Southern Cross Gold bohrt 12,2 m mit 32,4 g/t Gold bei Golden Dyke

Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien – Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-200000m-drill-program-to-significantly-increase-the-resource-target/ -) gibt die Ergebnisse von vier Bohrlöchern aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen zählen 12,2 m mit 32,4 g/t Au ab 447,0 m im Bohrloch SDDSC188, einschließlich des bislang höchsten Einzel-Au-Gehalts (0,2 m mit 1.050 g/t Au) in Golden Dyke.

Fünf wichtige Erkenntnisse:

· Beste Goldentdeckung in Golden Dyke: Bislang bester Golddurchschnitt in Golden Dyke – 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) in 447 m Tiefe. Dies bestätigt Golden Dyke als wichtige hochgradige Zone innerhalb des Sunday Creek-Projekts und rangiert als 15.bester zusammengesetzter Treffer im gesamten Projekt.

· Außergewöhnliche einzelne Goldgehalte: Eine einzelne Probe ergab 0,2 m mit 1.050 g/t Au (plus 0,55 % Sb) aus 452,7 m Tiefe – der höchste jemals bei Golden Dyke gemessene Goldgehalt. Zwei weitere Proben überschritten 250 g/t Gold: 0,35 m mit 259 g/t Au (plus 1,45 % Sb) und 0,18 m mit 301 g/t Au (plus 1,52 % Sb), alle innerhalb eines hochgradigen Kerns von 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq.

· Wachsendes System: Die Bohrungen durchschnitten insgesamt acht Adergruppen, darunter zwei neue mineralisierte Strukturen (GD82 und GD83) außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Diese ergaben 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq bzw. 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq, mit einem Abstieg von 50 m bis 70 m gegenüber früheren Bohrungen, wodurch sich die potenzielle Größe der Lagerstätte vergrößert.

· Verbundene Lagerstätte bestätigt: SDDDC186W1 durchteufte erfolgreich alterierte Sedimente zwischen Golden Dyke und Rising Sun und verband damit diese beiden Gebiete miteinander.

· Großes Explorationspotenzial: Golden Dyke wurde bisher nur bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche zuverlässig definiert – deutlich flacher als Rising Sun, das sich bis über 1.100 m erstreckt.

Michael Hudson, President und CEO, erklärt: SDDSC188 hat mit 12,2 m @ 33,3 g/t AuEq den bislang besten zusammengesetzten Abschnitt in Golden Dyke geliefert, einschließlich des höchsten einzelnen Goldgehalts in Golden Dyke mit 0,2 m @ 1.050 g/t Au. Dieses Bohrloch durchteufte acht Aderensätze in Golden Dyke, wobei sich zwei Aderensätze außerhalb des aktuellen Explorationsziels befinden, wodurch eine Absenkung von 50 m bis 70 m erreicht und das System um ein erhebliches Tonnagepotenzial erweitert wurde.

Wichtig ist, dass die Bohrungen nun Golden Dyke und Rising Sun miteinander verbunden haben und damit zeigen, dass diese Teil desselben großflächigen mineralisierten Systems sind. Bis heute wurde Golden Dyke mit Sicherheit bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche definiert, wobei in der Tiefe noch erhebliches Explorationspotenzial besteht. Die durchweg hochgradigen Abschnitte und die robuste Kontinuität, die wir beobachten, stärken die Position von Sunday Creek als weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung.

Für diejenigen, die Details mögen – Highlights:

SDDSC188 lieferte eine außergewöhnliche Gold-Antimon-Mineralisierung bei Golden Dyke mit den bisher besten zusammengesetzten und einzelnen Untersuchungsergebnissen und bestätigte gleichzeitig die Kontinuität des Systems in der Tiefe. Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf etwa 55 % bis 65 % der untersuchten Mächtigkeit geschätzt.

SDDSC188 Wichtigste Abschnitte (Adergruppe GD65):

· 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 447,0 m, einschließlich:

o 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq (124,8 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 449,8 m

Einzelne hochgradige Untersuchungsergebnisse (GD65):

· 0,2 m mit 1.050 g/t Au (0,55 % Sb) ab 452,72 m; beste Au-Analyse in Golden Dyke

· 0,35 m mit 259 g/t Au (1,45 % Sb) ab 449,81 m

· 0,18 m mit 301 g/t Au (1,52 % Sb) ab 451,84 m

Neue Adern außerhalb des Explorationsziels:

· GD82: 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq ab 519,9 m; 50 m bis 70 m Abwärtsstrecke

· GD83: 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq ab 535,5 m; 50 bis 70 m Abwärtsstrecke

Systemgröße:

· Acht Adern wurden durchschnitten (zwei außerhalb des aktuellen Explorationsziels)

· Golden Dyke mit Sicherheit bis 600 m unter der Oberfläche definiert

· SDDSC186W1 verband die Systeme Golden Dyke und Rising Sun

· 130 m bis 140 m breite mineralisierte Zone über Golden Dyke in SDDSC188

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden vier Bohrlöcher vorgestellt, die das Golden Dyke-Vorkommen sowohl in Ost-West- als auch in West-Ost-Richtung untersuchten.

SDDSC188

SDDSC188, das von West nach Ost gebohrt wurde, durchschnitten acht Adergruppen in Golden Dyke, darunter zwei Adergruppen außerhalb des aktuellen Explorationsziels. Das Bohrloch erreichte einen Abstieg von 50 m bis 70 m auf den Adergruppen GD82 und GD83, einschließlich der Definition eines hochgradigen Kerns und des Nachweises einer robusten Kontinuität in der Tiefe. SDDSC188 bohrte den bislang besten zusammengesetzten Abschnitt in Golden Dyke mit 12,2 m @ 33,3 g/t AuEq, der auch den bislang besten einzelnen Goldabschnitt in Golden Dyke mit einem herausragenden Ergebnis von 0,2 m @ 1.050 g/t Au (0,55 % Sb) ab 452,72 m umfasste, zusammen mit zwei weiteren Abschnitten mit mehr als 100 g/t Au, 0,35 m mit 259 g/t Au (1,45 % Sb) ab 449,81 m und 0,18 m mit 301 g/t Au (1,52 % Sb) ab 451,84 m, die alle innerhalb der Adergruppe GD65 liegen.

Die Schnittstelle in GD65 war eine 16 m abwärts und 48 m aufwärts verlaufende Schnittstelle aus früheren Ergebnissen; SDDSC171 4,2 m mit 4,5 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 502,8 m (gemeldet am 26. August 2025) und SDDSC132 12,5 m mit 4,0 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 541,9 m (gemeldet am 16. Oktober 2024).

Ausgewählte Highlights umfassen:

· 12,2 m mit 33,3 g/t AuEq (32,4 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 447,0 m, einschließlich

o 3,1 m mit 126,6 g/t AuEq (124,8 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 449,8 m (bislang bester Treffer in Golden Dyke)

· 9,4 m mit 5,2 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 496,4 m, einschließlich

o 1,7 m mit 12,7 g/t AuEq (10,9 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 499,7 m

· 0,2 m mit 29,8 g/t AuEq (29,6 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 519,9 m (neues GD82 außerhalb des Explorationsziels)

· 3,9 m mit 3,9 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,9 % Sb) ab 535,5 m (neues GD83 außerhalb des Explorationsziels)

· 11,9 m mit 2,0 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 556,6 m

Diese fortlaufenden Bohrergebnisse weisen hinsichtlich des Gehalts und des Mineralisierungsstils konsistente Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Rising Sun auf. Golden Dyke weist dieselben Merkmale auf wie Rising Sun: hochgradiger Gehalt mit hochgradigen Abschnitten, häufige sichtbare Goldvorkommen und erhöhte Antimonwerte. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Golden Dyke nur bis zu einer Tiefe von 600 m unter der Oberfläche mit Sicherheit definiert wurde und noch deutlich weniger Bohrungen als Rising Sun aufweist.

SDDSC186, SDDSC186W1 & SDDSC186W2

SDDSC186, das von West nach Ost gebohrt wurde, wurde aufgrund einer übermäßigen Abweichung vom System aufgegeben, was zu einer Keil- und Richtungsbohrstrategie führte, die sich auf die systematische Untersuchung des vielversprechenden Korridors außerhalb des bekannten definierten Gebiets konzentrierte.

SDDSC186W1 durchteufte erfolgreich alteriertes Sediment zwischen Golden Dyke und Rising Sun und erweiterte damit das aussichtsreiche Paket in einem zuvor nicht getesteten 20 m langen Korridor, in dem die Lage von Dykes und alteriertem Sediment zwischen Rising Sun und Golden Dyke unbekannt war. Dieser Durchschnitt bestätigt erneut, dass Golden Dyke und Rising Sun Teil desselben Systems sind.

SDDSC186W2 wich zu weit nach Süden ab und konnte den Zielgang und das veränderte Sedimentpaket nicht durchschneiden, sondern traf stattdessen nur auf Fußwand-Gangausläufer.

Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung

Derzeit sind neun Bohrgeräte im Sunday Creek-Projekt im Einsatz, ein weiteres Bohrgerät ist für die regionale Exploration vorgesehen. Die Ergebnisse von 41 Bohrlöchern, die derzeit verarbeitet und analysiert werden, stehen noch aus, darunter zehn Bohrlöcher, die derzeit aktiv gebohrt werden, und zwei aufgegebene Bohrlöcher (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000 m umfassendes Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einem 16.900 Hektar (Ha) großen, genehmigten Explorationsgebiet. SXGC ist außerdem Eigentümer von 1.392 Ha Land, das den wichtigsten Teil des Hauptbohrgebiets im Sunday Creek-Projekt und dessen Umgebung bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark veränderten Gesteinen (dem Wirtsgestein) durchschneiden. Diese Adern ähneln einer goldenen Leiter, bei der sich das Hauptwirtsgestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt und mehrere quer verlaufende Adern, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen in einer Tiefe von über 600 m von der Oberfläche bis über 1.100 m unter der Oberfläche definiert. Sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Seit Ende 2020 wurden insgesamt 235 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 107.414,51 m in Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt dreiundsiebzig (73) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und achtzig (80) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wobei ein Untergrenzwert von 2 m @ 1 g/t AuEq angewendet wurde.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.350 m des Wirtsgesteins/Sediments (Leitersprossen) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 620 m intensiver bohrtechnisch untersucht wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis heute wurden mindestens 95 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) zusammen mit niedriggradigen Rändern definiert sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 5).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne Structural Zone im Lachlan Fold Belt. Der regionale Wirt der Sunday Creek-Mineralisierung ist eine interbedded Turbiditsequenz aus Siltsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe von offenen, nach Nordwesten verlaufenden Falten gefaltet wurden.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday Creek-Projekt finden Sie in den interaktiven Vrify 3D-Animationen, Präsentationen und Videos, die alle auf der SXGC-Website verfügbar sind. Diese Daten sowie ein Interview mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson zu diesen Ergebnissen können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehaltsgrenzwert angewendet, und die Intervalle werden als Bohrlochdicke angegeben. Bei zukünftigen Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Ziffer geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Standort des Projekts, einen Plan und Längsschnitte der hier gemeldeten Bohrergebnisse, während die Tabellen 1 bis 3 die Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten enthalten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben, andernfalls wird sie für andere gemeldete Bohrlöcher auf etwa 55 % bis 65 % der untersuchten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m abgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m abgeschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben*, um höhere Gehalte nachzuweisen.

Kritische metallische epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle) entstanden ist, 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen häufig einen hohen Gehalt an dem kritischen Metall Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorkommen. Antimon steht ganz oben auf der Liste der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien liegt bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon legiert sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften für Lote, Munition, Lager und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie von entscheidender Bedeutung, insbesondere für die Halbleiter- und Verteidigungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 15. September 2024 Exportbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte zu verhängen. Dies setzt die westlichen Verteidigungslieferketten unter Druck, wirkt sich negativ auf die Versorgung mit dem Metall aus und treibt die Preise in die Höhe, da China die Versorgung mit dem Metall auf den globalen Märkten dominiert. Dies ist positiv für SXGC, da wir wahrscheinlich eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt haben, das die westliche Nachfrage in Zukunft decken kann.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort förderbaren Werts von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Unternehmensweite Überprüfung der Vergütung

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Vorstand in Absprache mit dem Vergütungs- und Nominierungsausschuss des Unternehmens eine unternehmensweite Überprüfung der derzeit an seine Führungskräfte, einschließlich des Präsidenten und CEO, Herrn Michael Hudson, gezahlten Festvergütung durchgeführt und eine Erhöhung der jährlichen Grundvergütung von Herrn Hudson auf 620.536 AU$ genehmigt hat. Herr Hudson hat außerdem Anspruch auf eine kurzfristige Vergütung (Short-Term Incentive, STI) in Höhe von bis zu 20 % seiner Grundvergütung, wobei die Ausgabe von langfristigen Vergütungen (Long-Term Incentives, LTI) der Zustimmung der Aktionäre unterliegt. Die Erhöhung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) baut Australiens bedeutendstes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, 60 km nördlich von Melbourne. Sunday Creek hat sich zu einer der bedeutendsten Gold- und Antimon-Entdeckungen der westlichen Welt entwickelt, mit außergewöhnlichen Bohrergebnissen, darunter 73 Abschnitte mit mehr als 100 g/t AuEq x m aus 107.415 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, mit bestätigter Kontinuität von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von 1.100 m.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch gesteigert. Das Unternehmen baut ein bedeutendes Projekt auf und sichert sich damit ein wichtiges Mineral, das die westliche Welt benötigt. Da Antimon neben Gold etwa 20 % des In-situ-Wertes ausmacht, kann Sunday Creek in erster Linie auf der Grundlage der Goldwirtschaftlichkeit erschlossen werden, wodurch die mit Antimon verbundenen Risiken reduziert werden und gleichzeitig die strategische Versorgungsoptionalität erhalten bleibt. Dies hat nach den Exportbeschränkungen Chinas für Antimon, einem für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen wichtigen Metall, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Die technischen Fundamentaldaten stärken das Investitionsargument zusätzlich, da vorläufige metallurgische Arbeiten eine nicht feuerfeste Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Verarbeitung geeignet ist, sowie eine Goldausbeute von 93 % bis 98 % durch Schwerkraft und Flotation.

Mit einer starken Cash-Position, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200 km langen Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und einen Meilenstein nach dem anderen zu erreichen.

– Ende –

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, und Kenneth Bush, Explorationsmanager von SXGC und RPGeo (10315) des Australian Institute of Geoscientists, sind die qualifizierten Personen gemäß NI 43-101. Sie haben den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden zur Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die sowohl nach dem Qualitätssystem ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden vorbereitet und mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25 Gramm Charge) auf Gold analysiert, anschließend wurde der Goldgehalt in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät gemessen. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb interpretierter mineralisierter Gesteine und Viertelkern-Duplikaten. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts der aktuellen geochemischen Erkenntnisse, der historischen Produktionsstatistiken und geologisch analoger Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung und den Verkauf in Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz aus Sunday Creek vor Ort verarbeitet oder zur Verarbeitung während des Ersten Weltkriegs zur 54 km nordwestlich des Projekts gelegenen Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich heute im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Resources Q3 2021 Results) und war 2020 die sechsthöchste Untertage-Mine weltweit und einer der fünf größten Antimonproduzenten weltweit.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalentvariablen wie Mandalay Resources Ltd in seiner Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield für 2024 berechnet, wobei ein Goldpreis von 2.500 US-Dollar pro Unze, ein Antimonpreis von 19.000 US-Dollar pro Tonne und eine jährliche Metallausbeute von 91 % für Gold und 92 % für Antimon im Jahr 2024 zugrunde gelegt wurden. Sie lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf den neuesten Berechnungen für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Merkmale und der historischen Aufbereitung der Sunday Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek auszurichten.

JORC-Erklärung einer kompetenten Person

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf neue Explorationsergebnisse in diesem Bericht beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe im Bereich Bergbau (#10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Joint Ore Reserves Committee (JORC) Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Bush ist Explorationsmanager und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited. Beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in die vorliegende Form und den vorliegenden Kontext des Berichts zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem unabhängigen geologischen Bericht vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, veröffentlicht wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter www.asx.com.au unter dem Code SX2 verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext der Feststellungen der kompetenten Personen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrlochergebnisse und sind den folgenden Mitteilungen entnommen, die unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

· 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Mitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass sich die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit sein und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, die Lage an den Kapitalmarkt , unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind, sowie andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind auch unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (dunkelblau hervorgehobenes Feld, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor gemeldeten Bohrlöchern.

Abbildung 2: Planansicht von Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen aus den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (schwarze Linie), zusammen mit zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit gebohrten und noch ausstehenden Bohrlochverläufen (dunkelblau).

Abbildung 3: Längsschnitt von Sunday Creek über A-B in der Ebene des Gangbrekzien-/veränderten Sedimentwirtsgesteins in Richtung NW (Streichung 56 Grad) mit mineralisierten Gangsystemen. Zeigt die hier gemeldeten Bohrlöcher SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) mit ausgewählten Durchschneidungen und zuvor gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adergruppen ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchdringungspunkten begrenzt.

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und ausgedehnten regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 12 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramms über 2.383 m untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich in Tonstal, Consols und Leviathan, 4.000 bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet in Golden Dyke-Apollo entfernt. Karte in GDA94/ MGA Zone 55.

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts zusammen mit dem zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle Gold-Antimon-Projekt

Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC186 791,5 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC186W1 774,1 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC186W2 1100,2 Golden Dyke 330950,5 5868006,3 313,8 -54 262,6

SDDSC188 702,8 Christina 330218,3 5867664 268,9 -50,5 57,9

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC176 865,8 Golden Dyke 330950,2 5868006,1 313,7 -53,2 257,3

SDDSC180 1159,77 Christina 330753,2 5867732,9 306,8 -45 273,1

SDDSC187 518,3 Aufgehende Sonne 330510,7 5867852,7 295,4 -50,5 75,4

SDDSC190 451,8 Rising Sun 330511,4 5867852,5 295,5 -40,8 80,1

SDDSC191W1 1132,9 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,3 275,2

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC194 929 Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 310

SDDSC194W1 In Bearbeitung Plan 1650 m Golden Dyke 330811,4 5867596,4 295,1 -64,4 311,2

SDDSC195 152,15 Apollo 330989,7 5867715,6 318 -53,3 60,5

SDDSC196 1082,53 Rising Sun 330484,2 5867893,4 289,5 -64,4 74,8

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC198 273,6 Apollo 331180,4 5867849,1 306,1 -31,5 248,6

SDDSC199 503,43 Apollo 330887,5 5867704,5 312,7 -42,8 52,2

SDDSC200 320,54 Apollo 330887,2 5867704,3 312,7 -47,8 53

SDDSC201 321,4 Rising Sun 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 In Bearbeitung Plan 950 m Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 In Bearbeitung Plan 1320 m Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC208 929,3 Christina 330753,5 5867733 306,7 -47,1 281

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 In Bearbeitung Plan 1150 m Apollo 331615,5 5867952,7 346,8 -55,2 269

SDDSC215 476,7 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,2 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 In Bearbeitung Plan 500 m Apollo Ost 331481,2 5867839,5 335,4 – 261,9

SDDSC218 In Bearbeitung Plan 700 m Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 389 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 In Bearbeitung Plan 520 m Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -26 70,8

SDDSC221 926,6 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 284,1

SDDSC224 In Bearbeitung Plan 505 m Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -37 245,8

SDDSC225 In Bearbeitung Plan 1270 m Golden Dyke 330753,5 5867733 306,8 -52,8 283,8

Derzeit bearbeitete und analysierte regionale Bohrlöcher

Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,5 Redcastle 302732 5927292 194,61 -50 68

SDDRE017 In Bearbeitung Plan 359,8 Redcastle 305388,6 5926618 206,62 -50 70

m

Verlassene Bohrlöcher, die derzeit verarbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Pressemitteilung Tiefe Lagerstätte Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC191 864,4 Christina 330753,5 5867733 306,8 -46,1 275,2

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -46,5 252,3

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die aus SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 mit zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m abgeschnitten. Bedeutende Abschnitte und Intervalltiefen wurden auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC188 446,98 459,18 12,20 32,4 0,4 33,3

Einschließlich 449,81 452,91 3,10 124,8 0,8 126,6

SDDSC188 466,81 468,91 2,10 1,1 0,6 2,5

SDDSC188 496,36 505,76 9,40 3,6 0,7 5,2

Einschließlich 499,73 501,43 1,70 10,9 0,7 12,7

Einschließlich 502,76 502,96 0,20 0,4 19,5 47,0

SDDSC188 519,90 520,10 0,20 29,6 0,1 29,8

SDDSC188 535,47 539,37 3,90 1,7 0,9 3,9

Einschließlich 536,32 536,82 0,50 5,6 5,7 19,1

SDDSC188 556,59 568,49 11,90 1,4 0,2 2,0

Einschließlich 565,88 567,08 1,20 8,1 0,1 8,3

SDDSC188 572,10 575,10 3,00 1,3 0,0 1,3

Tabelle 3: Alle hier gemeldeten Einzelanalysen von SDDSC186, SDDSC186W1, SDDSC186W2 und SDDSC188 ergaben >0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC186 533,93 534,25 0,32 0,14 0,00 0,15

SDDSC186 560,1 560,66 0,56 0,12 0,00 0,13

SDDSC186 564,53 564,82 0,29 0,3 0,01 0,31

SDDSC186 582 583 1,00 0,22 0,00 0,23

SDDSC186 658 659 1,00 0,14 0,00 0,15

SDDSC186 688,21 689,51 1,30 0,22 0,00 0,23

SDDSC186 706,45 706,76 0,31 0,71 0,02 0,75

SDDSC186 706,76 707,5 0,74 0,14 0,07 0

SDDSC186 707,5 708,8 1,30 0,23 0,00 0,23

SDDSC186 729 730,15 1,15 0,34 0,00 0,35

SDDSC186W1 575,25 576 0,75 0,14 0,00 0,15

SDDSC186W1 578,04 578,6 0,56 0,19 0,00 0,19

SDDSC186W1 578,6 578,81 0,21 0,14 0,00 0,15

SDDSC186W1 588,56 589,55 0,99 0,1 0,00 0,11

SDDSC186W1 661,83 662,3 0,47 0,2 0,00 0,21

SDDSC186W1 712,3 713,6 1,30 -0,01 0,06 0,13

SDDSC186W1 717,6 717,81 0,21 0,26 0,00 0,26

SDDSC186W1 719,91 720,04 0,13 0,19 0,00 0,19

SDDSC186W1 720,68 721 0,32 0,16 0,04 0,26

SDDSC186W1 721,23 721,53 0,30 0,25 0,00 0,26

SDDSC186W1 721,53 722,1 0,57 0,17 0,00 0,18

SDDSC186W1 735,41 736,09 0,68 -0,01 0,05 0,10

SDDSC186W1 736,19 736,36 0,17 1,16 0,00 1,17

SDDSC186W1 740,23 740,44 0,21 0,13 0,00 0,14

SDDSC186W1 743,3 743,8 0,50 0,33 0,00 0,34

SDDSC186W1 743,8 743,93 0,13 0,4 0,00 0,41

SDDSC186W1 743,93 744,12 0,19 0,15 0,00 0,16

SDDSC186W1 744,12 744,3 0,18 0,25 0,15 0,61

SDDSC186W1 746 746,36 0,36 0,12 0 0,13

SDDSC186W1 748,86 750 1,14 0,19 0,01 0,21

SDDSC186W1 754 755 1,00 0,19 0,00 0,20

SDDSC186W1 755 756 1,00 0,2 0,00 0,20

SDDSC186W2 811,03 811,65 0,62 0,3 0,00 0,31

SDDSC186W2 893,9 895,24 1,34 0,21 0,00 0,21

SDDSC188 137,01 137,44 0,43 -0,01 0,06 0,12

SDDSC188 147,9 148,97 1,07 0,81 0,01 0,82

SDDSC188 148,97 149,11 0,14 0,99 0,01 1,01

SDDSC188 149,11 150,16 1,05 0,5 0,00 0,51

SDDSC188 150,16 150,6 0,44 1,04 0,00 1,05

SDDSC188 150,6 151,07 0,47 0,52 0,00 0,53

SDDSC188 151,07 151,87 0,80 1,05 0,00 1,06

SDDSC188 151,87 152,88 1,01 0,48 0,00 0,49

SDDSC188 154,8 155,3 0,50 0,12 0,01 0,15

SDDSC188 156,15 156,91 0,76 0,38 0,01 0,40

SDDSC188 156,91 157,19 0,28 0,66 0,01 0,68

SDDSC188 157,19 157,5 0,31 1,74 0,02 1,78

SDDSC188 157,5 158 0,50 0,26 0,02 0,30

SDDSC188 164,58 164,74 0,16 1,06 0,01 1,08

SDDSC188 164,74 166 1,26 0,15 0,01 0,16

SDDSC188 168,13 168,31 0,18 2,01 0,01 2,04

SDDSC188 168,31 168,5 0,19 0,91 0,01 0,94

SDDSC188 168,5 168,74 0,24 0,7 0,01 0,73

SDDSC188 169,83 170,06 0,23 0,28 0,02 0,32

SDDSC188 170,06 170,9 0,84 0,05 0,02 0,10

SDDSC188 170,9 171 0,10 0,22 0,02 0,26

SDDSC188 175,1 176,04 0,94 0,1 0,01 0,12

SDDSC188 177,92 178,36 0,44 1,7 0,02 1,75

SDDSC188 178,36 178,62 0,26 0,26 0,01 0,29

SDDSC188 185,4 185,6 0,20 1,37 0,02 1,41

SDDSC188 185,6 185,95 0,35 1,25 0,02 1,29

SDDSC188 189,37 189,67 0,30 0,11 0,01 0,14

SDDSC188 199,68 200,18 0,50 0,05 0,03 0,12

SDDSC188 200,18 201,19 1,01 0,07 0,02 0,12

SDDSC188 201,64 202,04 0,40 0,17 0,05 0,30

SDDSC188 202,04 202,28 0,24 0,08 0,03 0,14

SDDSC188 206,41 207,15 0,74 0,12 0,02 0,16

SDDSC188 207,15 207,54 0,39 0,43 0,01 0,44

SDDSC188 207,54 207,87 0,33 0,28 0,01 0,30

SDDSC188 207,87 208,05 0,18 0,08 0,01 0,10

SDDSC188 209,11 210,06 0,95 -0,01 0,06 0,14

SDDSC188 210,35 210,67 0,32 0,22 0,04 0,31

SDDSC188 210,67 211,07 0,40 0,17 0,01 0,20

SDDSC188 212,27 212,87 0,60 0,12 0,00 0,13

SDDSC188 212,87 213,09 0,22 0,19 0,00 0,20

SDDSC188 214,21 214,34 0,13 0,77 0,01 0,79

SDDSC188 214,34 215,1 0,76 0,08 0,01 0,11

SDDSC188 216,55 216,81 0,26 0,03 0,06 0,17

SDDSC188 409,92 410,09 0,17 0,13 0,01 0,14

SDDSC188 442,28 442,9 0,62 0,02 0,04 0,11

SDDSC188 444,3 444,72 0,42 0,32 0,06 0,46

SDDSC188 444,72 444,96 0,24 0,34 0,95 2,61

SDDSC188 444,96 445,36 0,40 0,1 0,01 0,12

SDDSC188 445,36 445,59 0,23 0,2 0,20 0,68

SDDSC188 445,59 446,03 0,44 0,25 0,26 0,87

SDDSC188 446,98 447,51 0,53 0,65 0,50 1,85

SDDSC188 447,51 447,85 0,34 1,61 0,56 2,95

SDDSC188 447,85 447,98 0,13 1,1 0,03 1,16

SDDSC188 447,98 448,12 0,14 2,36 0,04 2,46

SDDSC188 448,12 448,38 0,26 0,92 0,92 3,12

SDDSC188 448,38 448,72 0,34 2,9 0,23 3,45

SDDSC188 448,72 448,93 0,21 2,04 0,22 2,57

SDDSC188 448,93 449,1 0,17 1,5 0,08 1,68

SDDSC188 449,1 449,27 0,17 1,11 0,04 1,22

SDDSC188 449,27 449,59 0,32 3,13 0,73 4,87

SDDSC188 449,59 449,81 0,22 0,57 0,32 1,33

SDDSC188 449,81 450,16 0,35 259 1,45 262,47

SDDSC188 450,16 450,27 0,11 50,2 0,13 50,51

SDDSC188 450,27 450,55 0,28 29,8 0,87 31,88

SDDSC188 450,55 451,42 0,87 4,96 0,70 6,63

SDDSC188 451,42 451,54 0,12 9,33 0,92 11,53

SDDSC188 451,54 451,84 0,30 0,86 0,38 1,77

SDDSC188 451,84 452,02 0,18 301 1,52 304,63

SDDSC188 452,02 452,32 0,30 2,38 0,46 3,48

SDDSC188 452,32 452,57 0,25 51 1,11 53,65

SDDSC188 452,57 452,72 0,15 1,13 0,34 1,94

SDDSC188 452,72 452,92 0,20 1050 0,55 1051,31

SDDSC188 452,92 453,67 0,75 1,03 0,13 1,34

SDDSC188 453,67 453,91 0,24 0,56 0,14 0,89

SDDSC188 453,91 454,15 0,24 1,59 0,72 3,31

SDDSC188 454,15 455,16 1,01 0,82 0,04 0,91

SDDSC188 455,16 455,75 0,59 0,09 0,00 0,10

SDDSC188 455,75 456,05 0,30 1,46 0,02 1,51

SDDSC188 457,33 457,57 0,24 0,15 0,00 0,16

SDDSC188 457,57 457,97 0,40 1,02 0,43 2,05

SDDSC188 457,97 458,41 0,44 0,11 0,04 0,21

SDDSC188 458,41 459 0,59 0,39 0,18 0,82

SDDSC188 459 459,2 0,20 1,02 0,13 1,33

SDDSC188 460,2 461,22 1,02 0,14 0,05 0,26

SDDSC188 461,22 462 0,78 0,41 0,04 0,52

SDDSC188 462 462,18 0,18 0,52 0,29 1,21

SDDSC188 462,18 462,86 0,68 0,78 0,03 0,84

SDDSC188 462,86 463,16 0,30 0,46 0,03 0,53

SDDSC188 464,16 464,38 0,22 0,14 0,10 0,38

SDDSC188 464,38 464,49 0,11 5,32 4,52 16,12

SDDSC188 466,59 466,81 0,22 0,22 0,19 0,67

SDDSC188 466,81 466,91 0,10 5,72 3,06 13,03

SDDSC188 466,91 467,32 0,41 0,21 0,15 0,57

SDDSC188 467,32 467,72 0,40 1,77 0,60 3,20

SDDSC188 467,72 468,08 0,36 0,72 1,04 3,21

SDDSC188 468,08 468,18 0,10 0,45 0,49 1,62

SDDSC188 468,18 468,91 0,73 0,84 0,32 1,60

SDDSC188 471,32 471,82 0,50 0,3 0,02 0,35

SDDSC188 475,28 475,5 0,22 0,44 0,35 1,28

SDDSC188 477,5 478,5 1,00 0,09 0,01 0,11

SDDSC188 481,09 481,33 0,24 1,11 0,18 1,54

SDDSC188 482,33 483,33 1,00 -0,01 0,07 0,15

SDDSC188 487,47 488,47 1,00 0,36 0,03 0,42

SDDSC188 488,82 489,06 0,24 0,18 1,28 3,24

SDDSC188 489,33 489,46 0,13 0,09 0,01 0,11

SDDSC188 491,65 491,82 0,17 0,07 0,02 0,12

SDDSC188 493,51 493,86 0,35 2,65 0,17 3,06

SDDSC188 493,86 494,26 0,40 0,25 0,01 0,28

SDDSC188 495,91 496,36 0,45 0,09 0,01 0,12

SDDSC188 496,36 496,95 0,59 2,62 0,57 3,98

SDDSC188 496,95 497,24 0,29 13 1,28 16,06

SDDSC188 497,24 497,5 0,26 0,61 0,32 1,37

SDDSC188 497,5 497,84 0,34 1,32 0,04 1,42

SDDSC188 497,84 498,91 1,07 0,43 0,02 0,47

SDDSC188 498,91 499,29 0,38 1,28 0,18 1,71

SDDSC188 499,73 500,25 0,52 32,2 0,60 33,63

SDDSC188 500,25 501 0,75 1,34 0,42 2,34

SDDSC188 501 501,46 0,46 2,51 1,40 5,86

SDDSC188 501,46 501,93 0,47 3,7 0,51 4,92

SDDSC188 501,93 502,58 0,65 3,36 0,44 4,41

SDDSC188 502,58 502,76 0,18 0,06 0,04 0,16

SDDSC188 502,76 502,91 0,15 0,42 19,50 47,03

SDDSC188 502,91 503,73 0,82 0,08 0,16 0,46

SDDSC188 503,73 504,31 0,58 2,17 0,57 3,53

SDDSC188 504,31 504,83 0,52 4 0,33 4,79

SDDSC188 504,83 505,57 0,74 0,54 0,13 0,85

SDDSC188 505,57 505,76 0,19 0,71 0,41 1,69

SDDSC188 505,76 506,87 1,11 0,29 0,06 0,43

SDDSC188 507,61 508,46 0,85 0,19 0,04 0,28

SDDSC188 508,46 508,66 0,20 0,05 0,13 0,36

SDDSC188 508,66 509,07 0,41 0,38 0,22 0,91

SDDSC188 511,05 511,44 0,39 0,05 0,07 0,21

SDDSC188 511,44 511,59 0,15 0,42 0,07 0,58

SDDSC188 511,59 512,08 0,49 0,07 0,02 0,12

SDDSC188 512,58 512,77 0,19 0,38 0,05 0,49

SDDSC188 514,42 514,93 0,51 0,15 0,02 0,20

SDDSC188 515,33 515,44 0,11 1,06 0,24 1,63

SDDSC188 519,36 519,6 0,24 2,32 0,06 2,47

SDDSC188 519,9 520,09 0,19 29,6 0,07 29,76

SDDSC188 521,2 521,39 0,19 0,09 0,03 0,16

SDDSC188 521,39 522,57 1,18 0,09 0,01 0,12

SDDSC188 522,57 522,91 0,34 0,37 0,02 0,41

SDDSC188 522,91 523,17 0,26 0,39 0,05 0,50

SDDSC188 523,17 524 0,83 0,43 0,02 0,48

SDDSC188 524 524,74 0,74 0,09 0,01 0,12

SDDSC188 524,74 525,38 0,64 0,1 0,02 0,15

SDDSC188 525,38 525,69 0,31 0,26 0,05 0,37

SDDSC188 528,12 528,36 0,24 0,09 0,01 0,12

SDDSC188 529,17 529,88 0,71 0,28 0,08 0,46

SDDSC188 529,88 530,9 1,

