Goldpreis wieder über 5.000 US-Dollar je Feinunze

Zwei Aufwärtsschübe haben den Preis des Goldes über die magische Grenze gehoben.

Charttechniker sehen einen Widerstand bei 5.098 US-Dollar. Dass der Goldpreis mal nach seinem fulminanten Preisanstieg eine Pause machen musste, ist verständlich. Doch es geht schon wieder aufwärts. Mitbeteiligt ist sicher der derzeit schwache US-Dollar. Dieser macht Goldkäufe, die ja in Dollar gehandelt werden, für Käufer außerhalb der USA günstiger. Da haben bestimmt einige Investoren zugeschlagen. Die Investitionsnachfrage dürfte auch in 2026 hoch bleiben. Die den Goldpreis treibenden Faktoren wie etwa die geopolitischen Unstimmigkeiten werden wohl anhalten.

Aktuell ist man gespannt, wie der neue Fed-Chef Walsh agieren wird. Denn eine Fed, die vielleicht etwas von ihrer Unabhängigkeit verlieren könnte, ist immer noch eine der Unsicherheiten, die den sicheren Hafen Gold so attraktiv machen. In Sachen Zinssenkungen durch die Fed wird mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 Prozent mit mindestens zwei Senkungen bis Ende 2026 gerechnet. Im Januar hatte der Goldpreis die 5.000-US-Dollar-Marke geknackt. Ein Monat, in dem ein Preisanstieg von 14 Prozent zu verzeichnen war.

Was nun den Goldpreis beeinflussen dürfte, sind Inflationssorgen. Wie es aussieht, sollen fiskalische Impulse und eine lockere Geldpolitik die Wirtschaft ankurbeln. Die Gefahr dabei sind aufflammende Inflationsrisiken. Denn zum einen ist der Arbeitsmarkt in den USA angespannt, zum anderen könnten sich verzögerte Auswirkungen der Zölle zeigen. Schließlich wurden die Lagerbestände vor der Einführung von Zöllen abgebaut. Jedenfalls hat Gold bewiesen, dass es ein Portfolio aufwerten kann durch die Erzielung langfristiger Renditen, durch eine verbesserte Diversifizierung und durch die Bereitstellung von Liquidität. Auch die Werte von Goldunternehmen sollten im Portfolio nicht fehlen.

Newcore Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/ – treibt das Enchi-Goldprojekt im Südwesten Ghanas, das sich in einem der ergiebigsten und etabliertesten Goldgürtel Afrikas befindet, aktiv voran. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,55 Gramm pro Tonne und eine abgeleitete Mineralressource von 972.000 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm pro Tonne. Jüngste Bohrergebnisse haben bedeutende Abschnitte mit bis zu 174 Gramm Gold pro Tonne ergeben. Eine vorläufige Machbarkeitsstudie soll bis Ende des ersten Halbjahres 2026 abgeschlossen sein.

Mayfair Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-corp/ – kontrolliert 100 Prozent des 4,3 Millionen Unzen schweren Fenn-Gib-Goldprojekts im Norden Ontarios im historischen Bezirk Timmins. Eine vorläufige Machbarkeitsstudie liegt bereits vor, die eine Amortisationszeit von weniger als zwei Jahren für eine Mine hervorhebt, die schnell genehmigt werden und 2030 in Produktion gehen soll. Mayfair verfügt über das Potenzial für eine Neubewertung eines Produzenten, Explorationspotenzial und Takeout-Optionen.

