Grundstücks zu beginnen, um vielversprechende Ziele entlang des Moss-Trends zu bohren; das bedeutende Explorationspotenzial des Huronian-Goldprojekts; dass das Unternehmen das Potenzial hat, hochgradige Unzen nahe der Oberfläche der Lagerstätte Huronian zu definieren; und den geplanten Erwerb von neun Patenten am südwestlichen Ende des Moss-Goldgürtels. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten potenziellen Ergebnissen abweichen.

In Bezug auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat sich Gold X2 auf bestimmte Annahmen gestützt, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, darunter die Annahmen, dass die Vereinbarung zu den erwarteten Vorteilen führen wird, dass Gold X2 strategisch gut positioniert ist, um das volle Potenzial des Goldprojekts Moss auszuschöpfen, dass diese Vereinbarung Gold X2 weitere Explorations- und Entdeckungsmöglichkeiten sowie erhebliche Flexibilität für die Entwicklung der Bergbauinfrastruktur bietet, dass das Unternehmen 2026 mit der Exploration des neu erworbenen Grundstücks beginnen und vielversprechende Ziele entlang des Moss-Trends bohren wird; das bedeutende Explorationspotenzial des Huronian-Goldprojekts; und dass das Unternehmen den geplanten Erwerb von neun Patenten am südwestlichen Ende des Moss-Goldgürtels abschließen wird. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Zeitpunkten verlassen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem: dass die Vereinbarung nicht zu den erwarteten Vorteilen führt; dass Gold X2 nicht das volle Potenzial des Goldprojekts Moss ausschöpfen kann; dass die Vereinbarung Gold X2 keine weiteren Explorations- und Entdeckungspotenziale oder Flexibilität für die Infrastruktur zur Erschließung der Mine bietet; dass sich die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens ändern und es nicht gelingt, das neu erworbene Grundstück im Jahr 2026 zu explorieren; dass sich die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Explorationspotenzials des Huronian Gold-Projekts als unzutreffend erweisen; dass das Unternehmen die geplante Übernahme von neun Patenten am südwestlichen Ende des Moss Gold Belt nicht abschließen kann; die Möglichkeit, dass rechtliche Schritte gegen Gold X2 oder Kesselrun eingeleitet werden, und der Ausgang solcher Verfahren; andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden, sowie zusätzliche Risiken, die in den Unterlagen von Gold X2 und Kesselrun bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) aufgeführt sind. Gold X2 lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

