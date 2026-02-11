Copper Quest unterzeichnet Optionsvereinbarung für Goldkonzessionsgebiet Auxer zur Erweiterung der US-Geschäftstätigkeit

11. Februar 2026, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) (Copper Quest oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es am 9. Februar 2026 eine Kaufoptionsvereinbarung nach dem Fremdvergleichsgrundsatz (die Vereinbarung) abgeschlossen hat, um 100 % der Besitzrechte und Anteile an dem Goldkonzessionsgebiet AUXER (das Konzessionsgebiet) im Bonner County, Idaho, USA (Erwerb) zu erwerben und damit seine Präsenz in den USA im Bereich vielversprechender Gold- und Kupfervorkommen in Nordamerika auszubauen.

Highlights des Goldkonzessionsgebiets AUXER

– 1.087 Hektar großes Konzessionsgebiet mit Straßenanbindung mit 130 nicht patentierten Lode-Claims in der Nähe der Hauptstrecke der BNSF Railway, wodurch Transportkosten und Erschließungszeiten im Vergleich zu abgelegenen Explorationsprojekten reduziert werden.

– Die 7 Kilometer umfassende Streichlänge der Mineralisierung weist starke geologische Ähnlichkeiten mit erstklassigen orogenen Goldumgebungen auf, wobei mehrere hochgradige Erzkörper auf das Potenzial für einen umfangreichen Untertagebaubetrieb hindeuten.

– 1.000 Meter an untertägigen Grubenbauen mit Zugang zu historisch beprobten und abbaubaren Zonen liefern wertvolle geologische Daten und ermöglichen potenzielle Kosteneinsparungen durch bestehende Zugangspunkte.

– Mit Bohrgenehmigung durch Entscheidungsvermerk des IPNF, mit dem die sofortige Genehmigung für ein Oberflächen-Diamantbohrprogramm erteilt wurde.

– Mit Genehmigung zur Wiederherstellung des untertägigen Zugangs zu den historischen Grubenbauen, was eine unmittelbare Möglichkeit zur erneuten Untersuchung und Beprobung der umfangreichen historischen Grubenanlagen bietet, einschließlich der Gangsysteme Boston und Chicago, und potenziell zukünftige unterirdische Bohrprogramme ermöglicht.

– Nachgewiesene hochgradige oberflächennahe Mineralisierung mit historischer untertägiger Erschließung und modernen Explorationsergebnissen von Lightning Creek Gold Corp mit Gehalten von bis zu 26,8 g/t Au.

– Zulässige Infrastrukturgenehmigungen, einschließlich Genehmigungen für den vorübergehenden Straßenbau, den Zugang zu Überlandstraßen und die Entnahme von Wasser.

– Vorteile durch die etablierte Bergbau-Jurisdiktion von Idaho mit umfassenden Regulierungsrahmen, erfahrenen Bergbau-Vertragsunternehmern und Nähe zu wichtiger Infrastruktur.

Über das Goldkonzessionsgebiet AUXER

Das Goldprojekt Auxer befindet sich im Bonner County, Idaho, Vereinigte Staaten, etwa 4 Meilen nordöstlich der Stadt Hope in gerader Linie. Das Konzessionsgebiet liegt auf einer Höhe von 1.603 Metern (5.259 Fuß) in der Bergkette Cabinet Mountains, in einem Gletscherkar an der Nordseite des Bergrückens nahe der Quelle des Wellington Creek. Das Projekt umfasst 130 nicht patentierte Lode-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.687 Acres, die sich hauptsächlich in Township 57 North, Range 2 East, Boise Meridian, befinden.

Das Goldprojekt Auxer stellt eine vielversprechende Chance für orogenes Gold dar, das sich entlang eines der bedeutendsten strukturellen Korridore der Region befindet. Mit seiner Lage im ergiebigen Verwerfungssystem Hope mit einem vertikalen Versatz von 5 Kilometern und einem horizontalen Versatz von über 25 Kilometern befindet sich das Projekt strategisch günstig in der Nähe einer kritischen 25-Grad-Biegung, wo sekundäre Strukturen wie die Auxer-Verwerfung ideale Goldfallen-Geometrien bilden. Dieses strukturelle Umfeld in Verbindung mit dem Auftreten von eisenreichen Quarz-Diorit-Lagergängen, die kilometerlange sulfidhaltige pelitische Sedimente der unteren Prichard-Formation überlagern, sorgt für alle geologischen Merkmale eines orogenen Goldsystems von Weltklasse, wie es in modernen Lagerstättenmodellen definiert wird.

Die historische Exploration ergab außergewöhnliche Goldgehalte, wobei der Platts-Bericht von 1936 bis zu 21,0 g/t Au in Oberflächenproben und Untertageanlagen dokumentierte, die eine durchgängige Mineralisierung über eine Breite von 4,3 Metern mit durchschnittlich 9,42 g/t Au in einer Tiefe von 18 Metern zeigen. Die Bohrungen von Lightning Creek Gold Corp im Jahr 2021 haben dieses Mineralisierungspotenzial bestätigt, wobei der Abschnitt LCD21-0019 26,8 g/t Au über 0,73 Meter ergab.

Im Goldprojekt Auxer wurden keine historischen Bohrungen durchgeführt; die bisherige Erkundung beschränkte sich auf unterirdische Anlagen und Tunnel, die Anfang des 20. Jahrhunderts angelegt wurden. Die Arbeiten wurden in den 1930er-Jahren aufgrund von Durchführungsverordnungen eingestellt, die den kleingewerblichen Goldbergbau effektiv einschränkten, und das Projekt wurde nie wieder aufgenommen. Somit stellt Auxer eine seltene Gelegenheit dar, moderne Explorationsverfahren auf ein geologisch hochbewertetes Gebiet anzuwenden, das bisher weitgehend unerkundet geblieben ist. Das Projekt weist viele der charakteristischen Merkmale bedeutender orogener Goldsysteme auf, die weltweit anerkannt sind, und befindet sich in der politisch stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion Idaho in der Nähe wichtiger dauerhafter Infrastruktur, unter anderem einer Autobahnzufahrt und einer aktiven Hauptstrecke der BNSF Railway.

Der normale Zugang zu dem Projekt erfolgt über den Highway 200 über 16 Meilen instandgehaltener Schotterstraßen des U.S. Forest Service (USFS). Aufgrund von Sturmschäden an einer Brücke Anfang 2026 ist die Zufahrt mit Fahrzeugen derzeit über einen 5 Meilen langen ATV-Weg von der Stadt Hope aus geplant. Der USFS hat Bereitschaft signalisiert, während der Feldsaison 2026 geplante Arbeitsprogramme auf dieser Strecke zu berücksichtigen. Die Nähe des Konzessionsgebiets zum Highway 200 und zur Hauptstrecke der BNSF Railway begünstigt weiterhin eine vorteilhafte langfristige Entwicklungslogistik.

Brian Thurston, President und CEO von Copper Quest, nahm dazu wie folgt Stellung: Das Goldprojekt Auxer stellt eine zeitnahe und überzeugende Gelegenheit dar, eine bedeutende Goldressource in einer der bergbaufreundlichsten Regionen Nordamerikas zu erschließen, während sich die Goldpreise auf historischen Höchstständen bewegen. Auxer ist nur die jüngste Akquisition von Copper Quest und ergänzt unser bestehendes Goldportfolio, zu dem auch die ehemals produzierende Goldmine Alpine gehört, die sich etwa 150 km nordwestlich befindet. Geologisch betrachtet weist das Projekt Auxer alle Merkmale eines erstklassigen orogenen Goldsystems auf, wie es in modernen Lagerstättenmodellen definiert wird. Die Erweiterung des Erzgangs Boston von 0,6 m an der Oberfläche auf 3,66 m in 20 Metern Tiefe demonstriert die klassische orogene Goldgang-Geometrie mit starkem Potenzial für eine Fortsetzung in die Tiefe, wobei sich die Mineralisierung über mehrere Kilometer erstreckt.

Qualifizierter Sachverständiger

Joshua White, P.Geo., Fachberater des Unternehmens, Geschäftsführer von Lightning Creek Gold Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Nähere Informationen zur Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Copper Quest eine einmalige, nicht rückzahlbare Gebühr von 30.000 USD zu zahlen und 2.000.000 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,15 USD pro Aktie an den Verkäufer auszugeben und erhält dafür 100 % der Besitzrechte und Anteile an dem Projekt. Die im Zusammenhang mit der Transaktion auszugebenden Stammaktien des Unternehmens werden treuhänderisch verwahrt und über einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Abschlussdatum schrittweise freigegeben. Der Abschluss unterliegt einer 30-tägigen Due-Diligence-Frist, der Genehmigung durch die Börse und anderen üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss kann vor der 30-tägigen Due-Diligence-Prüfungsfrist erfolgen. Im Zusammenhang mit der Transaktion ist eine Vermittlungsprovision in Form von Stammaktien zu zahlen. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Erwerb auszugeben sind, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Gold: Globale Nachfrage und Angebot

Die weltweite Nachfrage nach Gold bleibt stark; sie wird gestützt durch anhaltende geopolitische Unsicherheit, Inflationsdruck und fortgesetzte Ankäufe der Zentralbanken. Gleichzeitig ist das Angebotswachstum begrenzt, da die Reserven in ausgereiften Minen zurückgehen, nur wenige groß angelegte Entdeckungen gemacht werden und die Entwicklungskosten steigen. Dieses verknappte Angebot unterstreicht den strategischen Wert der Förderung neuer Goldprojekte in sicheren, bergbaufreundlichen Jurisdiktionen. Copper Quest orientiert sich an diesen globalen Trends und positioniert Alpine und Auxer so, dass sie zur nächsten Generation bedeutender Goldentdeckungen beitragen können.

Über Copper Quest

Der Grundbesitz des Unternehmens umfasst zurzeit sieben Projekte, die sich über mehr als 45.000 Hektar in hervorragenden Bergbaujurisdiktionen in Kanada und den USA erstrecken. Copper Quest ist bestrebt, durch Erwerbe, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationen und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an Assets mit kritischen Mineralien den Aktionärswert zu steigern. Die Stammaktien des Unternehmens notieren vorwiegend an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol CQX. Weitere Informationen über Copper Quest finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.copper.quest.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an der früher produzierenden Goldmine Alpine mit einer Fläche von 4.611,49 Hektar, die sich ca. 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson in British Columbia befindet; diese verfügt über eine historische vermutete Ressource im Sinne der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte des National Instrument 43-101 von 2018 von 268.000 Tonnen, die anhand eines Cutoff-Gehalts von 5,0 g/t Au und eines durchschnittlichen Gehalts von 16,52 g/t Au geschätzt wurde, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (McCuaig & Giroux, 2018)*. Neben der Mine Alpine selbst befinden sich in dem Konzessionsgebiet vier weitere, weniger erforschte bedeutende Gangsysteme, unter anderem die früher produzierenden Ganganlagen King Solomon, die Gangsysteme Black Prince und Cold Blow sowie das Gangsystem Gold Crown. *Das Unternehmen hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ergebnisse der vermuteten Ressource aus dem Jahr 2018 zu verifizieren.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet Stars mit Straßenanbindung und einer Fläche von 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia, wobei die wichtigsten Ergebnisse der Entdeckungsbohrung in der Zone Tana 0,466 % Cu über 195,07 m* in Bohrloch DD18SS004 ab 23,47 m, 0,200 % Cu über 396,67 m* in Bohrloch DD18SS010 ab 29,37 m und 0,205 % Cu über 207,27 m* in Bohrloch DD18SS015 ab 163,98 m umfassen. Diese vielversprechende, etwa 5 x 2,5 Kilometer große ringförmige magnetische Anomalie wird als alterierte Monzonit-Intrusion und umgebenden Hornfels interpretiert.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Kupfer-Goldkonzessionsgebiet Kitimat mit Straßenanbindung und einer Fläche von 2.954 Hektar im Bergbaurevier Skeena im Nordwesten von British Columbia nordwestlich der Stadt Kitimat mit Tiefwasserhafen in British Columbia. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es nur 10 km vom Meer, 1,5 km von der Eisenbahn und 6 km von Hochspannungsleitungen für Wasserkraft entfernt liegt. Die Exploration im Konzessionsgebiet Kitimat reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, wobei die bedeutendsten historischen Arbeiten von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt wurden, das 16 Diamantbohrlöcher über insgesamt 4.437,5 Meter in der Cu-Au-Zone Jeannette fertigstellte; die Highlights der Ergebnisse für die Bohrabschnitte umfassen 1,03 g/t Au, 0,54 % Cu über 117,07 m in Bohrloch J-7 ab 1,52 m, 1,00 g/t Au, 0,55 % Cu über 103,65 m in Bohrloch J-1 ab 9,15 m, 0,80 g/t Au, 0,45 % Cu über 107,01 m in Bohrloch J-2 ab 6,10 m und 0,41 g/t Au, 0,33 % Cu über 112,20 m in Bohrloch J-8 ab 11,89 m.

Copper Quest hält eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho, USA) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst 70 nicht patentierte staatliche Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stellar mit Straßenanbindung und einer Fläche von 5.389 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley in British Columbia, angrenzend an das Konzessionsgebiet Stars.

Copper Quest hat eine 100%ige Beteiligung am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für eine Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Copper Quest verfügt über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip mit Straßenanbindung, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia befindet.

Im Namen des Boards von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

info@copper.quest

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu der zukünftigen Geschäftstätigkeit und Aktivitäten von Copper Quest, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder damit zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken im Zusammenhang mit Mineralexplorationsaktivitäten, das Risiko, dass das Unternehmen auf unerwartete geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Freigaben zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Mittel zur Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Unsicherheiten und regulatorischer oder rechtlicher Änderungen, die das Geschäft und die Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston

Suite 2200 – 885 West Georgia

V6C 3E8 Vancouver, BC

Kanada

email : bthurston@interracoppercorp.com

