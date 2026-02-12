U.S. Polo Assn. eröffnet erlebnisorientierten USPA-Flagship-Store im USPA National Polo Center

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 12. Februar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), gibt die Wiedereröffnung ihres erlebnisorientierten USPA-Flagship-Stores im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, bekannt. Die Sportmarke präsentiert einen neu gestalteten Retail-Standort, der die tiefe Verbundenheit der Marke mit dem Polosport und ihre moderne globale Positionierung widerspiegelt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82966/USPolo_021226_DEPRcom.001.jpeg

Der USPA-Flagship-Shop im USPA National Polo Center

Bildnachweis: Augustina Fonda

Der USPA-Shop im NPC legt nun einen starken Fokus auf das Kundenerlebnis. Innen wie außen wird der Store durch raffinierte visuelle Elemente, immersive Aktivierungen, kuratierten Sound, einen Signature-Duft und eine erstklassige Auswahl an Bekleidung und Accessoires aus den Designzentren der Marke in New York, London, Florenz und Istanbul ergänzt. Das überarbeitete Design des Flagship-Stores verbindet Tradition, Sport und zeitgenössischen Stil und integriert charakteristische Elemente von U.S. Polo Assn. wie die ikonischen roten, weißen und blauen Streifen, das Double Horsemen-Logo und globale Fotoshootings mit Markenbotschaftern von U.S. Polo Assn.

Im Zentrum des Stores hängt der ikonische Halo, ein 360-Grad-Digitaldisplay, das Weltklasse-Sportinhalte aus Floridas High-Goal-Polo-Saison zum Leben erweckt und die Spannung auf dem Spielfeld in die Retail-Umgebung überträgt. Neu in diesem Store ist in dieser Saison eine Selfie-Wand der Marke U.S. Polo Assn., ein Blickfang für die Gäste, mit Polobällen, Polo-Schlägern und authentischen Requisiten für Spieltage, die die Fans dazu einladen, den Geist dieses Sports einzufangen und zu teilen.

Der USPA-Shop im NPC ist eine starke Erweiterung der Marke U.S. Polo Assn. im Zentrum des amerikanischen Polosports, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. Dieser neu gestaltete Flagship-Store stärkt unsere Präsenz im USPA National Polo Center und setzt neue Maßstäbe dafür, wie Fans sowohl mit dem Spiel als auch mit der Marke U.S. Polo Assn. durch ein unverwechselbares, gehobenes Retail-Erlebnis in Kontakt treten.

Während der gesamten Winter-Polosaison veranstaltet der USPA-Shop im NPC eine Reihe von immersiven Retail-Aktionen für Veranstaltungsbesucher, darunter Künstlerkooperationen, maßgeschneiderte Produktmomente und interaktive Markenerlebnisse, die Fans auch außerhalb des Spielfelds ansprechen sollen. Gäste können außerdem jeden Sonntag eine kostenlose Weinverkostung genießen, bei der derzeit der Limited-Edition-Rosé von U.S. Polo Assn. angeboten wird. Dieser vom Sport inspirierte Wein wird aus Trauben von Weingütern in Virginia hergestellt, die sich auf Pologelände befinden.

Der USPA-Shop im NPC bietet exklusive Modelle in limitierter Auflage, die vor Ort oder online erhältlich sind. Sie stammen aus der Global Collection, der Polo Club Collection und der USPA Pro Collection von U.S. Polo Assn. und sind so gestaltet, dass sie jeden Fan im NPC ansprechen. Darüber hinaus sind eventbezogene Kollektionen erhältlich, darunter die traditionsreiche U.S. Open Polo Championship®, die Snow Polo World Cup St. Moritz und der Palm Beaches Marathon.

Durch die Aufwertung des USPA-Flagship-Shops im NPC konnten wir die wichtigsten Kontaktpunkte, die an einem Spieltag von Bedeutung sind, verfeinern – vom Storytelling und der Einbindung der Gäste bis hin zu einzigartigen Produkten und modernen Oberflächen, so Brian Kaminer, Senior Vice President of Global Retail Product Development bei USPA Global. Der Shop spiegelt wider, wer wir heute als Marke sind, und kombiniert hochwertige Stoffe, verantwortungsbewusste Produktion und exklusive Kleinserien, die die Marke U.S. Polo Assn. im USPA National Polo Center zum Leben erwecken.

Zusätzlich zu den Sonntagen während der Winter-Polosaison von 13:00 bis 18:00 Uhr ist der USPA-Shop im NPC freitags von 12:00 bis 15:00 Uhr geöffnet und heißt Gäste und Clubmitglieder willkommen, ein Stück Polosport mit nach Hause zu nehmen. Besuchen Sie das USPA National Polo Center in der 3667 120th Ave. S, Wellington, Florida, 33414.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz in Wellington (Florida) hat. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Stacey Kovalsky – VP, Global PR and Communications

Tel.: +954.673.1331 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake – Senior PR and Communications Specialist

Tel.: +001.561.461.8596 – E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

