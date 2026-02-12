Kupfer und Gold – das Beste aus zwei Welten

Kupfer und Gold kommen oft in denselben Lagerstätten vor, denn sie sind das Ergebnis ähnlicher Entstehungsmechanismen.

Des Öfteren gesellen sich in einer Lagerstätte zu Gold und Kupfer noch andere Metalle wie Zink oder Silber. Ein Industriemetall und ein Edelmetall, Kupfer und Gold sollten eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben. Gold gilt als bewährte Anlage, die von Institutionen unabhängig ist, ein großer Vorteil. Beim Fiat-Geld dagegen gibt es berechtigte Zweifel an der Stabilität. Aktuell führt die Nachfrage nach Gold und auch Silber zu Engpässen. Dies auch besonders nach dem Preisrückgang kürzlich bei Gold, denn Anleger setzen auf Kaufgelegenheiten. Laut der BayernLB herrsche seit rund sechs Wochen ein Ausnahmezustand.

Lieferengpässe und Verzögerungen sind also gerade an der Tagesordnung. Bei Gold lägen die Liefertermine je nach Scheideanstalt teilweise bei Ende April. Gold ist in diesen unsicheren Zeiten so beliebt wie selten, egal ob Privatanleger, institutionelle Anleger oder Zentralbanken. Und meist bewegt sich der Goldpreis, wenn Einstiegspreise, also gerade niedrige Preise vorliegen, ziemlich schnell wieder nach oben. Vermutlich greifen auch die Zentralbanken gerne zu, wenn der Goldpreis mal etwas günstiger ist, was den Preis wiederum stützt.

Beim Kupfer kostet die Tonne aktuell knapp 13.000 US-Dollar. Ohne Kupfer funktionieren keine Windkraftanlagen, keine künstliche Intelligenz und keine Elektromobilität. Rund ein Viertel des weltweit geförderten Kupfers kommt aus Chile, dem weltgrößten Förderland und hier scheint die Produktion zu schwächeln. Die Erzgehalte fallen und diverse Minenproduktionsmengen sind geringer als erwartet. In den letzten fünf Monaten 2025 ist die Kupferproduktion in Chile zurückgegangen. Mit den richtigen Unternehmen lässt sich jedenfalls auf Gold und Kupfer zugleich setzen.

Blue Moon Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/ – besitzt in Norwegen das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir sowie das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG. Beide kommen bestens voran. In Nussir wird gerade ein unterirdischer Zugang geschaffen. Dann gibt es noch das Zink-Kupfer-Gold-Silber-Projekt Blue Moon in den USA. Der Erwerb der Springer-Mine sichert dem Unternehmen die für die Mineralverarbeitung in Nevada nötigen Infrastrukturen.

GoldMining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, Das zu 100 Prozent unternehmenseigene Projekt Crucero in Peru besitzt neben Gold eine bedeutende Antimon-Mineralisierung. Aktuell gibt es gute Bohrergebnisse vom Sao Jorge-Projekt in Brasilien.

