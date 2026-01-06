Mogotes startet Privatplatzierung im Wert von 19 Mio. CAD und begrüßt CD Capital

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

5. Januar 2026 – Toronto, Ontario / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to-filo-del-sols-property-will-be-commenced-very-soon/ -) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch die Ausgabe von 71.698.113 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,265 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 19.000.000 Dollar (das Angebot) bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab Abschluss des Angebots. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen begrüßt die Beteiligung von CD Capital Fund IV L.P. (CD Capital), das 15.000.000 CAD des Angebots gezeichnet hat, wodurch CD Capital nach Abschluss des Angebots zu einem bedeutenden Aktionär wird. Im Zusammenhang mit der strategischen Investition wird Carmel Daniele dem Vorstand des Unternehmens beitreten.

Der Gründer und CEO von CD Capital, Carmel Daniele, ein Investor mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Mineralienindustrie, hat vier Private-Equity-Fonds aufgelegt und damit über 1 Milliarde US-Dollar an langfristigem geduldigem Kapital eingeworben, das überwiegend von führenden nordamerikanischen institutionellen Anlegern stammt, darunter Stiftungen, Family Offices und Pensionsfonds. CD Capital entwickelt weltweit Projekte im Bereich der Mineralien, die für die Datenrevolution, die Ökologisierung des Planeten und die Düngemittel, die für die Ernährung der Weltbevölkerung unerlässlich sind, von entscheidender Bedeutung sind. CD Capital konzentriert sich in einzigartiger Weise auf die Zusammenarbeit mit Managementteams, die eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung von Projekten weltweit vorweisen können, darunter in Peru, Argentinien, Chile, Kanada, Finnland, Grönland und Australien.

Carmel Daniele und das Team von CD Capital erkannten frühzeitig das Potenzial des Filo del Sol-Projekts, noch bevor die hochgradige Aurora-Zone entdeckt wurde (FSDH041 ergab 858 m mit 0,86 % Cu; 0,70 g/t Au; 48,1 g/t Ag aus 188 m Tiefe) Quelle: Pressemitteilung der Filo Corp vom Mai 2021: www.newswire.ca/news-releases/filo-mining-reports-858m-at-1-80-cueq-discovers-new-high-grade-feeder-zone-at-filo-del-sol-882143075.html

. CD Capital hat bereits 2020 eine strategische Beteiligung an Filo Corp erworbenQuelle: Pressemitteilung von Filo Corp vom September 2020: news.cision.com/filo-corp-/r/filo-mining-corporate-update,c3186302

und damit ein Erweiterungsprogramm für Bohrungen zur Definition tieferer Sulfidmineralisierungen ermöglicht. Das Projekt Filo del Sol, das an das Projekt Mogotes Filo Sur angrenzt, hat seitdem bedeutende Explorationserfolge erzielt und gilt als die weltweit größte Greenfield-Kupferentdeckung der letzten drei Jahrzehnte Quelle: lundinmining.com/news/lundin-mining-announces-initial-mineral-resource-a-123197/

.

Carmel Daniele, der im Zusammenhang mit dieser Investition dem Vorstand von Mogotes beitreten wird, war zuvor Mitglied des Vorstands von Filo Corp (das von BHP und Lundin Mining für einen Wert von 4,5 Mrd. CAD übernommen wurde) und ist derzeit Mitglied des Vorstands von Lundin Gold (Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Pressemitteilung über 27 Mrd. CAD).

Mogotes freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit Carmel und dem Team von CD Capital, um mit Hilfe ihres langjährigen geduldigen institutionellen Kapitals und ihrer Branchenexpertise den Wert des Filo Sur-Projekts zu erschließen.

Im Zusammenhang mit der strategischen Investition hat das Unternehmen eine Investorenrechtsvereinbarung mit CD Capital geschlossen. Gemäß den Bedingungen der Investorenrechtsvereinbarung wurden CD Capital folgende Rechte gewährt: (i) ein Vorkaufsrecht zur Teilnahme an jeder Eigenkapitalfinanzierung zu denselben Bedingungen wie andere Investoren, um seinen bestehenden Anteil zu erhalten, solange es 5 % oder mehr der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft hält; (ii) ein Aufstockungsrecht zum Kauf zusätzlicher Aktien, wenn Umwandlungen oder immobilienbezogene Aktienemissionen seinen Anteil um 2 % oder mehr verwässern; (iii) eine zusätzliche Bezugsoption, die jederzeit innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden kann, um seine Beteiligung auf bis zu 19,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des Unternehmens zu erhöhen; und (iv) die fortlaufende Möglichkeit, einen Direktor für den Verwaltungsrat des Unternehmens zu nominieren, solange es 5 % oder mehr der ausgegebenen Aktien des Unternehmens hält.

Alle im Rahmen des Angebots in Kanada und den Vereinigten Staaten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Wiederverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen unterliegen alle Wertpapiere, die gemäß dem Angebot in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß der Ontario Securities Commission Rule 72-503 – Distributions Outside Canada (Regelung der Wertpapieraufsichtsbehörde von Ontario) ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Es ist zu beachten, dass die qualifizierte Person die Informationen zu benachbarten Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol – Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die Mineralisierung auf benachbarten oder angrenzenden Grundstücken nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf Filo Sur schließen lässt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Lagebericht des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

