Für die technologische Entwicklung und die Energieversorgung sind kritische Energierohstoffe wie Kupfer, Kobalt, Nickel oder Zink unverzichtbar.

Und gerade bei diesen kritischen Energierohstoffen, die eine große strategische Bedeutung für viele Industrieländer besitzen, ist deren Versorgung oft durch geopolitische und wirtschaftliche Faktoren gefährdet. Daher suchen viele Länder nach Möglichkeiten, um sich von Abhängigkeiten anderer Nationen zu befreien. Denn die Produktion von Batterien, erneuerbaren Energietechnologien und elektronischen Bauteilen wird immer wichtiger. Kupfer, Kobalt und Nickel sind Schlüsselrohstoffe, denen eine zentrale Rolle in der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zukommt. Windräder, Sonnenkollektoren oder Batteriespeicher brauchen Kobalt und Nickel.

Beim Kobalt ist der Kongo wichtiger Lieferant, aber die Abbaubedingungen sind nicht besonders sozialverträglich. So wird händeringend in anderen Ländern nach dem bedeutenden Rohstoff gesucht. Der Nickelpreis hat sich gegen Ende 2025 stark verteuert. Knapp 18.000 US-Dollar muss aktuell für eine Tonne Nickel berappt werden. Vor einem Jahr lag der Preis noch bei etwa 15.000 US-Dollar. Und dies, obwohl der Nickelmarkt als gut versorgt gilt. Allerdings gab es im Haupt-Lieferland Indonesien Risiken bei der Produktion. Denn schon gibt es Hinweise, dass die Nickelproduktion dort teilweise, ähnlich wie beim Kobalt im Kongo, unter menschenrechtlich fragwürdigen und umweltgefährdenden Bedingungen stattfindet.

Dass Kupfer für sehr viele Anwendungen unverzichtbar ist, ist bekannt. Es ist die außergewöhnlich gute elektrische Leitfähigkeit, die es so beliebt macht. Ob Batterien, Stromleitungen, Ladesäulen oder Elektrofahrzeuge sowie erneuerbare Energiesysteme und sogar im Gesundheitswesen, Kupfer ist mit dabei. Und es wird auch durch den KI-Hype vermehrt benötigt. Diese kritischen Energierohstoffe gibt es sogar in Europa.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -konzentriert sich auf Edelmetalle und kritische Energierohstoffe in Europa. In Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom) und in Frankreich. Dort hat das Unternehmen gerade über eine Tochtergesellschaft drei neue Explorationslizenzen (Gold, polymetallische Metalle) hinzugefügt.

Meridian Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Aufgrund einer Namensänderung wurde aus Meridian Mining UK Societas Meridian Mining Plc.

