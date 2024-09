P2P Group unterzeichnet strategischen Kooperationsvertrag, um mit seiner hochmodernen, taktischen, räumlichen Intelligenz Technologie „StealthWave“ in den Militärsektor einzutreten

– Strategische Expansion zur Bereitstellung von Gesundheits- und Sicherheitslösungen für Militär-, Regierungs- und Polizeipersonal

– eröffnet dem Unternehmen einen bedeutenden neuen Zielmarkt

– Die diskrete Inturai-Technologie und ihre einzigartige Fähigkeit, Informationen und Ereignisse zu erfassen, sind die wesentlichen Gründe für die Partnerschaft mit Spicy Corp.

Vancouver, British Columbia, den 26. September 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited (P2P Group oder das Unternehmen) (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich, bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Inturai eine strategische Partnerschaft mit Spicy Corp., einem spezialisierten nordamerikanischen Anbieter von Verteidigungslösungen, eingegangen ist, um seinen Eintritt in den militärischen Bereich voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit stärkt die skalierbare Intelligenz-Strategie von Inturai sowie ihre Fähigkeit, die Gesundheit und Sicherheit des Personals in Einsatzsituationen mit räumlicher Intelligenz der nächsten Generation zu verbessern.

Im Rahmen dieses Vertrages wird Spicy Corp. sein umfassendes Netzwerk einsetzen, um die Inturai-Technologie der P2P Group mit seinem hochmodernen Produkt für räumliche Intelligenz StealthWave bei wichtigen Verteidigungsorganisationen einzuführen. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit dem Ziel von Inturai, Zugang zum Verteidigungssektor zu erhalten, und zwar durch die Bereitstellung innovativer Lösungen, die die Lageerkennung und die operative Effizienz verbessern und damit letztendlich das militärische Personal schützen.

Nathan Fry, President von Spicy Corp. und strategischer Führer im Bereich Verteidigungslösungen, kommentierte die Entscheidung zur Partnerschaft mit der P2P Group wie folgt: Wir lieben es, schwierige Probleme zu lösen. Die StealthWave-Technologie von Inturai bietet unvergleichliches Potenzial für die Lieferung entscheidender Erkenntnisse, wo konventionelle Methoden versagen. Diese Partnerschaft wird Verteidigungsorganisationen mit den Tools ausstatten, die sie benötigen, um sicher und effektiv zu arbeiten.

Ed Clarke, CEO der P2P Group, betonte die Bedeutung dieser Partnerschaft: Unsere Kooperation mit Spicy Corp. stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Zielsetzung dar, den Verteidigungssektor mit fortschrittlicher räumlicher Intelligenz auszustatten. Wir sind begeistert über das Potenzial, das diese Kooperation bietet, während wir an wirkungsvollen Lösungen arbeiten, die die Gesundheit und Sicherheit von Offizieren in schwierigen taktischen Umgebungen priorisieren.

Gemäß den Bedingungen des Partnerprogramm-Vertrages wird Spicy Corp. als nicht exklusiver Partner agieren und mit der P2P Group zusammenarbeiten, um den Vertrieb von StealthWave und verwandten Services an Verteidigungsorganisationen voranzutreiben. Dieses gemeinsame Ertragsmodell ermöglicht es beiden Parteien, die wachsende Nachfrage im Hinblick auf hochentwickelte Technologien im Bereich räumliche Intelligenz zu befriedigen, die darauf ausgelegt sind, das militärische Personal im Feld und bei taktischen Operationen zu schützen. Das Projekt ist als Gewinnbeteiligungsmodell angelegt, wobei die Erträge derzeit gering sind, da sich die Partnerschaft noch in der Anfangsphase befindet.

Über Spicy Corp.

Spicy Corp. ist ein nordamerikanisches Unternehmen, das die Einführung hochmoderner Lösungen durch die Verteidigungs-, Regierungs- und Polizeiorganisationen der Five-Eyes-Länder beschleunigt. Das Unternehmen setzt auf hochmoderne Technologien, um den Erfolg von Missionen im Regierungs- und Militärsektor sicherzustellen.

Spicy Corp. bringt mit seiner tiefgreifenden Fachkompetenz Innovationen voran und ermöglicht es den Verteidigungsorganisationen, in der sich rasch verändernden Bedrohungslandschaft immer die Nase vorn zu haben. Besuchen Sie bitte www.spicycorp.com für weitere Informationen.

Über die P2P Group

Die P2P Group ist führend bei der Transformation von Gesundheit und Sicherheit mithilfe von fortschrittlichen Technologielösungen zur Schaffung von intelligenteren und sichereren Räumen. Die P2P Group beliefert Branchen wie das Gesundheitswesen, Smart Homes und Industrieanlagen und hat sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen überall ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.P2P-Group.com.

Kontakt:

Ed Clarke

Chief Executive Officer

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als unrichtig erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

