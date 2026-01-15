Zwischen Aktionismus und Stillstand entsteht Richtung

Die Bluestone-Methodik schafft den verbindenden Rahmen für Wandel: Damit Projekte nicht verpuffen, sondern gemeinsam Richtung und Wirkung entfalten.

Viele Unternehmen spüren: Es fehlt nicht an Energie – es fehlt an Richtung. Nach dem Startblock aus der Quelle (SmartStart) geht es jetzt darum, das Feuerwerk der Einzelvorhaben zu ordnen – mit einem verbindenden Rahmen. Strategieprojekte, Kulturprogramme, Transformationen, agile Piloten und Change-Maßnahmen laufen parallel: oft gut gemeint, manchmal gut gemacht, aber selten gut verbunden. Das Ergebnis? Hohe Aktivität, wenig gemeinsame Klarheit.

In diesem Beitrag zeigen wir, wie aus vielen Einzellandkarten eine gemeinsame Orientierung entsteht – und wie die neun Bluestone-Ankerpunkte helfen, Fragmentierung zu beenden. „Die Herausforderung in komplexen Organisationen ist nicht, Projekte zu starten“, sagt Wolfgang Vögele. „Die Herausforderung ist, sie so miteinander zu verbinden, dass sie in eine Richtung wirken. Genau dafür haben wir Bluestone mit neun Ankerpunkten entwickelt.“

Bluestone-Ankerpunkte: Ihre Landkarte für Wandel

Die neun Bluestone-Ankerpunkte sind das Herzstück der Methodik. Sie bilden eine gemeinsame Landkarte für Veränderung – von Motivation & Sinn bis hin zur Ergebnissicherung und Weiterentwicklung.

Sie klären unter anderem:

* Motivation & Sinn – Warum machen wir uns auf den Weg?

* Rahmen & Leitplanken – In welchem Spielfeld bewegen wir uns?

* Beteiligte & Stakeholder – Wer muss an Bord sein, damit der Wandel trägt?

* Spannungsfelder & Herausforderungen – Was treibt uns, was bremst uns?

* Zielbild & Wirkungsfeld – Wohin wollen wir, welche Wirkung soll entstehen?

* Handlungsfelder & Umsetzung – Was tun wir konkret – mit welchen Rollen?

* Entscheidungen & Prioritäten – Was ist jetzt wirklich wichtig – und was kann warten?

* Wirkung & Resonanz – Was zeigt sich tatsächlich – was verändert sich?

* Ergebnisse & Weiterentwicklung – Was bleibt – und was beginnt von hier aus neu?

Damit entsteht ein Navigationssystem, das von Projekt zu Projekt gleich bleibt – auch wenn Themen, Methoden oder Teams wechseln.

Drei Ebenen von Orientierung: Nordstern, Kompass, Ankerpunkte

Bluestone verbindet drei Ebenen von Orientierung:

* Nordstern – steht für das gemeinsame Zielbild: das Wozu und Wohin, an dem sich alle ausrichten.

* Kompass – steht für Prinzipien und Haltungen, nach denen im Alltag entschieden wird.

* Ankerpunkte – sind die konkreten Haltepunkte im Prozess, an denen geklärt, entschieden und nachjustiert wird.

So entsteht ein klares Bild:

Bluestone gibt Nordstern, Kompass und Ankerpunkte – drei Ebenen von Orientierung, die zusammen ein Ganzes ergeben.

Von Inseln zur gemeinsamen Landkarte

Ohne gemeinsame Landkarte entstehen in vielen Organisationen „Inseln“:

* Jede Abteilung entwirft ihre eigene Strategie-Präsentation.

* Jede Veränderungsinitiative definiert eigene Ziele, Begriffe und Kennzahlen.

* Jede agile Einheit arbeitet in ihren eigenen Sprints – ohne Bezug zum Ganzen.

Die Folge:

* Führungsgremien diskutieren aneinander vorbei.

* Mitarbeitende erleben ständig neue Schlagworte, aber wenig erkennbare Linie.

* Entscheidungen werden mühsam – weil jeder von einer anderen Ausgangsfolie startet.

Die Bluestone-Ankerpunkte schaffen hier einen gemeinsamen Referenzrahmen. Unterschiedliche Bereiche können ihre Themen in dieselbe Struktur eintragen – und sehen auf einen Blick, wo sie sich ergänzen, wo sie sich überlappen und wo Lücken sind.

Wie Bluestone mit bestehenden Methoden zusammenspielt

Ein wichtiger Punkt: Bluestone ersetzt keine etablierten Methoden.

Design Thinking, Scrum, OKR & Co. bleiben wertvolle Werkzeuge – aber sie brauchen einen Rahmen.

Bluestone sorgt dafür, dass:

* Workshops nicht als einmalige Ereignisse verpuffen,

* agile Sprints an einem klaren Zielbild ausgerichtet sind,

* OKR nicht zur reinen Kennzahlen-Übung werden, sondern mit Sinn und Wirkung verbunden bleiben.

„Bluestone sagt nicht: „Vergiss alles, was du bisher gelernt hast'“, betont Vögele. „Im Gegenteil: Die Methode hilft, vorhandene Kompetenzen zu bündeln – und aus dem Wunsch nach einem Neustart einen gangbaren Weg zu machen.“

Damit diese gemeinsame Landkarte nicht nur im Führungskreis bleibt, braucht es Formate, in denen Menschen die Ankerpunkte selbst anwenden. Genau hier setzen später die SmartSkill-Formate der LACON.academy an.

Einladung zur Verbindung: Die Blaupause für Ihren Wandel

Die Bluestone-Ankerpunkte sind die Blaupause, um bestehende und neue Vorhaben miteinander zu verbinden:

* Sie machen sichtbar, wo Klarheit fehlt.

* Sie helfen, Spannungen zu benennen, statt sie zu überdecken.

* Sie unterstützen Führungsteams dabei, Prioritäten zu setzen – und diese nachvollziehbar zu kommunizieren.

LACON lädt Führungskräfte, Projektverantwortliche und Berater:innen ein, die Bluestone-Ankerpunkte als gemeinsame Denkbasis zu nutzen – im Rahmen von SmartConsult, als Startblock in SmartStart und als Fundament für einen strategischen Neustart 2026.

Nächster Schritt

* Laden Sie das Whitepaper „Von der Flamme zur Quelle“ herunter und vertiefen Sie die Grundlagen der Bluestone-Methodik.

* Vereinbaren Sie ein SmartConsult-Erstgespräch, um Ihre aktuelle Projektlandschaft in eine belastbare, agile Architektur für Ihren Wandel zu überführen.

[LINK ZUM WHITEPAPER]

[LINK ZUM KONTAKTFORMULAR]

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LACON Consulting GmbH

Herr Wolfgang Vögele

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: +49 7543 939877-0

web ..: https://lacon.consulting

email : wolfgang.voegele@lacon.consulting

LACON Consulting GmbH mit Sitz in Langenargen am Bodensee unterstützt Unternehmen an Wendepunkten – wenn ein Neustart, eine Neuausrichtung oder ein kritischer Geschäftsübergang ansteht. Seit 1991 verbinden wir Designkompetenz, Beratungsexpertise und unternehmerisches Denken, um Strategien, Geschäftsmodelle und Organisationen zukunftsfähig zu gestalten.

Kern unseres Angebots ist das Bluestone® SmartSystem mit den Bausteinen SmartStart (klarer Einstieg in den Neustart), SmartAction (Umsetzung in marktfähige Lösungen) und SmartConsult (maßgeschneiderte Strategie- und Transformationsprojekte), ergänzt durch SmartSkill und die LACON.academy für Trainings und Toolkompetenz.

Unsere designbasierte, systemische Methodik erweitert klassisches Design Thinking: Wir denken vom Zielbild her, beziehen Struktur, Prozesse und Kultur ein und begleiten von der Analyse bis zur praktischen Verankerung im Alltag. Typische Einsatzfelder sind Neupositionierung, Fusionen, Joint Ventures, Management-Buy-outs, Corporate Start-ups und der Aufbau neuer Geschäftsfelder.

LACON steht für Klarheit, Orientierung und Wirksamkeit im Wandel – für Kunden, die nicht nur reagieren, sondern ihre Zukunft bewusst gestalten wollen.

Pressekontakt:

LACON Consulting GmbH

Herr Wolfgang Vögele

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen

fon ..: +49 7543 939877-0

email : wolfgang.voegele@lacon.consulting

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.