Pasinex schließt überzeichnete Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung

Toronto, Ontario – 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits am 15. Juli 2025 angekündigte, nicht brokervermittelte Privatplatzierung (die Platzierung) von Stammaktien abgeschlossen hat. Es wurde ein Bruttoerlös in Höhe von 2.331.540 CAD erzielt.

Einzelheiten zur Platzierung

· Ausgegebene Wertpapiere: 31.087.200 Stammaktien zu 0,075 CAD pro Aktie.

· Aktienkapital: Nach dem Abschluss der Platzierung verfügt das Unternehmen über 204.813.876 ausgegebene und ausstehende Stammaktien.

· Finders Fees: Die vom Unternehmen entrichteten Vermittlungshonorare (Finders Fees) setzen sich aus einem Barbetrag von 15.750 CAD sowie 406.000 Aktien zusammen. Es gelten die einschlägigen Wertpapiergesetze.

· Beteiligung von Insidern: Von firmeninternen Personen (Insidern) wurden insgesamt 2.000.000 Stammaktien gezeichnet wodurch ein Bruttoerlös in Höhe von 150.000 CAD erzielt wurde. Die Beteiligung von Insidern gilt gemäß der Vorschrift MI 61-101 als Transaktion mit einer verbundenen Partei (Related Party Transaction). Das Unternehmen beruft sich diesbezüglich auf die Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Anforderungen einer formellen Bewertung bzw. der Genehmigung seitens der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101.

· Haltedauer: Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Verwendung des Erlöses

Der Nettoerlös wird für den weiteren Ausbau des Projekts Sarikaya – einschließlich Ratenzahlungen an die Vorbesitzer, untertägige Erschließungsarbeiten, Bohrungen, Kosten für die Anschaffung von Bergbaugeräten und Durchführung von Genehmigungsverfahren – sowie als allgemeines Working Capital verwendet. Das Unternehmen plant außerdem eine Weiterführung der Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgelände Sarikaya.

Kommentar der Unternehmensführung

Vielen Dank unseren Aktionären in Kanada, Deutschland und Österreich für ihre große Unterstützung, so Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex. Seit Jahresbeginn haben wir unser Board und unser Führungsteam verstärkt und uns klar darauf konzentriert, unser Geschäft in der Türkei zu vereinfachen und greifbare Ergebnisse zu erzielen. Im Juli haben meine Familie und ich zusammen mit anderen Insidern rund 2 Mio. CAD an Aktionärsdarlehen in Stammaktien zu je 7,5 Cent umgewandelt. Das entspricht einem Aufschlag gegenüber dem Marktpreis. Wir glauben fest an Pasinex und seine Projekte. Mit Vereinbarungen, die eine 100%ige Beteiligung an Horzum sowie günstige Zahlungsbedingungen für das Projekt Sarikaya festlegen, verfügen wir sowohl über Kontrolle als auch Flexibilität. Aus Pinargözü wird nach wie vor hochgradiges Erz mit einem einfachen, bewährten Betriebsmodell und einem disziplinierten Kapitaleinsatz gefördert. Der Erfolg dieser überzeichneten Finanzierung stärkt unsere Bilanz und bestätigt das Vertrauen der neuen Anleger und auch der Stamminvestoren. Wir sind für den weiteren Ausbau, die Steigerung der Produktion und die Schaffung langfristiger Werte bestens gerüstet.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik A. besitzt das Unternehmen 100 % an Horzum A. Horzum A besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien.

Pasinex besitzt außerdem eine 51%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus besitzt Pasinex 100 % von Sarikaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutende Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Director and Chief Financial Officer

Telefon: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Telefon: +1 416.906.4698

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die Bergbaurisiken, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

