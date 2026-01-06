Mogotes kündigt Aufstockung der Privatplatzierung an

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

5. Januar 2026 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (Mogotes oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-drill-program-next-to-filo-del-sols-property-will-be-commenced-very-soon/ -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an die heutige Pressemitteilung und aufgrund der Nachfrage von Investoren seine nicht vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 86.792.452 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,265 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 23.000.000 C$ (das Angebot) aufgestockt hat.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab Abschluss des Angebots. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Das Unternehmen beabsichtigt, bestehenden Aktionären eine vorrangige Teilnahme an der Privatplatzierung zu gewähren.

Alle im Rahmen des Angebots in Kanada und den Vereinigten Staaten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum sowie den Wiederverkaufsbestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze. Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen unterliegen alle Wertpapiere, die gemäß dem Angebot in Ländern außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß der Ontario Securities Commission Rule 72-503 – Distributions Outside Canada (Regelung der Wertpapieraufsichtsbehörde von Ontario) ausgegeben werden, keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Es ist zu beachten, dass die qualifizierte Person die Informationen zu benachbarten Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im vielversprechenden Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Das Flaggschiffprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die große Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol – Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados. Das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die Mineralisierung auf benachbarten oder angrenzenden Grundstücken nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf Filo Sur schließen lässt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, finden Leser im Management Discussion and Analysis des Unternehmens. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

