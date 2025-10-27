Greenridge Exploration erhält die Ergebnisse einer MobileMT-Flugvermessung über dem Uranprojekt Sabre im Athabasca-Becken in Saskatchewan

27. Oktober 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. (Greenridge oder das Unternehmen) (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich, die Ergebnisse einer hochauflösenden hubschraubergestützten Vermessung mit einem Mobile Magnetotellurics-(MobileMT)-System (die Vermessung) über dem Uranprojekt Sabre (Sabre oder das Projekt) im nördlichen Teil des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan bekannt zu geben.

Highlights der Vermessung auf Sabre

– Die Vermessung führte zur erfolgreichen Identifizierung von robusten Leitern im Grundgestein in Tiefen von rund 300 bis 400 Metern; sie lieferten die charakteristische Reaktion für graphitreiche Lithologien (siehe Abbildung 1). Diese graphitischen Leiter weisen möglicherweise auf wichtige strukturelle und chemische Fallen für die Ablagerung von Uran im Athabasca-Becken hin.

– Neben den Leitern im Grundgestein erfasste das System auch Bereiche mit sekundärer Leitfähigkeit in geringeren Tiefen innerhalb der überlagernden Athabasca-Sandsteinabfolge. Diese Anomalien könnten Tonalterationshöfe darstellen, die sich gewöhnlich in der Nähe von hydrothermalem Flüssigkeitsstrom in Verbindung mit diskordanzgebundenen Uranmineralisierungssystemen bilden.

– Anhand der MobileMT-Daten konnten mehrere von Nordost nach Südwest streichende Strukturkorridore sowie quer verlaufende Strukturen bestätigt werden, von denen einige mit uranhaltigen Sandsteinfindlingen, die an der Oberfläche aufgefunden wurden, in räumlichem Zusammenhang stehen. Diese Strukturen dienen möglicherweise als Leitungswege für Flüssigkeiten oder strukturellen Kontrollen, die die Mineralisierung beeinflussen. Der Ursprung der Findlinge ist noch unbekannt, weshalb diese Strukturen ein vorrangiges Ziel für weitere Explorationsarbeiten darstellen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81547/GreenridgeExploration_271025_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1 – MobileMT-Leiter mit Verwerfungsstrukturen und Uranvorkommen

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Greenridge freut sich sehr über den Erhalt dieser geophysikalischen Ergebnisse für Sabre. Sie bestätigen die Überzeugung des Unternehmens, dass das Projekt großes Potenzial für die Auffindung von diskordanzgebundenen Uranlagerstätten besitzt – und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich Uran zu einem wichtigen Rohstoff entwickelt hat. Greenridge ist der Erprobung von Sabre anhand von Bohrungen in den kommenden Monaten einen Schritt näher.

Über die Vermessung

Die Firma Expert Geophysics Limited (EGL) zeichnete für die Durchführung der Vermessung verantwortlich und erfasste insgesamt 1.536 Linienkilometer im Abstand von je 200 Metern über einer Fläche von 232 Quadratkilometern. Convolutions Geoscience verarbeitete die bei der Flugvermessung erhobenen Daten mithilfe der derzeit verfügbaren fortschrittlichsten digitalen Verarbeitungstools.

EGL führte sein MMT-System 2018 als eine AFMAG-Plattform (Airborne Natural Source Audio-Frequency Magnetotellurics) der nächsten Generation ein. Die Methode nutzt natürlich auftretende elektromagnetische Energie, die durch Blitzaktivität rund um den Globus entsteht und sich durch die Luft als ebene Wellen mit niedriger Frequenz ausbreitet und schließlich in den Untergrund einkoppelt. Diese natürlichen Felder rufen sekundäre elektromagnetische Reaktionen in der Erde hervor, die vom MMT-System gemessen werden.

Durch die Analyse der Variationen der Amplitude und Phase der erfassten AFMAG-Felder liefert MMT eine Karte der unterirdischen elektrischen Resistivitätskontraste in hoher Auflösung. Das System kann Bereiche von mehr als einem (1) Kilometer Tiefe untersuchen, weshalb es sich besonders für die Exploration in Regionen wie dem Athabasca-Becken eignet, wo die Tiefe der Diskordanz zwischen den Sandsteinen der Athabasca Supergroup und dem darunter lagernden Grundgestein von Ausbissen an der Oberfläche bis hin zu mehreren hundert Metern über relativ kurze Strecken hinweg schwanken kann.

Über Sabre

Sabre befindet sich am nördlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa dreißig (30) Kilometer westlich von Stony Rapids und zehn (10) Kilometer südlich von Fond du Lac in Saskatchewan. Das Projekt umfasst 28 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 23.178 Hektar und ist höffig für das Vorkommen einer diskordanzgebundenen Uranmineralisierung. Die Uranlagerstätte Fond du Lac, eine oberflächennahe, in Sandstein lagernde Lagerstätte, befindet sich etwa 5,5 Kilometer nordwestlich der westlichen Grenze des Projekts, was ein Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit der Ablagerung einer Uranmineralisierung in der Region sein könnte.1

Bei historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt wurden anomale uranhaltige Sandsteinfindlinge und -ausbisse an der Oberfläche2, zahlreiche mutmaßliche Verwerfungsstrukturen und EM-Leiter ermittelt, die in einer Tiefe von mehr als 300 Metern liegen sollen. Die Erprobung auf Uran anhand von Bohrungen innerhalb der aktuellen Grenzen des Projekts beschränken sich auf fünf (5) historische Bohrlöcher. Bohrloch MNL-02, das von UEX Corporation im Jahr 2006 niedergebracht wurde, durchteufte in einer Tiefe von 290,5 Metern äußerst anomale Draviterzgänge (ein borreiches Tonmineral) im Sandstein3. Dravit ist ein Tonalterationsmineral, das im Athabasca-Becken häufig mit einer Uranablagerung in Zusammenhang steht.

Für den Winter 2025/2026 wird die Durchführung von EM-Bodenvermessungen (Moving Loop Time Domain) empfohlen, um die bei Flugmessungen ermittelten Leiter im Vorfeld zukünftiger Bohrungen noch mehr im Detail abzugrenzen. Es liegen alle erforderlichen Genehmigungen für die Uranexploration auf Sabre bis zum 30. November 2027 vor, die unter anderem Prospektionsarbeiten, geophysikalische Vermessungen und Bohrungen gestatten. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden wird fortgesetzt, um eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zwischen dem Unternehmen und den Bewohnern der Northern Athabasca-Region aufzubauen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P. Geo., Technical Advisor und geologischem Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf dem Projekt geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist außerdem darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten bzw. anderen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Projekt erzielt werden können. Der qualifizierte Sachverständige hat die Informationen zur Uranlagerstätte Fond du Lac nicht verifizieren können, und die Lagerstätte lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet zu, das Gegenstand dieser Mitteilung ist.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung wichtiger Mineralprojekte in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 21 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 281.100 Hektar beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 13 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 194.350 Hektar umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 8 weiteren Projekten für strategische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 86.750 Hektar beinhalten. Zu den hervorzuhebenden Projekten gehören:

– Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano Canada) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m4.

– Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison Mines Corp.) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und dessen neu entdecktem Patterson Corridor East sowie etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Paladin Energy Ltd. entfernt.

– Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige uranhaltige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O85, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Prospektionsprogramms im Jahr 2023 drei anomale Gesteinsproben entnommen, die Analysewerte von 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt6 enthielten.

– Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß in 8 Fuß Tiefe7, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra8, die 31,13 % U3O8 ergab.

– Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu9.

– Das Bohrprogramm 2022 auf dem Projekt Electra Nickel ergab Werte von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m10.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Uranprojekte gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 – Saskatchewan Mineral Deposits Index (SMDI) #1572;

2 – SMDI #1999a, 1999b, 1999c and Saskatchewan Mineral Assessment Database Report #74O03-0017;

3 – Pressemitteilung von UEX Corporation vom 13. Juli, 2005;

4 – Black Lake: Pressemitteilung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.;

5 – Gibbons Creek: Pressemitteilung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014;

6 – McKenzie Lake: Pressemitteilung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023;

7 – Nut Lake: 1979 Bewertungsbericht (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd;

8 – Nut Lake: Pressemitteilung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024;

9 – Firebird Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020;

10- Electra Nickel: Pressemitteilung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022;

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Greenridge, das künftige Wachstumspotenzial von Greenridge und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Nickel, Kupfer, Gold, Kobalt und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Greenridge, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, ausgenommen von Aussagen, bei denen es sich um historische Fakten handelt, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf das Projekt und seines Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens bezüglich des Projekts; weitere Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft und den erwarteten Nutzen der Vermessung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Nickel-, Kupfer-, Gold-, Kobalt- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

Kanada

email : info@greenridge-exploration.com

Pressekontakt:

Greenridge Exploration Inc.

Sunny Parmar

250-997 Seymour Street

V6B 3M1 Vancouver, BC

email : info@greenridge-exploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.