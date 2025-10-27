Kupfer bald am Rekordpreis

Die Entwicklung des Kupferpreises bleibt spannend. Handelskonflikte und Produktionsausfälle gehören zum Bild.

Seit Monaten geht es bergauf mit dem Preis des rötlichen Metalls. Der Erdrutsch in der zweitgrößten Mine der Welt, in der Grasbergmine in Indonesien hat dem Kupfermarkt deutlich getroffen. Noch steht der Betrieb still dort. Und zwischen den USA und China gibt es Handelskonflikte. Sollten sich diese entspannen, könnte dies den Kupferpreis antreiben. Inzwischen haben die USA in Sachen Kolumbien und Venezuela ein neues Fass aufgemacht. So sind die bestehenden und vielleicht neu hinzukommenden geopolitischen Krisen schwer abzuschätzen. Relativ sicher ist dagegen, dass der Kupferbedarf weitersteigen wird.

Analysten gehen mittelfristig von steigenden Kupferpreisen aus. Auf den Industriemetallmärkten ist das Bild gemischt. Kupfer und auch Nickel halten sich gut, bei Zink gibt es Sorgen wegen fallender Lagerbestände an der LME. Laut der International Copper Study Group gab es von Januar bis August 2025 einen Kupferüberschuss in Höhe von 147.000 Tonnen. Im Jahr zuvor waren es in diesen acht Monaten noch 477.000 Tonnen Kupfer. Jedenfalls wurde die Erschließung neuer Kupferlagerstätten in den vergangenen zehn Jahren vernachlässigt. Und so kommt das Kupfer fast ausschließlich aus bestehenden Minen, die unter nachlassender Erzqualität leiden und so wie im Fall der Grasberg-Mine manchmal unter Produktionsausfällen leiden. Kupferaktien sollten von der Situation auf dem Kupfermarkt profitieren.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über das Cactus-Projekt in Arizona. Es punktet mit einer sehr guten wirtschaftlichen Bewertung. Eine Vor-Machbarkeitsstudie punktet aktuell mit sehr guten Ergebnissen.

Axo Copper – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-copper-corp/ – besitzt das La Huerta Kupferprojekt in Mexiko. Es umfasst zirka 11.300 Hektar und ist eine neue Kupferentdeckung im aussichtsreichen Sierra-Madre-Gürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Axo Copper (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/axo-copper-corp/ -) und Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

