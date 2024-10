Orestone veröffentlicht Überblick und Explorationspläne für sein Projekt Las Burras

23. Oktober 2024 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (FWB: O2R2) (das Unternehmen) freut sich, einen Überblick über das Projekt Las Burras-Incahuasi und die zukünftigen Explorationspläne zu geben. Das Projekt Las Burras-Incahuasi beherbergt zwei große kupfer-, gold- und molybdänführende Porphyrsysteme in der argentinischen Provinz Salta, rund 100 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta. Die Porphyrsysteme Las Burras und Incahuasi, die rund drei Kilometer voneinander entfernt liegen, wurden zum Teil durch Kartierungen, Probenahmen, Grabungen, geophysikalische Messungen und in begrenztem Umfang auch Bohrungen definiert. Das Projektgelände wurde noch nicht ausreichend erkundet und seit mehr als zehn Jahren wurden hier keine Arbeiten mehr durchgeführt.

Die Systeme wurden zunächst mittels induzierter Polarisation und Magnetfeldmessungen definiert und zeichnen sich durch geringe Widerstände und hohe Leitfähigkeit sowie geringe Magnetisierung aus, was für große Porphyrsysteme typische Eigenschaften sind. Darüber hinaus wurden im Randbereich mehrere Goldvorkommen in Form von Erzgängen und Trümmerzonen kartiert, die ebenfalls typischerweise mit Porphyrsystemen in Verbindung stehen. (Für nähere Informationen zu Las Burras hier klicken)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77212/2024-04_ORESTONE_DE_PRcom.001.png

Im Rahmen der ersten Bohrungen wurde eine anomale Kupfer-Gold- bzw. Molybdänmineralisierung durchteuft, die sich über Abschnitte von bis zu 300 Metern und in einigen Fällen über die gesamte Bohrlochlänge erstreckt. Diese mineralisierten Abschnitte lieferten im Rahmen der Analyse zwischen 0,10 und 0,40 Prozent Kupfer sowie 0,01 ppm Gold, was in etwa den Abschnitten im Randbereich großer Kupfer-Porphyre in diesem Gebiet entspricht. Im Bereich der möglicherweise 1000 bis 4000 Meter weit reichenden Ausläufer dieser Zielzonen, die mit einer flachen Abraumschicht bedeckt sind, wurden noch keine weiteren Erkundungsbohrungen durchgeführt.

Orestone plant eine luftgestützte Magnetotellurikmessung (MT) über einem 18 Quadratkilometer großen Gebiet, das die beiden Porphyrsysteme Las Burras und Incahuasi umfasst. Damit sollen innerhalb dieser großen Zielzonen vorrangige Bohrziele sowohl in Oberflächennähe als auch in der Tiefe klarer definiert werden. Orestone hat Subunternehmen mit Spezialisierung auf Geophysik ermittelt und kontaktiert, die für die Durchführung des Messflugs in Argentinien qualifiziert sind, und ihnen den Größenumfang des zu erkundenden Areals und den Arbeitsumfang übermittelt. Derzeit werden Gespräche über die Parameter für die Angebotslegung und den Zeitplan geführt.

David Hottman, CEO von Orestone, erläutert: Orestone kann sich über zwei faszinierende und strategisch günstige Projekte in seinem Explorationsportfolio freuen: die oben erwähnte kupferführende Porphyrkonzession Las Burras-Incahuasi in Argentinien und einen vorwiegend goldführenden Porphyrtrend im Projekt Captain in der kanadischen Provinz British Columbia. Jedes dieser Konzessionsgebiete beherbergt zwei große Zielzonen, die in gut mineralisierte Systeme eingebettet sind und ein beachtliches Ressourcenpotenzial aufweisen. Die Porphyrziele mit Kupfer-, Gold- und Molybdänmineralisierung bei Las Burras in Argentinien erstrecken sich entlang eines prominenten Strukturkorridors und sind in einen ähnlichen geologischen Terran eingebettet wie mehrere große Lagerstätten in Argentinien und Chile. Wir von Orestone setzen in unseren Explorationsprogrammen modernste geologische und geophysikalische Methoden ein und planen die Durchführung einer AirMT-Messung über den Zielzonen beider Projekte, um die konduktiven Porphyrziele kosteneffizient definieren und verfeinern zu können, damit diese systematisch anhand von Bohrungen erkundet werden können. Beide potenzialreichen Projekte können in puncto Erhaltung und Exploration mit einem relativ günstigen Kostenprofil aufwarten, und gerade jetzt, wo alles auf einen Aufschwung im Rohstoffzyklus hindeutet, ist der Zeitpunkt günstig. Aus Sicht des Unternehmens nehmen die Investmentmärkte langsam Notiz von Firmen im Explorationsstadium, und das könnte auch die Verfügbarkeit von Finanzmittel für die Mineralexploration verbessern. In Kombination mit Orestones Zugang zu Gold- und auch Kupferprojekten könnte sich dieser Trend im Falle einer großen Entdeckung für die Aktionäre durchaus bezahlt machen.

Orestone hat die Möglichkeit, sich zu günstigen Bedingungen eine Beteiligung von bis zu 75 Prozent an der 56,8 Quadratkilometer großen Porphyrkonzession Las Burras-Incahuasi zu sichern (siehe Pressemeldung vom 3. September 2024).

Gary Nordin, P.Geo, ein Direktor des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Nordin hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Orestone Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in Vancouver, British Columbia. Das primäre Asset des Unternehmens ist das zu 100 Prozent in seinem Eigentum befindliche Gold-Kupferprojekt Captain im nördlichen Zentrum von BC, in dem ein großes, von Gold dominiertes Porphyr-System lagert. Das Konzessionsgebiet Las Burras, auf dessen Erwerb eine Option in Salta, Argentinien, erworben wurde, bietet dem Unternehmen eine umfangreiche Kupferposition. Beide Projekte verfügen über Straßenzugang und sind für die ganzjährige Exploration geeignet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Orestone unter: www.orestone.ca

