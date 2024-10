P2P Group präsentiert bahnbrechende KI-Entwicklungen, darunter ein Halbleitersystem mit räumlicher Intelligenz auf einem Chip

– Erste Phase erfolgreich, mit Aufzeichnung von Herzfrequenz, Atmung und Standort

– Die Monetarisierungsphase ist im Gange und zielt auf eine Bruttogewinnmarge von 80-90 Prozent für das Unternehmen sowie die Eliminierung von Kosten für Spezialhardware für die Kunden ab, indem das Hauptaugenmerk auf die Nutzung von WiFi-Mesh-Netzwerktopologie gerichtet wird (mit positiven ersten Ergebnissen und entwickelter IP)

– ermöglicht den Einsatz an jedem beliebigen Ort für eine breite Palette von Überwachungsanwendungen sowie Transformation ganzer Märkte mit Kunden, die bereits auf der Warteliste des Unternehmens stehen

Vancouver, British Columbia, den 23. Oktober 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited (P2P Group oder das Unternehmen) (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich, bedeutsame KI-Fortschritte bei seinen Standard-WiFi-Signalfunktionen für Verbraucher- und Militäranwendungen bekannt zu geben.

Die Fortschritte umfassen neue Funktionen sowohl für die unternehmenseigene SafeWave-Technologie, die eine nahtlose Integration für die Nutzung durch Verbraucher unterstützt, als auch für das auf das Militär ausgerichtete StealthWave-Produkt, das sich auf das steigende Interesse in den Bereichen Verteidigung, Notfalldienste und Industrie fokussiert, indem es die Triangulation von WiFi-Mesh-Routern oder Mikrochip-Halbleiter-basierten Lösungen ermöglicht.

SafeWave hat bereits Interesse in den Bereichen Altenpflege und Einzelhandel geweckt, da die kosteneffektive, einfach zu implementierende Plattform den Bedarf an spezieller Hardware überflüssig macht. StealthWave wird inzwischen in Richtung Kommerzialisierung weiterentwickelt und meistert wichtige Herausforderungen im Feldeinsatz, die mit aktuellen Technologien nicht gelöst werden können. Diese multifunktionale Fähigkeit positioniert StealthWave als das ultimative Tool für groß angelegte taktische Einsätze.

Erster Meilenstein erreicht

Die selbstkalibrierende Wi-Fi-Sensortechnologie des Unternehmens hat die Herzfrequenz, die Atmung und den Standort unter Verwendung vorhandener WiFi-Signale von einem einzigen Gerät erfolgreich aufgezeichnet. Die Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Genauigkeit im Vergleich zu Spezialgeräten zur Überwachung von Herzfrequenz und Atmung.

Dieser Durchbruch im Bereich der räumlichen Intelligenz und Überwachung verdeutlicht das Potenzial für eine breite Anwendung in unterschiedlichen Sektoren. Siehe www.youtube.com/shorts/zAa5W0xPdRo

Monetarisierungsphase im Gange

Die zweite Entwicklungsphase liefert bahnbrechende Erfolge bei der Triangulation von Signalen mehrerer Router, um die Verfolgungsgenauigkeit zu verbessern. Durch die Nutzung von WiFi-Mesh-Netzwerken ersetzt die P2P Group herkömmliche Hardwaresensoren wie Kameras sowie Spezialgeräte und ermöglicht so Anwendungen im privaten, industriellen, militärischen und polizeilichen Bereich. Je mehr Signalpunkte im Netzwerk vorhanden sind, desto größer ist die Intelligenz und der Wert ohne zusätzliche Komplexität.

Der einzigartige Ansatz der P2P Group optimiert die hochauflösende Verfolgung durch Mesh-Netzwerkinstallationen, wobei die Technologie in Halbleitern eingebettet ist. Diese Triangulation von Routern kombiniert einen proprietären Selbstkalibrierungsalgorithmus, KI/ML-Fähigkeiten und eine moderne Netzwerktopologie, um eine hochskalierbare, ganzheitliche Lösung zu liefern.

Schutz des geistigen Eigentums

Das Unternehmen prüft mehrere Patente, um seine Innovationen bei Selbstkalibrierungsalgorithmen, Mesh-Netzwerktopologie und KI/ML-Techniken zu schützen. Die IP-Strategie legt den Schwerpunkt auf Softwareentwicklungen für die nahtlose Integration in bestehende WiFi-Systeme oder Halbleiter, um die Datenverarbeitung zu beschleunigen und deren Kosten zu senken.

Strategische Vision und Marktmöglichkeit

Die Strategie der P2P Group dreht sich um ein entwicklergesteuertes Ökosystem mit flexiblen APIs, das die rasche Einführung von KI-gestützter Standortverfolgung erleichtert. Das nutzungsbasierte Preismodell peilt aufgrund der Skalierbarkeit von Cloud- und Halbleitersystemlösungen auf einem Chip eine Bruttomarge von 80 bis 90 Prozent an.

Unsere KI-Durchbrüche definieren die Möglichkeiten von WiFi-Signalen neu und transformieren ganze Märkte, sagte Ed Clarke, CEO der P2P Group. Wir sind dem Zeitplan voraus, was eine gute Nachricht für die Kunden auf unserer Produktwarteliste sowie für unsere Pläne hinsichtlich der Markteinführung im Militärsektor ist.

Privatplatzierung zur Kommerzialisierung

Das Unternehmen ist nun bestrebt, durch eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt bis zu 400.000 CAD zu erzielen, die aus bis zu 5.714.285 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Ausgabepreis von 0,07 CAD pro Einheit bestehen.

Jede Einheit beinhaltet eine Stammaktie des Unternehmens (Aktie) und einen halben Optionsschein für den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein ein Optionsschein), wobei der Optionsschein über einen Zeitraum von 24 Monaten zu einem Preis von 0,14 CAD ausgeübt werden kann.

Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen bei über 0,20 CAD liegt, kann das Unternehmen den Ausübungszeitraum der Optionsscheine vorverlegen, wobei die Inhaber verpflichtet sind, innerhalb von zehn Werktagen zu handeln. Die Aktien unterliegen in allen verkaufenden Rechtsprechungen einer viermonatigen Haltefrist, beginnend mit dem Abschlussdatum. Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden als Betriebskapital verwendet werden.

In Zusammenhang mit dem Angebot könnte das Unternehmen an registrierte Personen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 7 Prozent jener Bruttoeinnahmen zahlen, die durch die vom Vermittler vermittelten Personen investiert wurden.

Über die P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com.

Investorenkontakt:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel: (+1) 604 339-0339

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

P2P Group Ltd.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@p2pbeauty.com

Pressekontakt:

P2P Group Ltd.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

email : info@p2pbeauty.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.