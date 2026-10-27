Mogul Mountain meldet Ergebnisse der Gesteinsproben von bis zu 32,9 g/t Gold und 537 g/t Silber im Projekt Rays-West Dome in Nevada

Vancouver, British Columbia / 27. Oktober 2026 / IRW-Press / Mogul Mountain Ventures Corporation (TSXV: MOGL; FWB: 9HG0; OTC: MGMVF) (Mogul oder das Unternehmen) meldet die Analyseergebnisse von 20 Gesteinsproben, die aus dem Gebiet AP-Voodoo-Discovery auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Rays-West Dome unweit von Tonopah (Nevada) entnommen wurden.

Die Probenahmen aus dem Gebiet AP-Voodoo ergaben Goldwerte von bis zu 32,9 Gramm pro Tonne (g/t) und Silberwerte von bis zu 537 g/t. Diese Ergebnisse liefern weitere geologische Informationen aus mehreren mineralisierten Vorkommen innerhalb des übergeordneten Systems Rays.

Die Probenahmen sind Teil von Moguls laufenden Explorationsarbeiten bei Rays, die die Entnahme von mehr als 1.000 Gesteins- und Bodenproben, geologische Kartierungen, eine drohnengestützte geophysikalische Magnetfeldvermessung und die Bewertung der historischen untertägigen Abbaustätten umfasst haben. Diese Arbeiten haben zur Identifizierung und Verfeinerung mehrerer vorrangiger Explorationsziele bei Rays, darunter die Rays Shear und die Voodoo Shear im Gebiet AP Adit, beigetragen.

Diese Ergebnisse ergänzen eine bereits etablierte Explorationsdatenbank und werden im Rahmen der Verfeinerung von Zielgebieten durch Mogul im Vorfeld der geplanten untertägigen Bohrungen bei AP-Voodoo und der übertägigen Bohrungen bei West Dome mit den Erkenntnissen aus den Kartierungen, geophysikalischen Messungen und historischen unterirdischen Beobachtungen zusammengeführt.

Highlights

· Hochgradige Goldergebnisse bei AP und Discovery: Von den 20 Gesteinsproben, die aus dem Gebiet AP-Voodoo entnommen wurden, lieferten sechs einen Goldwert von mehr als 3 g/t, darunter drei hochgradige Proben mit 15,9 g/t, 31,1 g/t bzw. 32,9 g/t Gold.

· Erhöhte Silberwerte: Die Probenahmen bei Discovery ergaben Silberwerte von bis zu 537 g/t und 473 g/t und lieferten zusätzliche Daten zur Gold-Silber-Mineralisierung in diesem Gebiet.

· Beträchtliche Explorationsdatenbank: Die Verfeinerung von Zielgebieten bei Rays basiert auf mehr als 1.000 Gesteins- und Bodenproben, Kartierungen, drohnengestützten geophysikalischen Magnetfeldmessungen und der Bewertung historischer Abbaustätten.

· Fortschritte in Richtung Bohrungen: Mogul trifft Vorkehrungen für seine geplanten ersten übertägigen Bohrungen bei West Dome und setzt zudem die Vorbereitungen für die untertägigen Bohrungen bei AP Adit zur Erprobung der Voodoo Shear fort.

Ergebnisse der Probenahmen bei AP-Voodoo

Das Gebiet AP-Voodoo umfasst historische Gold-Silber-Abbaustätten und mineralisierte Vorkommen, die Teil des übergeordneten Systems Rays sind. Die unten angeführten ausgewählten Ergebnisse stammen von verschiedenen Stellen und aus unterschiedlichem Probenmaterial wie etwa historischem Prospektionshaldenmaterial und zutage tretenden Quarzgängen. Sie belegen nicht die Kontinuität zwischen AP, Discovery und dem vorgeschlagenen Bohrziel bei der Voodoo Shear.

Ausgewählte Analyseergebnisse sind nachstehend zusammengefasst:

Probe Gold (g/t) Silber (g/t)

25BK1210-1 32,90 32,7

289 31,10 48,1

291 15,90 155,0

293 3,35 63,3

25BK1210-4 3,33 14,6

289-2 3,07 537,0

290 1,93 473,0

Der höchste Goldwert von 32,9 g/t stammt aus einer selektiven Stichprobe von Quarzgangmaterial, die aus einer historischen Prospektionshalde unweit des Erzgangs AP gewonnen wurde. Bei Discovery lieferte eine selektive Stichprobe aus einem 15 bis 30 cm mächtigen, oberflächennah anstehenden Quarzgang 31,1 g/t Gold, während andere Stichproben einen Wert von 15,9 g/t Gold und Silbergehalte von bis zu 537 g/t ergaben.

Die erhöhten Analysewerte belegen das Vorkommen einer Gold-Silber-Mineralisierung an mehreren Probenahmestellen. Mogul wird diese Ergebnisse mit den bestehenden Kartierungen, der umfassenderen Probendatenbank und geophysikalischen Informationen zusammenführen, um eine Priorisierung der Anschlussarbeiten zu ermöglichen.

Offenlegung zu Gesteinsprobenahmen

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Gesteinsproben wurden aus Gebieten von geologischem Interesse selektiv entnommen und umfassten Material aus Quarzgängen, mineralisierten Strukturen, Lesesteinen und historischen Prospektionshalden. Selektive Gesteinsproben sind nicht unbedingt repräsentativ für den allgemeinen Gehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung in den erprobten Gebieten. Die Ergebnisse sollten nicht als Hinweis auf den Gehalt, die Mächtigkeit oder das Wirtschaftspotenzial der jeweiligen mineralisierten Zonen gewertet werden. Es sind weitere Explorationsarbeiten, einschließlich Bohrungen, erforderlich, um das Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung zu bestimmen.

Abbildung 1: Entnahmestellen der Gesteinsproben und neue Goldanalyseergebnisse aus dem Gebiet AP-Voodoo-Discovery im Projekt Rays-West Dome.

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Fortsetzung der Exploration und der Bohrvorbereitungen

Mogul hat auf dem Projekt Rays-West Dome drei vorrangige Zielgebiete für Bohrungen identifiziert: West Dome, die Rays Shear und die Voodoo Shear im Bereich AP Adit. Das Unternehmen setzt die Vorbereitungen für die übertägigen Bohrungen bei West Dome sowie die untertägigen Bohrungen bei AP Adit zur Erprobung der Voodoo Shear fort.

West Dome

Mogul bereitet sich auf sein erstes übertägiges Bohrprogramm bei West Dome vor. Das Unternehmen beabsichtigt hier, das epithermale Gold-Silber-System zu erproben, an die historischen Bohrungen anzuknüpfen und Ziele im Zusammenhang mit dem Kontakt zwischen dem jüngeren Vulkangestein und dem darunterliegenden Grundgestein aus dem Paläozoikum zu untersuchen.

Mogul hat beim Bureau of Land Management (BLM) Absichtserklärungen (Notices of Intent, NOIs) für sein geplantes Bohrprogramm bei West Dome eingereicht, die auch Informationen zu den geplanten Bohrlöchern enthalten, die auf die Erprobung vorrangiger Explorationsziele ausgelegt sind. Das Unternehmen hat zudem Angebote von Bohrunternehmen für seine erste Phase von übertägigen Bohrungen bei West Dome erhalten und prüft diese derzeit.

West Dome stellt ein eigenständiges geologisches Milieu dar, das sich von der bei Rays erkundeten strukturell kontrollierten Gold-Silber-Mineralisierung unterscheidet, wodurch das Unternehmen über zwei verschiedene Explorationsmöglichkeiten auf seinem distriktweiten Grundbesitz verfügt.

AP Adit – Voodoo Shear

Mogul richtet bei AP Adit eine untertägige Bohrstation zur Erprobung der Voodoo Shear ein. Die bestehende untertägige Erschließung ermöglicht die Durchführung eines Bohrprogramms mit Stationen, die sich in relativ enger Nähe zur Zielstruktur befinden, und bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, die Scherzone vom Untergrund aus zu erproben. Die jüngsten Ergebnisse der Probenahmen stellen weitere Erkenntnisse zum umfassenderen Gebiet AP-Voodoo bereit.

Rays Shear

Die Rays Shear ist eines der vornehmlichen Explorationsziele des Unternehmens im übergeordneten Mineralisierungssystem Rays. Vorherige Explorationsarbeiten, die umfassende Gesteins- und Bodenprobenahmen, geologische Kartierungen, eine drohnengestützte geophysikalische Vermessung und eine Untersuchung der historischen untertägigen Abbaustätten umfassten, haben zu Moguls Verständnis der strukturell kontrollierten Gold-Silber-Mineralisierung in diesem Gebiet beigetragen.

Mogul prüft zudem Möglichkeiten zur Instandsetzung von drei historischen senkrechten Minenschächten, die weiteren Zugang für die Durchführung geologischer Kartierungen und Probenahmen in der Tiefe bieten könnten. Dadurch könnte das Unternehmen seinem Verständnis der mineralisierten Strukturen eine dritte Dimension verleihen.

Stellungnahme des Managements

Mike Kobler, President und Direktor von Mogul, sagt dazu:

Diese Ergebnisse ergänzen die umfangreichen bisherigen Explorationsarbeiten bei Rays, der mehr als 1.000 Gesteins- und Bodenproben, geologische Kartierungen, drohnengestützte geophysikalische Magnetfeldmessungen sowie die Untersuchung der weitläufigen historischen untertägigen Abbaustätten umfasst. Sie liefern einen zusätzlichen Nachweis der Gold-Silber-Mineralisierung an mehreren Standorten und helfen uns dabei, die Prioritäten der nächsten Explorationsphase festzulegen.

Rays ist aufgrund der Kombination von mehreren mineralisierten Scherzonen, einer weitläufigen historischen untertägigen Erschließung und der Möglichkeit, ein historisches Produktionsgebiet anhand moderner Explorationsverfahren zu untersuchen, besonders interessant. Unser unmittelbarer Schwerpunkt liegt auf der Durchführung gezielt angesetzter Testbohrungen. Wir treffen derzeit Vorkehrungen für untertägige Bohrungen zur Erprobung der Voodoo Shear bei AP und bereiten uns zugleich auf unser erstes übertägiges Bohrprogramm bei West Dome vor. Wir gehen davon aus, dass die kommenden Monate für Mogul eine sehr aktive Explorationsphase darstellen werden.

Probenahme- und Analyseverfahren

Die Gesteinsproben aus dem Gebiet AP-Voodoo wurden während der Explorationsaktivitäten von Ende 2025 bis 2026 entnommen und bei der Einrichtung von American Assay Laboratories in Reno (Nevada) zur Analyse eingereicht. Der Goldgehalt wurde mittels Brandprobe mit abschließendem Atomabsorptionsverfahren ermittelt, während Proben mit höheren Gehalten mit einem abschließenden gravimetrischen Verfahren analysiert wurden. Die Analyse auf Silber und andere Elemente erfolgte anhand der geochemischen Labormethode IO-4AB12.

Das Probenahmeprogramm beinhaltete Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC), die die Hinzugabe von Referenzmaterialien und Leerproben durch das Geologenteam des Unternehmens sowie die internen QA/QC-Prozesse des Labors umfassten. Die Überwachungskette (Chain of Custody) wurde von der Entnahme vor Ort bis zur Übergabe an das Labor von einer qualifizierten Person aufrechterhalten.

Qualifizierte Person

David Flint, CPG-AIPG, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und technischer Berater von Mogul. Herr Flint hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Mogul Mountain Ventures Corporation

Mogul Mountain Ventures Corporation ist ein auf Nevada fokussiertes Mineralexplorationsunternehmen, das das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Rays-West Dome vorantreibt. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 5.300 Acres unweit von Tonopah (Nevada) am Rand des Walker Lane Trend.

Rays-West Dome umfasst mehrere historische Bergbaubereiche und beherbergt sowohl strukturell kontrollierte als auch epithermale Gold-Silber-Explorationszielgebiete. Mogul setzt auf moderne geologische Verfahren und Explorationstechniken, um das breitere Entdeckungspotenzial dieses historischen Fördergebiets zu prüfen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Andy Edelmeier

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Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu geplanten Explorationsaktivitäten, zum Zugang zu den untertägigen Abbaustätten und deren Instandsetzung, zu vorgeschlagenen Bohrprogrammen, zu geologischen Interpretationen, zu Explorationszielen und zu erwarteten Explorationsaktivitäten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören Explorations- und geologische Risiken, Ungewissheiten hinsichtlich Genehmigungen und des Betriebs, Finanzierungsbedarf sowie sonstige mit der Mineralexploration verbundene Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren.

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