Nexcel Metals mobilisiert nach Abschluss einer Explorationslizenzvereinbarung eine Diamantbohranlage für das Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

Vancouver, British Columbia / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, die Mobilisierung einer Diamantbohranlage zum Standort des unternehmenseigenen Wolframprojekts Burnt Hill (das Projekt) bekannt zu geben. Das Projekt befindet sich unweit von Boiestown im Zentrum der kanadischen Provinz New Brunswick. Dieser Schritt folgt im Anschluss an die Unterzeichnung einer Explorationslizenzvereinbarung (Exploration License Agreement) mit der Firma Miramichi Timber Holdings Limited und deren Grundstücksverwalter J.D. Irving, Limited (JDI), die dem Unternehmen den obertägigen Zugang zum Projektgelände ermöglicht. Die Bohrungen werden von der Firma ICor Drilling Services (ICor), einem unabhängigen kanadischen Dienstleister für Diamantbohrungen mit Sitz in Penobsquis (New Brunswick), durchgeführt.

Highlights

· Bohranlage mobilisiert: ICor hat eine Diamantbohranlage nach Burnt Hill verlegt, um das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Projektgebiet einzuleiten.

· Explorationslizenzvereinbarung unterzeichnet: Nexcel hat sich durch den Abschluss einer Explorationslizenzvereinbarung mit dem Grundbesitzer Miramichi Timber Holdings Limited und dessen Grundstücksverwalter J.D. Irving, Limited den formellen Zugang zum Projektgelände gesichert.

· Vollständig genehmigt: Die Behörden der Provinz New Brunswick haben ein Diamantbohrprogramm mit einem Bohrvolumen von rund 5.000 Metern, ausgehend von bis zu 15 Bohrplattformen, genehmigt (siehe Pressemitteilung vom 23. Juni 2026).

· Erstes Programm mit sieben Bohrlöchern: Sechs Stepout-Bohrlöcher entlang der Streichrichtung der Lagerstätte Burnt Hill in Abständen von ca. 100 Metern dienen der Suche nach Ausläufern der bekannten Mineralisierung; zusätzlich wird eine Infill-Bohrung im Bereich der Hauptzone der Mineralisierung niedergebracht.

· Protokollierung historischer Bohrkerne wird fortgesetzt: Parallel zu den Bohrungen erfolgt die neuerliche Protokollierung und Beprobung von zehn historischen Bohrkernen hoher Priorität.

Bohrprogramm

Die vom Department of Natural Resources and Energy Development der Provinz New Brunswick am 19. Juni 2026 erteilte Bohrgenehmigung berechtigt Nexcel zur Durchführung eines ersten Explorationsprogramms mit rund 5.000 Metern Diamantbohrungen, ausgehend von bis zu 15 Bohrplattformen, innerhalb der bekannten Mineralisierungszone der Lagerstätte Burnt Hill. Nachdem von JDI die Zugangsberechtigung erteilt wurde, hat das Unternehmen die Bohranlage bereits zum Standort verlegt.

Die erste Bohrphase umfasst sieben Löcher. Die ersten sechs Bohrungen sind als Stepout-Bohrungen entlang der Streichrichtung der Lagerstätte Burnt Hill in Abständen von ca. 100 Metern geplant, um die Kontinuität und Ausdehnung der Wolframmineralisierung über das bereits durch Bohrungen erkundete Gebiet hinaus zu untersuchen. Bohrloch Nr. 7 ist eine Infill-Bohrung, die durch die Mineralisierung der Hauptzone führt.

Insgesamt sollen mit dem Programm moderne Bohrdaten von ausreichender Qualität und Dichte generiert werden, um die Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) zu unterstützen. Es ist ungewiss, ob das Programm zur Abgrenzung einer aktuellen Mineralressource führen wird.

Neuerliche Protokollierung und Beprobung des historischen Bohrkerns

Parallel zu den Bohrungen setzt das Unternehmen sein Programm zur Neuauswertung und Neubeprobung von historischem Bohrkernmaterial aus dem Projekt Burnt Hill fort (siehe Pressemitteilung vom 18. August 2026). Zehn historische Bohrlöcher hoher Priorität, die im Jahr 1979 von der Firma Miramichi Lumber Company Ltd. abgeteuft wurden, werden nochmals protokolliert und beprobt. Diese Bohrlöcher werden für die Erstellung einer potenziellen zukünftigen Mineralressourcenschätzung als besonders wichtig erachtet. Die Proben werden zur Analyse an das Labor von ALS Canada Ltd. in Moncton (New Brunswick) übermittelt. Die Ergebnisse daraus werden mit den neuen Bohrdaten zusammengeführt und in die Geomodellierung einfließen.

Kommentar des CEO

Hugh Rogers, Chief Executive Officer von Nexcel, erklärt: Die Mobilisierung der Bohranlage zum Projekt Burnt Hill ist ein wichtiger Meilenstein für Nexcel und der Auftakt für das erste Bohrprogramm des Unternehmens in diesem Projekt. Wir bedanken uns bei J.D. Irving, Limited für die Kooperation bei der finalen Sicherstellung des obertägigen Zugangs zum Projektgelände und freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit der Auftragsfirma ICor aus New Brunswick, die uns bei der Erkundung der Ausdehnung der Lagerstätte entlang des Streichens unterstützen wird. Zusammen mit den laufenden Arbeiten zur Neuauswertung des historischen Bohrkernmaterials soll dieses Programm die notwendigen Daten für die Erstellung einer aktuellen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung liefern.

Qualifizierte Person

Graham Giles, P.Geo., Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp.

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Liegenschaftspaket in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Bergbaujurisdiktionen auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO & Director

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E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Nexcel erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen bezüglich der Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, des Zeitplans, des Umfangs und der Ergebnisse des Bohrprogramms im Wolframprojekt Burnt Hill, der Neuauswertung und Neubeprobung historischer Bohrkerne sowie der möglichen Erstellung einer aktuellen Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 umfassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel auf der Basis seiner Erfahrungen, seiner Einschätzung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige dieser Risiken außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie anzupassen, um das Vorkommen künftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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