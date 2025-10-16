Gold X2 definiert 5 Kilometer langen anomalen mineralisierten Trend südlich der Goldlagerstätte Moss

VANCOUVER, B.C., 16. Oktober 2025: Gold X2 Mining Inc. (TSXV: AUXX / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) (Gold X2 oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer umfassenden geochemischen und geophysikalischen Zielsuche im Goldprojekt Moss im Nordwesten von Ontario (Kanada) (Goldprojekt Moss) bekannt zu geben, mit der das Potenzial bisher unerkannter mineralisierter Zonen erschlossen werden soll. Mithilfe ganzheitlicher Interpretationstechniken auf der Grundlage hochwertiger systematischer Datensätze hat das Unternehmen vielversprechende Ziele identifiziert, die die Merkmale der Goldlagerstätte Moss widerspiegeln, einer der ergiebigsten Goldfunde der Region.

Michael Henrichsen, CEO von Gold X2, kommentierte: Unser Explorationsprogramm 2025 in Moss hat erfolgreich gezeigt, dass Moss ein aufstrebendes Gebiet ist und das Gebiet über ein erhebliches Potenzial verfügt. Wir freuen uns sehr, dass wir mehrere hochprioritäre Ziele in unseren Deaty- und Moss-Trends identifiziert haben, die das Potenzial für weitere Goldfunde aufzeigen. Mit mehreren bohrbereiten Zielen sind wir gut positioniert, um durch systematische Exploration Wert zu erschließen, und wir freuen uns darauf, im Oktober mit den Bohrungen am Ziel Bunker zu beginnen.

Highlights

– Systematische geochemische Probenahmen des Grundgesteins und geophysikalische Fingerabdrücke im Stil von Moss haben mehrere Prospekte im Deaty-Trend identifiziert, die eine 5 Kilometer lange Zone mit Goldanomalien innerhalb von vier primären Zielen umfassen.

– Die Exploration hat auch den Moss Trend besser definiert, der sich über zwei NNE-verlaufende Verwerfungen erstreckt und eine Gesamtstreichlänge von mindestens 8 Kilometern umfasst. Dazu gehören:

o das 1,6 Kilometer lange Zielgebiet Moss Nose, das den versetzten Teil der Lagerstätte Moss im Süden darstellt.

o eine Erweiterung des nahen Superion-Prospektionsgebiets auf eine Länge von 700 Metern und eine Breite von 500 Metern; und

o mehrere parallele Prospekte mit einer Länge von 600 bis 1.500 Metern unmittelbar südlich von Moss und in einem Trend zwischen Moss und Deaty, die Folge en erfordern.

– Die Ziele wurden für die weitere Oberflächenerkundung priorisiert, wobei mehrere bohrbereite Ziele definiert wurden. Ein 1.500 Meter umfassendes Erkundungsbohrprogramm im Prospektionsgebiet Bunker wird im Oktober beginnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81414/161025_DE_AUXX G2X.001.png

Abbildung 1: Geophysikalische Zielkarte mit Gold in Grundgesteinszielen

Technischer Überblick

Abbildung 1 zeigt eine kombinierte Zielkarte, die die systematische geochemische Abdeckung des Grundgesteins, definierte Strukturen und die geophysikalische Signatur der Lagerstätte Moss nutzt, um robuste Zielgebiete zu definieren. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der für dieses Programm gesammelten geophysikalischen und geochemischen Datensätze. Abbildung 3 zeigt eine systematische geochemische Heatmap für Gold im Grundgestein der Goldlagerstätte Moss.

Geophysikalische und geochemische Explorationsmethodik

Gold X2 führte ein umfangreiches Explorationsprogramm im Moss-Block durch, einem Gebiet von 34 km²mit Schacht-Claims und Pachtgebieten rund um die Goldlagerstätte Moss und dem bekannten 13 Kilometer langen Deaty-Trend im Süden. Das Programm umfasste geophysikalische Untersuchungen durch Abitibi Geophysics, Gesteinsprobenahmen aus dem Sommer 2024 und Bohrungen in der Gesteinsoberfläche im Winter 2024/25 (Abbildung 2) wie folgt:

– 27 Linienkilometer OreVision-Pol-Dipol-Vermessung, die die Goldlagerstätte Moss abdeckte, um die induzierte Polarisationssignatur des mineralisierten Systems zu erfassen. Fünfzehn NW-SE-orientierte Vermessungslinien waren 1,8 Kilometer lang und 200 Meter voneinander entfernt, wobei die Dipole in Abständen von 25 Metern angeordnet waren.

– 263,8 Linienkilometer Gradientenarray mit 100 Meter voneinander entfernten Linien in neun NW-SE-orientierten Vermessungsblöcken, deren Länge zwischen 1,15 und 3,675 Kilometern variierte.

– 1.567 unverfälschte Oberflächenproben des Grundgesteins auf Linien im Abstand von 400 Metern

– 141 Bohrlöcher in der Gesteinsoberfläche, gebohrt in Abständen von 50 Metern entlang von Linien mit Abständen von 400 bis 800 Metern, die Gebiete mit Überdeckung durchteuften.

Wo dies sinnvoll war, wurden bereits durchgeführte Arbeiten herangezogen, darunter eine geophysikalische Untersuchung von Wesdome aus dem Jahr 2016 und Oberflächenproben, die von Gold X2 in den Jahren 2022-2023 entnommen wurden.

Das geochemische Raster wurde nach einer Studie aus dem Jahr 2024 zur Bohrlochdatenbank von Moss Gold (Pressemitteilung vom 25. November 2024) entworfen. Diese Studie zeigte, dass die Lagerstätte Moss Gold durch ein 400 x 50 Meter großes Rasterprobenahmeprogramm effektiv identifiziert werden konnte, wobei eine erkennbare Lagerstätten-Signatur in der Regel mehrere Proben umfasst, die einen starken Prospektivitätswert aufweisen, der durch Gold und verschiedene gewichtete Pathfinder-Elemente für die Mineralisierung vom Typ Moss definiert ist (Ag, Te, Cu, Bi, S).

Invert Geophysics führte eine geophysikalische Fingerprinting-Untersuchung durch, die auf die erweiterte Untersuchung angewendet wurde, um zusätzliche Signaturen im Moss-Stil zu lokalisieren. Diese Arbeit führte auch zur Entwicklung eines neuen 2D-geologischen und strukturellen Modells, das die Bedeutung von spät linksgerichteten NNE-Streichungs-Streichungs-Verwerfungen hervorhebt.

Es wurde ein 1.500 Meter umfassendes Erkundungsbohrprogramm geplant, das auf das außerhalb der Wintersaison nicht zugängliche Zielgebiet Bunker abzielt, um die Eigenschaften der geophysikalischen und geochemischen Anomalien im Grundgestein zu bestimmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81414/161025_DE_AUXX G2X.002.png

Abbildung 2: Karte mit der Verteilung der für dieses Programm gesammelten geophysikalischen und geochemischen Datensätze

Geophysik

Die IP-Pol-Dipol- und Gradientenarray-Daten wurden von Abitibi Geophysics im Zeitraum von Februar bis Mai 2025 erhoben und zusammengestellt und im Laufe des Sommers von Invert Geophysics verarbeitet. In Kombination mit Daten aus einer luftgestützten magnetischen Untersuchung aus dem Jahr 2021 führte diese Modellierung zur Erstellung eines 3D-Modells der Widerstandsfähigkeit, Ladbarkeit und Magnetisierung auf der Grundlage modellierter Inversionen, das anschließend mit den Bohrproben-Datensätzen von Gold X2 aus der Goldlagerstätte Moss abgeglichen wurde.

Die Goldlagerstätte Moss entspricht nicht einer einzelnen hohen oder niedrigen geophysikalischen Anomalie (z. B. einer ausgeprägten hohen Ladbarkeit, wie von früheren Exploratoren angenommen), sondern stimmt mit bestimmten Werten überein, die in den IP-Datensätzen beobachtet wurden. Insbesondere entspricht die Goldmineralisierung in Moss einer Trendlinie von Signaturen, die im Ladungsfähigkeit-Widerstandsraum von 10 mV/V und 1.000W m bis 20 mV/V und 100.000W m auftreten.

Dieser geophysikalische Fingerabdruck wurde im gesamten Untersuchungsgebiet als vielversprechendes geophysikalisches Ziel für eine Mineralisierung vom Typ Moss hervorgehoben. Dieser Ansatz wurde erfolgreich im Zielgebiet Moss Nose getestet, wo die oberflächennahe Goldmineralisierung in einer ähnlichen stratigraphischen Umgebung wie die Goldlagerstätte Moss vorkommt. Aufgrund dieser erfolgreichen Korrelation wurden weitere in der Untersuchung identifizierte Gebiete mit Moss-Fingerabdruck in die Zielstrategie integriert.

Die Untersuchungsergebnisse haben zwei späte Verwerfungsstrukturen entlang der Ost- und Westseite der Goldlagerstätte Moss aufgezeigt, von denen angenommen wird, dass sie die Mineralisierung um etwa 1 Kilometer nach links verschieben (Abbildung 1 und 3). Die Lage dieser Strukturen lässt vermuten, dass sich die Mineralisierungstrends weiter entlang des Streichs erstrecken, jedoch nicht in den direkten Verlängerungen, die von früheren Explorationen ins Visier genommen wurden.

Neben der erfolgreichen Replikation bekannter Zielgebiete wie Moss Nose, Span und den von früheren Exploratoren identifizierten Prospektionsgebieten Tamavack und Main Deaty wurden bei der Untersuchung zahlreiche weitere Prospektionsgebiete entlang des Deaty-Trends identifiziert, darunter Bunker, Confluence und Cedric. Das Zielgebiet Bunker wurde mit einer Bohrkampagne an der Oberfläche des Grundgesteins weiter erkundet, während die Zielgebiete Confluence und Cedric durch ihre geophysikalischen Signaturen definiert sind, die denen der Lagerstätte Moss ähneln. Sowohl das Confluence- als auch das Cedric-Zielgebiet müssen noch geochemisch untersucht werden und wurden bisher nur durch Bohrungen entlang ihrer Ränder getestet.

Geochemie

Erste interpolierte Rasterbilder wurden unter Verwendung von Gold- und Pathfinder-Geochemie erstellt, die die Moss-artige Mineralisierung (Ag, Te, Cu, Bi, S) identifiziert. Dadurch konnten in den meisten Gebieten klare Ziele definiert werden, jedoch wurden Zonen mit Grundgesteinsmineralisierung, wie z. B. Span, übersehen, die ausschließlich anhand historischer Daten definiert wurden, die nur Goldanalysen enthielten. Daher basiert das endgültige geochemische Bild (Abbildung 4) ausschließlich auf Goldgeochemie, obwohl das Unternehmen die Ziele im Detail mit Hilfe der Pathfinder-Geochemie verfeinert.

Die Zonen Moss Main, Southwest und QES sind aufgrund der großen Menge an Bohrdaten, die für die Analyse zur Verfügung stehen, gut definiert. Ziele im Norden, wie z. B. Superion, sind ebenfalls als lokalisierte, nach Nordosten verlaufende Goldanomalien klar erkennbar. Die Goldanomalie erstreckt sich nach Nordwesten durch Span und nach Südwesten durch Moss Nose, wo sinistrale Versätze über die Till Valley- und Span-Verwerfungen deutlich zu erkennen sind.

Die Anomalien im Deaty Trend sind aufgrund der begrenzteren Bohrdaten zur Gesteinsoberfläche nicht so klar definiert wie die Goldlagerstätte Moss, zeigen jedoch eindeutig starke Anomalien in mehreren Zielen innerhalb des Trends. Zu den vorrangigen Zielen gehören die 1,6 Kilometer lange Bunker-Anomalie, das 1,4 Kilometer lange Cedric-Prospektionsgebiet und das 1,8 Kilometer lange Deaty-Ziel. Letzteres wurde in der Vergangenheit am Rand gebohrt, wobei sich herausstellte, dass das System goldhaltig ist.

In Kombination mit den geophysikalischen Fingerabdrücken erstrecken sich die Ziele entlang des Deaty-Trends auf Gebiete, die für Bohrungen an der Obergrenze des Grundgesteins weitgehend unzugänglich sind, wie dies bei den Zielen Cedric und Confluence der Fall ist, die zu einer einzigen 3,5 Kilometer langen Anomalie verschmelzen. Bohrungen an der Obergrenze des Grundgesteins und die Neuauswertung historischer Bohrungen haben gezeigt, dass sich die Deaty-Mineralisierung von der Moss-Goldlagerstätte unterscheidet und stattdessen in einem epidot-hämatitveränderten porphyrischen Andesit vorkommt, was ihre unterschiedliche geophysikalische Signatur erklärt. Zusammen wurden geophysikalische und geochemische Anomalien im Deaty-Trend über einen kombinierten 5 Kilometer langen Trend anomaler Mineralisierung abgegrenzt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81414/161025_DE_AUXX G2X.003.png

Abbildung 3: Systematisches Gold in der Geochemie des Grundgesteins anhand von Stichproben aus Aufschlüssen und Bohrungen an der Grundgesteinsoberfläche.

Analytische Verfahren und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Alle Bohrkerne wurden entlang der Kernorientierungslinie (am Boden des Bohrlochs) in zwei Hälften gesägt, wobei die rechte Hälfte (vom Bohrloch aus gesehen) in Beutel verpackt und an ein externes Analyselabor geschickt wurde. Die linke Hälfte des Bohrkerns wurde in Kernkästen zurückgebracht und wird im Kernlager von Gold X2 in Kashabowie ( ) gelagert. Die Stichproben wurden aus dem Aufschluss ausgewählt, um ein für die lokale Lithologie repräsentatives Exemplar zu erhalten, und mit Handwerkzeugen entnommen.

Alle Proben wurden zur Vorbereitung an ALS Geochemistry in Thunder Bay geschickt und die Analyse wurde in der Analyseeinrichtung von ALS Vancouver durchgeführt. ALS ist vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Mineralanalyse-Prüflaboratorien und CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Proben wurden mittels Feuerprobe mit AA-Auswertung (Au-AA23) auf Gold und mittels ICP-MS nach vierfacher Säureaufschluss (ME-MS61) auf 48 Pathfinder-Elemente analysiert. Proben mit einem Gehalt von über 10 ppm Au wurden mittels Feuerprobe mit gravimetrischer Auswertung (Au-GRA21) erneut untersucht.

Zusätzlich zu den Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokollen (QA/QC) von ALS hat Gold X2 ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einem qualifizierten und unabhängigen Dritten entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden empfangen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und anhand unserer festgelegten Richtlinien bewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen den branchenüblichen Best Practices für die analytische Qualitätskontrolle entsprechen. Zertifizierte Referenzmaterialien gelten als akzeptabel, wenn die zurückgemeldeten Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Werts liegen. Zusätzlich zu den zertifizierten Referenzmaterialien werden zertifizierte Blindmaterialien in den Probenstrom aufgenommen, um die Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse der Blindmaterialien werden auf der Grundlage bewertet, dass das zurückgemeldete Gold-Ergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Gold X2 gemeldet.

Qualifizierte Person

Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice President Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

Herr Flindell hat die veröffentlichten Daten überprüft. Um die Informationen zum Winterbohrprogramm im Goldprojekt Moss zu überprüfen, hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht, die Protokollierung, Probenahme, Schüttdichte, Kernschnitte und Probenversandprozesse mit den verantwortlichen Mitarbeitern vor Ort besprochen und überprüft, die Untersuchungs- und QA/QC-Ergebnisse mit den verantwortlichen Mitarbeitern besprochen und überprüft sowie die Begleitdokumentation, einschließlich der Bohrlochposition und -ausrichtung sowie der Berechnungen der signifikanten Untersuchungsintervalle, überprüft. Darüber hinaus hat er die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort überwacht, um deren vollständige Einhaltung sicherzustellen, und sich mit den indigenen Gemeinden, in denen das Projekt durchgeführt wird, über die Planung und Umsetzung des Bohrprogramms beraten, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsprotokolle des Unternehmens.

Über Gold X2 Mining

Gold X2 ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Rechtsgebieten langfristigen Wert für Aktionäre und Stakeholder zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen globalen Leiter der Strukturgeologie des weltweit größten Goldunternehmens geführt und von einer der führenden Private-Equity-Firmen Kanadas unterstützt. Der aktuelle Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem fortgeschrittenen, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das über eine direkte Anbindung an den Trans-Canada Highway, Wasserkraft in der Nähe des Standorts, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 75 Millionen Dollar an neuem Kapital investiert und rund 100.000 Meter Bohrungen im Moss-Goldprojekt durchgeführt, das insgesamt über 255.000 Meter Bohrungen umfasst. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) gemäß NI 43-101 für 2024 wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Gold ressourcen mit einem Gehalt von 1,23 g/t Au, enthalten in 38,96 Millionen Tonnen, und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit einem Gehalt von 1,11 g/t Au, enthalten in 146,24 Millionen Tonnen, erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen und ist eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten, die in diesem Zyklus für die Erschließung vorgesehen sind. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: Technischer Bericht und aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Moss in Ontario, Kanada vom 20. März 2024 mit einem Stichtag vom 31. Januar 2024, der unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.goldx2.com).

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.