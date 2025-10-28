West Point Gold durchteuft bei Bohrungen in der Tyro Main Zone innerhalb eines Abschnitts von 82,4 m mit 1,61 g/t Au einen Teilabschnitt von 9,2 m mit 8,37 g/t Au ab der Oberfläche

Vancouver, Kanada – 28. Oktober 2025 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX.V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) kann aus seinem 10.000-Meter-Bohrprogramm auf seinem Vorzeigeprojekt Gold Chain in Arizona weitere Bohrergebnisse melden. Das Unternehmen veröffentlicht nachfolgend die Analyseergebnisse aus seinen Bohrlöchern GC25-65 bis -67 und GC25-70, die das wachsende Potenzial seines Projekts bestätigen.

Highlights:

– In Bohrloch GC25-70 wurde ein Abschnitt von 82,4 m mit 1,61 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 8,37 g/t Au, durchteuft. Das Bohrloch wurde in Mineralisierung angesetzt, wobei sich die hochgradige Zone in 39,6 m Bohrlochtiefe befand.

– In Bohrloch GC25-65 wurde ein Abschnitt von 6,1 m mit 0,98 g/t Au durchteuft; die Bohrung ging jedoch in einer historischen Abbaustätte verloren.

– In Bohrloch GC25-67 durchteufte man 16,7 m mit 0,71 g/t Au.

– Die Ergebnisse aus Bohrloch GC25-70 entsprechen jenen der nahe liegenden RC- und Kernbohrlöchern.

o GC25-69 (RC): 76,2 m mit 1,92 g/t, weiter südlich.

o GC24-30 (Kern): 89,5 m mit 1,08 g/t Au, einschließlich 36,0 m mit 2,02 g/t Au (Abbildung 2)

– In diesen 4 Bohrlöchern wurde die Mineralisierung bereits ab Oberflächenniveau durchschnitten.

– Die Analyseergebnisse aus 9 weiteren abgeschlossenen Bohrungen (rund 725 m) stehen noch aus.

Der erste Teil des 10.000-Meter-Bohrprogramms bei Gold Chain ist abgeschlossen; in der Tyro Main Zone wurden in 15 Löchern 1.177 Bohrmeter absolviert. In dieser frühen Phase soll die Datengrundlage geschaffen werden, die erforderlich ist, um eine an der Oberfläche beginnende erste Ressourcenschätzung zu definieren.

Diese Ergebnisse bestätigen erneut die vorherigen Bohrungen, indem sie allgemein mineralisierte Ausbisse an der Oberfläche mit den zuvor veröffentlichten Bohrergebnissen in der Tiefe in der Tyro Main Zone verbinden. Die nächsten Bohrlöcher werden sich auf die Erweiterung der hochgradigen Zone bei Northeast (NE) Tyro in der Tiefe und in Streichrichtung konzentrieren. Diese Bohrungen sind bereits im Gange, so CEO Quentin Mai.

Abbildung 1: Planansicht des Erzgangs Tyro Main mit Darstellung der Geologie und der in den Jahren 2021, 2023, 2024 und 2025 absolvierten Bohrungen. Beachten Sie die Lage der Bohrlöcher GC25-65 bis -67 und -70.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81571/WPGPR25-33_DE_PRcom.001.png

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au)

GC25-65 0,0 16,8 16,8 0,28

und 18,3 24,4 6,1 0,98

GC25-66 0,0 3,0 3,0 1,18

GC25-67 0,0 48,8 48,8 0,43

einschließlich 24,4 41,1 16,7 0,71

GC25-70 0,0 82,4 82,4 1,61

einschließlich 39,6 48,8 9,2 8,37

Anmerkungen: Alle angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrlängen; die wahre Mächtigkeit beträgt etwa 55 % der Bohrlängen.

Abbildung 2: Längsschnitt durch die Tyro Main Zone mit Darstellung der Löcher GC25-65 bis GC25-70.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81571/WPGPR25-33_DE_PRcom.002.jpeg

Zusammenfassung

Die Bohrlöcher GC25-65, -66 und -67 wurden in der südlichsten Ausdehnung der Tyro Main Zone am oder neben der Kreuzung mit der Verwerfung White Spar niedergebracht (Abbildung 1). Quarzgänge und verfestigte Brekzien sind hier weit verbreitet, enthalten jedoch generell weniger als 1 g/t Au. Es wird vermutet, dass die Verwerfung White Spar eine intramineralische Verwerfung mit einem erheblichen Anteil an postmineralischer Bewegung ist. Die Goldgehalte nehmen im Bereich der Verwerfung ab, was auf eine Dislokation der Goldzone nach unten hindeuten könnte. Bohrloch GC25-67 wurde in die Tyro Main Zone und in das unmittelbare Liegende der Verwerfung White Spar niedergebracht. Die Goldmineralisierung war hier stark durch postmineralische Verwerfungen versetzt, was äußerst variable Bohrergebnisse zur Folge hatte.

Bohrloch GC25-70

Bohrloch GC25-70 wurde auf Linie 500 (Abbildung 2) niedergebracht und offenbarte weit verbreitete und stellenweise ausgeprägte Quarzgänge und Brekzien von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 82,4 m. Dieser Abschnitt lieferte einen Gehalt von 1,61 g/t Au. Diese Ergebnisse stimmen mit den Werten aus benachbarten Bohrlöchern überein: GC25-69, weiter südlich, ergab 1,92 g/t Au auf 76,2 m und GC24-30 (Kern) 1,53 g/t Au auf 52,25 m weiter unten (Abbildung 2). Die Ergebnisse aus GC25-71 (weiter nördlich) stehen noch aus. Das Ziel besteht darin, durch die Bereitstellung von Gehalts- und Volumendaten im obersten Teil des Erzgangsystems, der die begrenzten historischen Abbaustätten umfasst, die Mächtigkeiten und den Gehalt des Erzgangs im oberen Bereich auf einer Streichlänge von rund 1 km zu ermitteln (Abbildung 1). Die Ergebnisse untermauern die Kontinuität von Gehalt und Mächtigkeit in diesem Bereich des Erzgangsystems.

Abbildung 3: Querschnitt durch Bohrloch GC25-70 einschließlich GC24-30 (Kern) und GC25-40.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81571/WPGPR25-33_DE_PRcom.003.png

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von ungefähr 10 cm, und die Proben haben ein ungefähres Gewicht von 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Brei-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards und Leerproben wurden vor Ort eingesetzt als auch Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Verfahren zur Überwachung der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in vier aussichtsreichen Projekten im Bereich des Walker Lane Trends, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

