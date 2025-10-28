Gold X2 schließt Kaufvertrag für Grundstück ab

VANCOUVER, B.C., 28. Oktober 2025: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) (Gold X2 oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/goldshore-resources-more-exploration-to-increase-the-674-million-oz-gold-resource-in-canada/ -) freut sich bekannt zu geben, dass Gold X2 am 20. Oktober 2025 einen Grundstückskaufvertrag (der Kaufvertrag) mit einer unabhängigen Partei (dem Verkäufer) abgeschlossen hat, gemäß dem Gold X2 vom Verkäufer alle Rechte, Titel und Anteile an dem als Coldstream Claims bekannten Mineralexplorationsgrundstück (das Grundstück) in der Provinz Ontario erwerben wird (die Transaktion).

Durch die geplante Akquisition wird das Landportfolio von Gold X2 um 939 Hektar erweitert, wodurch die Position des Unternehmens weiter gestärkt und das Explorationspotenzial im Shebandowan Greenstone Belt erhöht wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81568/AUXX_281025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Landposition von Gold X2 im Shebandowan Greenstone Belt

Als Gegenleistung für das Grundstück zahlte das Unternehmen dem Verkäufer eine erste Barzahlung in Höhe von 200.000 Dollar, und spätestens 12 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens wird das Unternehmen dem Verkäufer eine abschließende Bar zahlung in Höhe von 200.000 Dollar leisten. Ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrags bis zum Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen als Betreiber des Grundstücks fungieren.

Nach Abschluss der Transaktion gewährt das Unternehmen dem Verkäufer eine Nettoschmelzabgabe in Höhe von 2 % (die NSR-Abgabe) in Bezug auf das Grundstück. Das Unternehmen hat das Recht, innerhalb von 30 Tagen nach Aufnahme der kommerziellen Produktion 1 % der NSR-Abgabe für 500.000 Dollar vom Verkäufer zurückzukaufen.

Über Gold X2

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geführt und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt über 255.000 Meter Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß NI 43-101 für 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au in 38,96 Millionen Tonnen und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,11 g/t Au in 146,24 Millionen Tonnen erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen und ist eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung vorgesehen sind. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada (Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada) vom 20. März 2024 mit einem Stichtag vom 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.Gold X2.com).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michael Henrichsen

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

Gold X2 Mining Inc.

E: mhenrichsen@goldx2.com

W: goldx2.com/

T: 1-604-404-4335

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, Budget, geplant, Prognosen, Schätzungen, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, könnten oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf Aussagen bezüglich: der Transaktion; des voraussichtlichen Zeitplans für den Abschluss der Transaktion; der Bedingungen, unter denen die Transaktion abgeschlossen wird, falls überhaupt; der erwarteten Vorteile der Transaktion, einschließlich; und dass Gold X2 bis zum Abschluss der Transaktion als Betreiber der Liegenschaft fungieren wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen potenziellen Ergebnissen abweichen.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen zur Transaktion Gold X2 auf bestimmte Annahmen gestützt, die es zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, darunter Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die für den Abschluss der Transaktion erforderlichen behördlichen Genehmigungen und sonstigen Genehmigungen Dritter rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten, dass Gold X2 über die erforderlichen Ressourcen verfügt, um die Transaktion abzuschließen, dass der Kaufvertrag nicht vorzeitig gekündigt wird und dass sich die Pläne von Gold X2 zum Abschluss der Transaktion nicht ändern. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Zeitpunkten verlassen.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die zu solchen Abweichungen führen können, gehören unter anderem: das Risiko, dass die Transaktion nicht rechtzeitig oder gar nicht abgeschlossen werden kann; die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion werden möglicherweise nicht erfüllt; das Risiko, dass die Transaktion mit unerwarteten Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen verbunden ist; die Möglichkeit, dass gegen Gold X2, den Verkäufer und/oder andere im Zusammenhang mit der Transaktion und dem Ausgang solcher Verfahren rechtliche Schritte eingeleitet werden; Gold X2 verfügt möglicherweise nicht über die erforderlichen Ressourcen, um die Transaktion abzuschließen; das mögliche Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Beendigung des Kaufvertrags führen könnten. Wenn die erforderlichen Genehmigungen nicht eingeholt werden oder die Parteien die Bedingungen für die Transaktion nicht erfüllen oder die Transaktion nicht abschließen, kann dies dazu führen, dass die Transaktion nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Darüber hinaus könnten sich die Ankündigung der Transaktion und der Einsatz von Ressourcen von Gold X2 für den Abschluss der Transaktion, falls die Transaktion nicht abgeschlossen wird, erheblich nachteilig auf den Aktienkurs von Gold X2, seine aktuellen Geschäftsbeziehungen sowie auf die aktuelle und zukünftige Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Aussichten von Gold X2 auswirken.

Gold X2 lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

