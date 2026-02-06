Sicherheit im Wandel: LACONs SmartSystem bringt Klarheit in die Neuausrichtung.

LACONs SmartSystem verbindet Beratung, Ausrichtung, Kompetenzaufbau und Umsetzung zu einem klaren Rahmen, der Unternehmen 2026 sicher durch Strategie- und Transformationsprozesse führt.

LACON Consulting verbindet die vier entscheidenden Bausteine jeder erfolgreichen Transformation – Beratung, Ausrichtung, Kompetenzaufbau und Umsetzung – zu einem integrierten System, das Unternehmen sicher und klar durch ihre Neuausrichtung führt.

Viele Unternehmen wollen 2026 mit einem zentralen Projekt starten: einer neuen Strategie, einem Kulturwandel, einer Transformation oder oder einem neuen Produktprogramm. Doch je länger der Weg, desto deutlicher wird: Ein einzelnes Projekt reicht nicht aus, wenn Strategie, Ausrichtung, Kompetenzaufbau und Umsetzung nicht zusammenspielen. Genau hier setzt das SmartSystem von LACON an.

SmartSystem – Ihr Rahmen für den Neustart 2026

Das SmartSystem bündelt vier Bausteine, die gemeinsam eine tragfähige Architektur für Veränderung bilden:

* SmartConsult – Strategische Klarheit gewinnen

Die richtigen Hebel erkennen und Entscheidungen absichern. Analyse, Zielbild, Entscheidungslogik. Priorisierung für den Neustart.

* SmartStart – Ausrichtung, die trägt

Gemeinsames Zielbild, definierte Leitplanken und ein 90-Tage-Fokus für Orientierung und Energie im Führungsteam.

* SmartSkill – Kompetenzen, die wirken

Bluestone-Tools lernen, üben und verankern. In Trainings, Coachings und Lernformaten, damit Gestaltungskraft im Unternehmen bleibt.

* SmartAction – Umsetzung mit Wirkung

Pilotieren, testen, verbessern, in konkreten Vorhaben, damit Ideen nicht im Konzept stecken bleiben, sondern im Alltag Wirkung entfalten.

Die Logik dahinter ist einfach:

* Consulting (SmartConsult, SmartStart, SmartAction) klärt, berät, konzipiert und begleitet.

* Die LACON.academy mit SmartSkill bringt das Wissen in die Organisation, in die Breite und in die Anwendung.

So entsteht aus einem einmaligen Projekt kein Strohfeuer, sondern eine wachsende, interne Gestaltungskraft.

Vom Einzelprojekt zum System

Viele Unternehmen kennen das Muster:

* Ein Beratungsprojekt liefert gute Analysen, doch nach dem Abschluss fehlen Anschluss und Verankerung.

* Ein Workshop erzeugt Energie, doch der Alltag holt alle ein, bevor Strukturen sich ändern.

* Trainings werden gebucht, aber sie bleiben losgelöst von der konkreten strategischen Richtung.

Das SmartSystem setzt genau an dieser Stelle an. Es sorgt dafür, dass:

* Beratung, Workshop und Training auf einer Linie liegen,

* Führung und Schlüsselrollen nicht nur informiert, sondern befähigt werden,

* Umsetzung nicht „nebenher“ passiert, sondern strukturiert begleitet wird.

So wird aus „Wissen“ Schritt für Schritt Können, und aus „Können“ gelebte Praxis.

Die Rolle von Bluestone® im SmartSystem

Bluestone ist der methodische Rahmen, der alle SmartSystem-Bausteine verbindet:

* SmartConsult nutzt die Bluestone-Logik, um komplexe Situationen zu ordnen.

* SmartStart arbeitet mit den neun Ankerpunkten, um Sinn, Zielbild und Leitplanken zu klären.

* SmartSkill übersetzt Bluestone in praxistaugliche Tools und Lernformate.

* SmartAction setzt Vorhaben entlang der Ankerpunkte um und macht Wirkung sichtbar.

Damit bleibt die innere Struktur gleich, auch wenn Themen, Teams oder Projekte wechseln.

Führungskräfte und Mitarbeitende bewegen sich nicht ständig in neuen Logiken, sondern in einem vertrauten Rahmen.

Die Brücke von der Serie zum System

Die Artikelserie „Von der Flamme zur Quelle“ zeichnet eine Bewegung:

* Artikel 1: Der Mindset-Shift von der Flamme zur Quelle. Weg vom Dauerfeuer des Aktionismus, hin zu innerer Klarheit.

* Artikel 2: SmartStart als Startblock aus der Quelle. Ein bewusster Beginn statt des nächsten Maßnahmenplans.

* Artikel 3: Die neun Bluestone-Ankerpunkte als agile Architektur. Von vielen Einzelprojekten zur gemeinsamen Landkarte.

* Artikel 4 (dieser Beitrag): Das SmartSystem: der Rahmen, der Beratung, Ausrichtung, Kompetenzaufbau und Umsetzung zu einem Ganzen verbindet.

So entsteht ein roter Faden:

SmartConsult: verstehen und entscheiden.

SmartStart: gemeinsam beginnen, mit Sinn, Bild und Fokus.

SmartSkill: Menschen befähigen, damit der Rahmen in die Fläche wirkt.

SmartAction: konsequent umsetzen. Im Alltag, nicht nur auf Folien.

Damit wird aus der Bewegung „Von der Flamme zur Quelle“ kein einmaliges Bild, sondern ein praktischer Rahmen für Unternehmen, die 2026 als echten Wendepunkt nutzen wollen.

So endet das Dauerfeuer – und beginnt die Quelle als System für Klarheit und Wirkung.

Einladung: 2026 als Jahr der gestalteten Veränderung

LACON lädt Führungskräfte, Projektverantwortliche und Verantwortliche in HR und Organisationsentwicklung ein, das SmartSystem als Rahmen für ihren eigenen Neustart zu prüfen.

Wer 2026 nicht mit dem nächsten Maßnahmenplan starten will, sondern mit einer klaren Architektur für Veränderung, findet im SmartSystem den passenden Rahmen. Es verbindet Beratung, Haltung, Struktur und Kompetenzaufbau zu einem wirkungsvollen Gesamtansatz.“

Mehr erfahren

* Verschaffen Sie sich einen Überblick über das SmartSystem aus SmartConsult, SmartStart, SmartSkill und SmartAction auf SmartSystem

* Vereinbaren Sie ein unverbindliches SmartConsult-Erstgespräch, wenn Sie 2026 mit einer klaren Architektur für Veränderung starten möchten. Kontakt für Erstgespräch

* Entdecken Sie die LACON.academy, um Bluestone-Kompetenzen in Ihrem Unternehmen aufzubauen und zu verstetigen. LACON Academy

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LACON Consulting GmbH

Herr Wolfgang Vögele

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: +49 7543 939877-0

web ..: https://lacon.consulting/

email : wolfgang.voegele@lacon.consulting

LACON Consulting GmbH mit Sitz in Langenargen am Bodensee unterstützt Unternehmen an Wendepunkten – wenn ein Neustart, eine Neuausrichtung oder ein kritischer Geschäftsübergang ansteht. Seit 1991 verbinden wir Designkompetenz, Beratungsexpertise und unternehmerisches Denken, um Strategien, Geschäftsmodelle und Organisationen zukunftsfähig zu gestalten.

Kern unseres Angebots ist das Bluestone® SmartSystem mit den Bausteinen SmartStart (klarer Einstieg in den Neustart), SmartAction (Umsetzung in marktfähige Lösungen) und SmartConsult (maßgeschneiderte Strategie- und Transformationsprojekte), ergänzt durch SmartSkill und die LACON.academy für Trainings und Toolkompetenz.

Unsere designbasierte, systemische Methodik erweitert klassisches Design Thinking: Wir denken vom Zielbild her, beziehen Struktur, Prozesse und Kultur ein und begleiten von der Analyse bis zur praktischen Verankerung im Alltag. Typische Einsatzfelder sind Neupositionierung, Fusionen, Joint Ventures, Management-Buy-outs, Corporate Start-ups und der Aufbau neuer Geschäftsfelder.

LACON steht für Klarheit, Orientierung und Wirksamkeit im Wandel – für Kunden, die nicht nur reagieren, sondern ihre Zukunft bewusst gestalten wollen.

Pressekontakt:

LACON Consulting GmbH

Herr Wolfgang Vögele

Eugen-Kauffmann-Str. 18

88085 Langenargen

fon ..: +49 7543 93977-0

email : wolfgang.voegele@lacon.consulting

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.