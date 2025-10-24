Die Inder und das Gold

Indien ist der weltweit zweitgrößte Goldverbraucher und Indiens Goldhunger ist ungebrochen.

24.10.2025

Inder lieben Gold. Der Schmuckabsatz und die Investitionsnachfrage stehen im Blickpunkt. Bei Gold-ETFs kam es im September zu Rekordzuflüssen und es scheint auch so weiterzugehen. Gold als Anlagemöglichkeit sowie als Hochzeitsschmuck erfreut sich trotz des hohen Goldpreises einer anhaltenden Nachfrage. Von Bedeutung für die Höhe des Goldpreises sind die Einfuhrzölle. Die Importzölle auf Gold belaufen sich in Indien auf sechs Prozent (zuvor 15 Prozent). Auch Kapitalertragssteuern auf Goldbesitz, Gold-ETFs und Investmentfonds wurden reduziert. Ob Feste, Hochzeiten oder als Ersparnisse, Indien hat eine besondere Beziehung zum edlen Metall, emotional und auch wirtschaftlich.

Im Juni 2025 sanken die Goldimporte nach Indien stark. Silber erfreute sich wachsender Beliebtheit. Doch in der zweiten Jahreshälfte, wo Feste und Hochzeiten vor der Tür stehen, geht es in der Regel wieder deutlich nach oben. Laut indischen Juwelieren wachsen die Umsätze im laufenden Quartal deutlich. Die Goldimporte nach Indien verzeichneten im August ein Zehn-Monats-Hoch. Und im September stiegen Indiens Goldimporte weiter, haben sich im Vergleich zum Vormonat fast verdoppelt (von 5,14 auf 9,6 Milliarden US-Dollar). Sie erreichten sogar das zweithöchste Niveau seit Beginn der Aufzeichnungen – und dies trotz der rekordhohen Preise. Die Gold-ETFs verzeichneten im September Rekordzuflüsse. Und die Goldreserven der indischen Zentralbank machen erstmals mehr als 100 Milliarden US-Dollar aus. Zwar hat die Zentralbank dieses Jahr weniger Gold gekauft, aber die hohen Goldpreise haben zu diesem Meilenstein geführt. Anleger können neben physischem Gold auf Gold-Royalty-Unternehmen setzen, welche mit der ihnen eigenen Diversifizierung glänzen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer, wobei Kanada, Australien und die USA im Blickpunkt der Beteiligungen und Lizenzgebühren stehen. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das dritte Quartal 2025 war bezüglich der Einnahmen ein Rekordquartal.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich ebenfalls auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell 250 Royalties und Streams.

